WWE Clash in Italy: la card dei match e gli orari del weekend storico su Netflix

Per la prima volta nella storia della disciplina, la WWE si ferma in Italia per un Premium Live Event ufficiale. Il grande appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle ore 20:00 all'Inalpi Arena di Torino , teatro di WWE Clash in Italy . L'evento sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Netflix , con il commento in lingua italiana affidato alle storiche e inconfondibili voci di Luca Franchini "Il Godzilla" e Michele Posa "Il Bardo". Ma la presenza della federazione di Stamford nel nostro Paese non si esaurirà in una sola notte. Il giorno successivo, lunedì 1° giugno (sempre alle 20:00) , le telecamere rimarranno accese all'Inalpi Arena per una puntata live di Monday Night RAW . Il tour tricolore si sposterà infine in Emilia, venerdì 5 giugno alle ore 20:00, per la diretta di SmackDown dall'Unipol Arena di Bologna . Tutti gli eventi e la library storica della federazione sono inclusi per gli abbonati alla piattaforma senza alcun sovrapprezzo.

Tribal Combat e scontri stellari per i titoli massimi

La card della serata presenta incontri di primissimo livello, a partire dalla brutale sfida valevole per il WWE World Heavyweight Championship. Il campione in carica Roman Reigns affronterà Jacob Fatu in un violentissimo Tribal Combat Match. L'acredine tra i due è giunta al culmine dopo Backlash, quando Fatu ha aggredito brutalmente Reigns al termine dell'incontro, continuando la sua scia di distruzione nelle settimane successive ai danni degli Usos e degli ufficiali di gara. Pur di evitare il licenziamento a RAW, Fatu ha lanciato la sfida definitiva per Clash in Italy, dove Reigns cercherà di mantenere il controllo del tavolo e difendere la sua imbattibilità (2-0) in questa specifica stipulazione. Occhi puntati anche sull'Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes dovrà difendere la sua cintura dall'assalto dell'austriaco Gunther, l'uomo che ha ritirato John Cena. "The Ring General" ha ottenuto lo status di primo sfidante sconfiggendo Royce Keys a SmackDown grazie a un contratto speciale mediato da Paul Heyman, e si presenterà a Torino intenzionato a strappare il titolo massimo dalle mani dell'American Nightmare.

Il ritorno di Brock Lesnar e le sfide femminili

Uno dei momenti più attesi dal pubblico torinese sarà il clamoroso rematch di WrestleMania 42 che vedrà contrapposti Oba Femi e Brock Lesnar. Nello scontro dello Showcase of the Immortals, Femi aveva sconvolto il mondo sconfiggendo "The Beast", spingendolo a un apparente ritiro sancito dall'abbandono dei guanti e degli stivali al centro del ring. Dopo settimane di dominio assoluto da parte di Femi, Lesnar è tornato a sorpresa nella puntata di RAW del 18 maggio, assalendo il rivale e riaprendo i giochi in vista della tappa italiana. La serata offrirà grande spettacolo anche sul fronte delle divisioni femminili con due match titolati. Rhea Ripley metterà in palio il suo WWE Women's Championship contro Jade Cargill. Per contrastare lo strapotere fisico della Cargill e delle sue alleate B-Fab e Michin, "The Eradicator" ha dovuto stringere un'alleanza strategica con Charlotte Flair e Alexa Bliss per pareggiare i conti numerici. Infine, Becky Lynch difenderà il Women's Intercontinental Championship dall'assalto della stella nascente Sol Ruca. Il General Manager di RAW Adam Pearce ha sancito il rematch dopo che "The Man", a Saturday Night's Main Event, si era fatta intenzionalmente squalificare colpendo l'arbitro Jessika Carr pur di evitare la finisher della sfidante.