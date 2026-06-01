Torino entra nella leggenda WWE: Clash in Italy è un successo senza precedenti

Per una sera, il cuore dello sport-entertainment mondiale ha battuto a Torino. Clash in Italy, primo Premium Live Event della storia della WWE organizzato nel nostro Paese, ha trasformato l'Inalpi Arena in un luogo destinato a rimanere nella memoria dei fan per molti anni.

L'impatto dell'evento è stato evidente già dalle ore precedenti allo show. Migliaia di appassionati hanno invaso la città piemontese, colorando le strade con magliette, cinture da campione e cori dedicati alle superstar più amate. La maggioranza del pubblico era naturalmente italiana, ma non sono mancati sostenitori arrivati da ogni parte del mondo per assistere a un appuntamento considerato storico.

L'arena ha fatto registrare il tutto esaurito, offrendo uno spettacolo straordinario anche sugli spalti. Per tanti tifosi è stata la prima occasione per vedere dal vivo campioni che per anni hanno seguito soltanto attraverso la televisione, oggi grazie a Netflix, oppure nei videogiochi della serie WWE 2K. Un sogno diventato realtà per una comunità che attendeva questo momento da decenni.

Roman Reigns resiste all'assalto di Jacob Fatu

Il main event ha mantenuto tutte le promesse della vigilia. Nel Tribal Combat Match per il World Heavyweight Championship, Roman Reigns e Jacob Fatu hanno dato vita a una battaglia feroce che ha esaltato il pubblico torinese.

I due protagonisti hanno utilizzato praticamente ogni mezzo possibile per prevalere: tavoli, gradoni metallici e persino cassette degli attrezzi sono entrati in scena durante una sfida dominata dall'intensità fisica. Fatu ha più volte dato l'impressione di poter detronizzare il campione, sfruttando la devastante Tongan Death Grip che ha messo in seria difficoltà il Tribal Chief.

Quando però il match sembrava ormai indirizzato verso un epilogo imprevedibile, Reigns ha trovato la forza di reagire. Dopo aver neutralizzato la Mighty Moonsault del cugino, ha colpito con una Spear devastante attraverso un tavolo, ottenendo il conto di tre e confermandosi campione mondiale.

Il finale ha inoltre aperto nuovi scenari per il futuro della Bloodline: Jacob Fatu ha infatti annunciato che a Raw riconoscerà ufficialmente Roman Reigns come capo della famiglia Anoa'i.

Rhodes tra le polemiche, Lesnar ritrova il sorriso

L'apertura dello show ha visto Cody Rhodes difendere l'Undisputed WWE Championship contro Gunther in un incontro spettacolare e ricco di colpi di scena. Il finale, però, è destinato a far discutere a lungo. Rhodes ha ottenuto il successo dopo una seconda Cross Rhodes, ma le immagini hanno mostrato chiaramente il piede di Gunther sotto la corda inferiore durante il conteggio.

Un errore arbitrale che rischia di alimentare nuove polemiche e che potrebbe spingere il Ring General a pretendere una rivincita immediata.

Grande attenzione anche per il confronto tra Brock Lesnar e Oba Femi. Dopo la sorprendente sconfitta subita a WrestleMania 42, la Bestia ha trovato la propria vendetta in una delle sfide più dure della serata. Femi ha impressionato per resistenza e determinazione, ma alla fine ha dovuto cedere dopo una quantità impressionante di F-5. Un risultato che lascia aperta la porta a un terzo capitolo destinato a diventare uno degli incontri più attesi dell'estate.

Sol Ruca scrive la storia, Ripley resta sul trono

Clash in Italy ha regalato anche un importante cambio della guardia nella divisione femminile. Sol Ruca ha conquistato il Women's Intercontinental Championship sconfiggendo Becky Lynch e completando una crescita straordinaria iniziata pochi mesi fa.

La giovane atleta ha trovato il momento decisivo grazie a una spettacolare Sol Snatcher dalle corde, chiudendo una delle vittorie più prestigiose della sua carriera e ricevendo una delle ovazioni più calorose dell'intera serata.

Nell'altro incontro titolato femminile, Rhea Ripley ha confermato il proprio dominio superando Jade Cargill. Nonostante le interferenze e i continui ribaltamenti di fronte, la campionessa ha trovato la forza per chiudere la contesa con una poderosa Riptide, mantenendo il WWE Women's Championship.

Al termine della serata, la sensazione era condivisa da tutti: Clash in Italy non è stato soltanto un evento WWE, ma una celebrazione di una passione che in Italia esiste da generazioni. Torino ha risposto presente e ha dimostrato di meritare un posto stabile nella mappa dei grandi appuntamenti internazionali della compagnia di Stamford.

Risultati WWE Clash in Italy 2026