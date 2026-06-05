Le Mma debuttano alla Torino Fight Night con la sfida in gabbia Scarano-Gulomov

TORINO - Domenica 28 giugno 2026, il capoluogo piemontese scriverà una pagina inedita della sua storia sportiva. Con il patrocinio istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana e del Comune di Torino, le luci del One Club si accenderanno sulla prima, attesa edizione della Torino Fight Night, una kermesse aperta a diverse discipline di combattimento (kickboxing, mma, grappling, boxe e muay thai). L’arena torinese si prepara tra l'altro ad ospitare il primo match della card con le regole totali della gabbia e le dita scoperte.

Tra gli atleti più attesi dal pubblico vi è sicuramente Davide Scarano, nato e cresciuto agonisticamente a Mirafiori. Il 29enne atleta torinese si presenta con uno score record di 6 vittorie e 4 sconfitte, ma una esperienza a carattere internazionale avendo combattuto prevalentemente nella promotion britannica Cage Warriors (la stessa che ha lanciato nell’orbita UFC il campione irlandese Conor McGregor, oggi co-proprietario del circuito americano BKFC). Il suo background è il brazilian jiu jitsu, ma il suo raggio d’azione ha già superato i confini nazionali. Scarano promette di portare nella gabbia una freddezza tattica, unita a un ground game asfissiante, capace di logorare l’avversario minuto dopo minuto, cercando il controllo totale a terra.

Nell’angolo opposto, l’avversario è l'asiatico Fayzali Gulomov. Originario del Tagikistan ma cresciuto marzialmente a Firenze, Gulomov è un talento puro, un fighter imprevedibile che fa dell’esplosività e del fiuto per la sottomissione rapida le sue armi migliori (si presenta a Torino con uno score di 2 vittorie e altrettante sconfitte, dopo aver combattuto in Italia e in Grecia). Conosciuto nel circuito italiano per il suo innato istinto di finalizzazione, Gulomov è uno specialista della tecnica della ghigliottina, una tecnica di soffocamento che riesce a inserire con fulminea rapidità alla minima distrazione del rivale.

Torino Fight Night, che festival

La sfida Scarano-Gulomov rappresenta la grande novità della serata, ma la Torino Fight Night sarà un vero festival degli sport da combattimento. Il programma, che inizierà ufficialmente alle ore 18:30, prevede infatti anche il grande ritorno della boxe professionistica sotto la Mole e la disputa di titoli internazionali di kickboxing. Un mix perfetto per soddisfare sia i puristi della nobile arte sia i neofiti curiosi di scoprire le dinamiche della gabbia.