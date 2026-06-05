Juventus e WWE annunciano una partnership strategica globale tra calcio e wrestling

Mentre la carovana della WWE continua a infiammare i fan italiani con il suo attesissimo tour nella penisola, dietro le quinte si scrive una pagina storica che unisce il mondo del calcio a quello del wrestling professionistico. La Juventus e la WWE hanno infatti annunciato ufficialmente una nuova partnership strategica globale . Questo accordo a lungo termine è stato progettato con l'obiettivo di sviluppare contenuti originali, attivazioni uniche ed esperienze innovative capaci di fondere la cultura calcistica, lo sport e l'intrattenimento, connettendo tra loro due delle fan base più calde e numerose del pianeta.

I primi indizi a Torino: dalla maglia di Cody Rhodes ai titoli co-brandizzati

I primi frutti tangibili di questa spettacolare collaborazione si sono visti proprio lo scorso weekend a Torino, in occasione dello storico Premium Live Event WWE Clash in Italy disputato domenica 31 maggio e trasmesso in esclusiva mondiale su Netflix. Nel corso dei giorni scorsi, le due community hanno assistito a diversi momenti di forte interazione. Tra questi spiccano i contenuti social realizzati insieme dalla mascotte bianconera Jay e dalla superstar Jey Uso, oltre alla consegna di una maglia speciale e personalizzata della Juventus all'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. Inoltre, all'interno dei punti vendita ufficiali allestiti nei pressi dell'Inalpi Arena, i tifosi hanno potuto acquistare per la prima volta i cinturoni ufficiali da campione con i loghi WWE x Juventus.

Una visione a lungo termine per le nuove generazioni di fan

La collaborazione tra il club bianconero e il colosso di Stamford non si fermerà qui, ma getterà le basi per una sinergia costante nel corso dei prossimi anni. Juventus e WWE hanno confermato che esploreranno una vasta gamma di opportunità commerciali e promozionali. Nei piani futuri ci sono linee di merchandising in co-branding, campagne di storytelling guidate dai creator digitali e il coinvolgimento diretto dei calciatori bianconeri e dei wrestler della federazione nei principali eventi culturali mondiali. L'obiettivo finale di questa unione è creare appuntamenti ricorrenti che sappiano parlare direttamente alla prossima generazione di appassionati, unendo l'adrenalina del rettangolo verde con lo spettacolo unico del ring.