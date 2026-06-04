WWE, da Torino a Bologna: venerdì notte scatta SmackDown all'Unipol Arena

Il monumentale tour italiano della WWE si appresta a vivere il suo terzo atto televisivo. Dopo aver fatto registrare un clamoroso tutto esaurito all'Inalpi Arena di Torino in occasione di Clash in Italy (il primo storico Premium Live Event disputato nel nostro Paese) e nella puntata di Raw del giorno successivo, la federazione di Stamford è pronta a prendersi le luci della ribalta all'Unipol Arena di Bologna. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 20, andrà infatti in scena una imperdibile puntata di Friday Night SmackDown , trasmessa in diretta esclusiva mondiale su Netflix . A raccontare le gesta delle superstar sul ring sarà l'inossidabile coppia di commentatori formata da Luca Franchini "Il Godzilla" e Michele Posa "Il Bardo". L'appuntamento consolida la nuova era dello streaming: Netflix è ormai la casa ufficiale di RAW, SmackDown, NXT e di tutti i grandi eventi speciali, inclusi senza costi aggiuntivi nell'abbonamento insieme a un immenso archivio storico di repliche e documentari d'autore.

Polverone Cody Rhodes: Gunther chiede giustizia dopo la beffa

Il fulcro dell'odierna puntata bolognese ruoterà attorno alle pesantissime scorie lasciate dai match della scorsa domenica. L'attenzione è focalizzata sulla controversia che ha visto Cody Rhodes mantenere l'Undisputed WWE Championship a discapito di Gunther. L'austriaco – celebre per aver messo fine alla carriera di John Cena – è stato infatti beffato da una clamorosa svista arbitrale: i replay hanno dimostrato che il suo piede destro aveva toccato la corda inferiore durante lo schienamento, ma il direttore di gara ha completato lo stesso il conteggio di tre. All'Unipol Arena è atteso un accesissimo confronto verbale tra i due, con il Ring General visibilmente infuriato e intenzionato a pretendere una nuova opportunità titolata.

I piani di Rhea Ripley e la corsa al trono di Night of Champions

Non mancheranno i colpi di scena nella divisione femminile, dominata da una Rhea Ripley uscita indenne dalla difesa del titolo contro Jade Cargill. A Torino, l'intervento a sorpresa di Charlotte Flair ha scompigliato i piani della stable Perfect Storm, blindando il successo di "Mami". La campionessa sarà presente a Bologna per scoprire chi oserà farsi avanti come prossima sfidante al suo WWE Women's Championship. Parallelamente, lo show blu ospiterà i match a quattro valevoli per le qualificazioni ai tornei King and Queen of the Ring. Dopo i passaggi del turno di IYO Sky e di Oba Femi ottenuti a RAW, nuovi atleti cercheranno il pass per le fasi finali che culmineranno sul ring di Night of Champions.

La grande estate europea della WWE prosegue in streaming

Bologna rappresenterà l'ultimo saluto della federazione al pubblico televisivo italiano, ma il viaggio nel Vecchio Continente è appena cominciato. Nelle settimane successive, la WWE toccherà altre due storiche arene oltremanica e oltrealpe. Lunedì 8 giugno la diretta di Monday Night RAW si trasferirà alla Accor Arena di Parigi, mentre lunedì 22 giugno sarà la volta della O2 Arena di Londra ospitare lo show rosso. Entrambe le tappe europee andranno in onda a partire dalle ore 20:00 e, come di consueto, saranno accessibili in diretta streaming soltanto per gli abbonati a Netflix.