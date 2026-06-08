Campionato Italiano Under 15: trionfano Giorgia Gennaro e Mattia Fauci

Giorgia Gennaro (Futura C.M.) e Mattia Fauci (One For Five) hanno trionfato ai Campionati Italiani Under 15 di Pentathlon Moderno , che si sono svolti oggi, sabato 6 giugno 2026, in una calda e intensa giornata presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (RM). I giovani pentatleti hanno iniziato la mattinata con la prova di nuoto, per poi proseguire con gli ostacoli (percorso di agility) fino al laser run finale che ha visto al via 38 ragazzi e 48 ragazze provenienti da tutta Italia.

Pentathlon, i trionfi di Fauci e Gennaro

In campo maschile ha trionfato Mattia Fauci (One For Five) protagonista di un’ottima prova di laser run che gli ha consentito di conquistare il suo primo titolo italiano con 1229 punti. A completare il podio, tutto romano, doppietta dell’Athlion Roma con il secondo posto di Brando Morosetti (1214 punti) e il terzo di Giulio Mattioni (1205). Nella gara femminile l’astigiana Giorgia Gennaro (Futura C.M.) ha conquistato il suo terzo titolo Under 15 consecutivo, dopo i successi del 2024 e 2025, e dopo aver dominato la competizione e tagliato per prima il traguardo con 1184 punti. Secondo gradino del podio per Anna Simonelli Silva (C.U.S. Bergamo) che ha gestito una bella gara chiudendo con 1121 punti. Terza Sveva Mattei (Cinque per Tutti) protagonista di una bellissima rimonta nel laser run (1091 punti), dopo essere partita quattordicesima (a 1:10.00 dalla prima).

One For Five e Futura C.M trionfano nella classifica a squadre

Nella classifica a squadre maschile, primo posto per i ragazzi di One For Five (Fauci - De Simone - Panarese) con 3565 punti, seconda la squadra di Pentamodena (Ferrarini - Cinelli - Spagnolini S. ) a 3297, terza l’Athlion Roma (Morosetti-Mattioni - De Sanctis) con 3275 punti. Nella classifica a squadre femminile, vittoria per le ragazze astigiane di Futura C.M. (Gennaro-Arri- Formaini Marioni) con 3222 punti, seconda Pentamodena (Manicardi Ukhar-Pizzi-Lanzi) a 3156, terza Pentafiano (Zingaretti-Di Marco-Bero) a 3152.Domani, domenica 7 giugno 2026, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti saranno assegnati i titoli italiani Under 19. Le prove finali di laser run saranno trasmesse in diretta su canale YouTube della Fipm.