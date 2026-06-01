"Sinner un esempio: è il benvenuto a bordo di Luna Rossa": l'annuncio a sorpresa

"È necessario vincere questa America's Cup. Luna Rossa rappresenta l'Italia, rappresenta una nazione tecnologica, perché il 99% di quello che viene utilizzato in Luna Rossa è volutamente italiano. C'è tantissima tecnologia in Italia e magari a volte non se ne parla abbastanza". Così Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, durante la puntata 796 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento. "Noi italiani abbiamo bisogno di queste avventure, lo vediamo con il tennis italiano, con il motomondiale, con la Formula 1. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e ha bisogno di innamorarsi. Abbiamo una responsabilità nei confronti degli italiani. L'evento che c'è stato a Cagliari è stato importante anche come segno di riconoscenza nei confronti della Sardegna. Siamo stati bravi a fare questo piccolo passo verso l'obiettivo importante che sarà il prossimo anno a Napoli".