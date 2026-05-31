WWE, Torino accoglie Sol Ruca: tra camminate da dieci chilometri e il sogno di strappare il titolo a Becky Lynch

Se in molti scelgono di restare blindati nelle stanze d'albergo per concentrarsi esclusivamente sui match, Sol Ruca ha deciso di vivere l'esperienza italiana in modo totalmente diverso . La splendida promessa della WWE, attesa questa sera sul ring dell' Inalpi Arena di Torino per Clash in Italy, lo storico debutto di un Premium Live Event nel nostro Paese trasmesso in esclusiva su Netflix , si è concessa una lunghissima esplorazione della città piemontese. L'atleta nata in California ha confessato di aver percorso quasi dieci chilometri a piedi in un solo giorno, spinta dal desiderio di respirare una cultura e un'atmosfera completamente nuove per lei: "Sono così contenta, è divertente essere qui, in un mondo completamente diverso e in una cultura differente. Ieri ho fatto una passeggiata di quasi 10 chilometri per puro piacere, per immergermi in tutto questo. È stato davvero bello avere i fan che sono venuti a salutarmi e a scattare una foto. È bello sapere che le persone di tutto il mondo sanno chi sono".

Guanto di sfida a "The Man": "Dimostrerò che questo è il mio posto"

Chiusa la parentesi rigenerante in mezzo ai monumenti, per la giovane wrestler è giunto il momento di fare sul serio e di salire sul quadrato per la sfida più importante della sua carriera. Di fronte a una folla oceanica, Sol Ruca andrà all'assalto del titolo detenuto da Becky Lynch, una delle colonne portanti della storia del wrestling femminile: "Sono molto entusiasta di poter salire sul ring e confrontarmi con l’energia di Becky. Lei sta dicendo che non merito di essere qui, quindi questo è il mio momento per dimostrarglielo davvero. Spero di uscire vittoriosa e diventare la nuova campionessa. Conosciamo tutti Becky, è una a cui piace imbrogliare e fare tutto il necessario. Penso di essere abbastanza brava per adattarmi alle diverse situazioni, senza aspettarmi nulla da lei".

L'arma segreta della ginnastica per gestire la pressione dell'Inalpi Arena

A fare la differenza a favore della Ruca potrebbe essere il suo particolare background sportivo: i lunghi anni dedicati alla ginnastica artistica le hanno infatti permesso di sviluppare una agilità fuori dal comune e di ideare una mossa finale acrobatica e spettacolare che ha già fatto il giro del web. Nemmeno la forte pressione psicologica derivante da un'arena completamente esaurita sembra spaventare la sfidante. Al contrario, la lottatrice statunitense ha ammesso che la presenza del grande pubblico rende le cose più semplici dal punto di vista emotivo: "Onestamente, ho tanta voglia di esibirmi davanti a così tante persone. Penso sia più facile. Una volta che parte la mia musica, so che è il momento di entrare e me lo voglio vivere al massimo. Uscire davanti ai fan è qualcosa che mi aiuta a concentrarmi e a dare tutto". Questa sera a Torino, l'unione tra doti atletiche e carisma potrebbe regalarle la consacrazione definitiva: dopo aver scoperto le bellezze della città a piedi, Sol Ruca vuole prendersi la ribalta più importante della sua vita.