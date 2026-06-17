A Rodi Garganico torna il campionato del mondo offshore: dieci catamarani pronti a dare battaglia in mare

Rodi Garganico si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più spettacolari della motonautica internazionale. Da giovedì 18 giugno prenderà infatti il via il Campionato del Mondo Offshore – Categoria 3D, che vedrà dieci catamarani provenienti da sei nazioni sfidarsi nelle acque antistanti il Porto Turistico di Rodi Garganico. Il programma delle competizioni si aprirà venerdì mattina con le prove libere, mentre nel pomeriggio andrà in scena Gara 1 sul collaudato circuito di 6 miglia disegnato nello specchio acqueo davanti alla cittadina garganica. Un campo di gara unico per fascino e caratteristiche tecniche, con il suggestivo promontorio di Rodi Garganico a fare da anfiteatro naturale. La cittadina, famosa per i suoi agrumeti e per il profumo delle zagare che accompagna da sempre la vita del borgo, offrirà ancora una volta uno scenario incomparabile agli appassionati della disciplina. Il percorso vedrà i potenti catamarani sfrecciare parallelamente alle spiagge cittadine prima di dirigersi verso il largo in direzione delle Isole Tremiti e rientrare successivamente nel cancelletto di partenza, situato proprio davanti alla torre di controllo del Porto Turistico.



L'equipaggio da battere sarà quello della D20 Blu Banca di Serafino Barlesi che, insieme allo svedese Joakim Kumlin, sarà chiamato a difendere il titolo di Campione del Mondo conquistato nella stagione 2025. La stagione 2026 si presenta però ricca di novità e particolarmente equilibrata grazie all'introduzione del nuovo regolamento tecnico che prevede per tutte le imbarcazioni l'utilizzo di due motori fuoribordo Mercury 4 tempi da 250 cavalli ciascuno in configurazione monomarca. Una scelta che promette di esaltare le capacità dei piloti e la competitività tra i team.

Grande attenzione sarà rivolta al team guidato dal pluricampione di Classe 1 Giampaolo Montavoci che, affiancato dal belga Francis Notschaele sulla D6, schiererà ben quattro imbarcazioni al via: Foresti & Suardi, Tessilmare, Besenzoni e Houses Technology, confermandosi una delle realtà più strutturate e competitive dell'intero campionato.



Da seguire con interesse anche il ritorno alle competizioni di Roberto Lopiano che, dopo alcuni anni di pausa, tornerà in acqua al timone della D17 insieme a Leopoldo Assi e Fernando De Mitri.

Tra i protagonisti annunciati figurano inoltre gli svedesi Frederik Groth Fyrö e Filip Eriksson, in gara con il catamarano D5, intenzionati a conquistare un posto sul podio mondiale. Ambizioni analoghe per l'equipaggio finlandese della D101 composto da Markus Johnsson e Jussy Myllymäki, pronti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

A completare il prestigioso schieramento della Classe 3D ci saranno anche Fabio Magnani e Lorenzo Prosperi sulla D8, equipaggio italiano pronto a recitare un ruolo da protagonista nel corso del weekend. Grande attenzione anche per la D10 del Team Bacchi – Gas Beton Sabbie di Parma, affidata a Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi, formazione che nelle ultime stagioni ha dato vita ad alcuni dei duelli più spettacolari del campionato.

Sarà inoltre interessante seguire l'equipaggio francese della D96 composto da François Pinelli, Saul Bubacco e Davide Ficotto, così come i sempre competitivi norvegesi Erik Sundbland e André Strand della D55, protagonisti nelle precedenti edizioni di prestazioni di assoluto rilievo e candidati a inserirsi nella lotta per il podio.

L'appuntamento conclusivo è fissato per domenica alle ore 11.30 con la gara finale, che sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Motonautica e sulla pagina Facebook del Porto Turistico di Rodi Garganico.

Tre giorni di velocità, adrenalina e spettacolo che porteranno ancora una volta Rodi Garganico al centro della scena motonautica internazionale.