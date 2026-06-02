La WWE (ri)scopre l'Italia: Torino travolge tutti tra sold out, emozioni e spettacolo

C'erano aspettative altissime, ma quello che è accaduto all'Inalpi Arena ha superato qualsiasi previsione. Il primo storico sbarco della WWE in Italia con un Premium Live Event ufficiale si è trasformato in una vera e propria celebrazione dello sport-entertainment , capace di coinvolgere migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del Paese e del mondo.

Prima Clash in Italy, poi la puntata di Monday Night Raw: due serate consecutive da tutto esaurito che hanno confermato la forza di una fanbase italiana spesso sottovalutata. L'arena torinese si è trasformata in una bolgia per oltre sei ore complessive di spettacolo, tra cori, ovazioni e un entusiasmo che ha colpito persino i vertici della compagnia.

A certificare il successo dell'evento è stato Triple H, che ha voluto omaggiare il pubblico italiano con un messaggio pubblicato sui social allegato alla foto dell'arena piena: "Questa è l'immagine di 12.614 entusiasti fan della WWE a Torino per Clash in Italy. Non c'è niente di meglio di un'arena esaurita e rumorosa. Grazie mille Italia!"

Parole che raccontano perfettamente ciò che si è respirato nel capoluogo piemontese durante un weekend destinato a lasciare il segno nella storia della WWE europea.

Clash in Italy e Raw: due show da grande palcoscenico

L'aspetto più importante, oltre ai numeri, è che la risposta del pubblico è stata accompagnata da un livello di spettacolo all'altezza dell'occasione. Clash in Italy ha proposto match di altissimo profilo, dalle difese titolate di Roman Reigns e Cody Rhodes fino alle vittorie di Brock Lesnar e della nuova campionessa intercontinentale Sol Ruca.

Ma il dato forse più significativo è che anche Raw, tradizionalmente uno show settimanale televisivo, ha mantenuto standard elevatissimi. Diversi incontri avrebbero potuto trovare spazio tranquillamente nella card del Premium Live Event della sera precedente.

Il pubblico ha assistito a sfide di grande livello come il main event tra Seth Rollins e Bron Breakker, oltre a tributare un'accoglienza straordinaria a Rey Mysterio, ancora oggi uno dei personaggi più amati dell'intero roster WWE.

La sensazione condivisa dagli spettatori presenti è stata quella di vivere due eventi speciali, senza alcuna distinzione tra Premium Live Event e programma televisivo.

L'abbraccio di Rollins e il futuro che passa da Bologna

Se c'è un'immagine che sintetizza il rapporto nato tra la WWE e il pubblico italiano, probabilmente è quella che ha chiuso la serata di Raw. Seth Rollins, uno dei protagonisti assoluti della federazione, ha lasciato il ring per raggiungere direttamente i tifosi sugli spalti, superando le transenne e immergendosi letteralmente tra la folla.

Un gesto spontaneo che ha scatenato l'entusiasmo dei presenti e che ha rappresentato il perfetto epilogo di due giorni vissuti a un'intensità straordinaria.

Adesso il tour italiano continuerà con gli appuntamenti live di Firenze e Roma, ma soprattutto con la puntata di SmackDown prevista venerdì all'Unipol Arena di Bologna, anch'essa trasmessa in esclusiva su Netflix.

Torino, però, ha già lanciato un messaggio chiarissimo. L'Italia non è più soltanto un mercato appassionato che segue la WWE da lontano. È diventata una piazza capace di riempire un'arena per due sere consecutive, creare un'atmosfera da grande evento internazionale e conquistare l'approvazione dei vertici della compagnia.

E dopo quanto visto all'Inalpi Arena, immaginare un ritorno della WWE con altri grandi eventi nel nostro Paese non sembra più un sogno, ma una concreta possibilità.