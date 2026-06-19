UBL | The Italian Championship: a Napoli sport e prevenzione uniti per dare forza al futuro dei giovani





Ma UBL | The Italian Championship non rappresenta soltanto una gara di altissimo livello. È un evento che promuove valori fondamentali come disciplina, rispetto, inclusione, sacrificio e crescita personale. Valori che trovano piena sintonia con l’impegno di Narconon Piemonte e Mondo Libero dalla Droga, partner dell’iniziativa in un progetto che unisce sport e prevenzione per offrire ai giovani esempi positivi e opportunità concrete di crescita. La collaborazione nasce dalla convinzione che lo sport rappresenti uno dei più efficaci strumenti di prevenzione. Attraverso l’attività sportiva, i ragazzi imparano a credere nelle proprie capacità, a rispettare le regole, a lavorare per obiettivi e a sviluppare quella determinazione che diventa fondamentale anche nelle scelte quotidiane. Narconon Piemonte opera da anni nel campo della prevenzione delle dipendenze e del recupero delle persone che desiderano ricostruire la propria vita lontano dalla droga e dall’alcol. Al suo fianco, Mondo Libero dalla Droga Italia porta avanti un’importante attività internazionale di informazione e sensibilizzazione, fornendo ai giovani e agli adulti dati e informazioni basati sui fatti affinché possano prendere decisioni consapevoli e scegliere una vita libera dalle droghe.



L’importanza di questo impegno è confermata dai risultati raggiunti nel corso del 2026. Durante il periodo olimpico, 147 atleti olimpici provenienti da 37 diversi Paesi hanno firmato l’Impegno per una Vita Libera dalla Droga, entrando a far parte dell’Albo d’Onore dell’iniziativa e contribuendo a diffondere un messaggio positivo rivolto alle nuove generazioni. Nello stesso periodo, dal 1° gennaio al 15 marzo 2026, durante Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati distribuiti 2.017.473 opuscoli informativi. Inoltre, oltre 12.130 negozi in tutta Italia hanno ospitato espositori della campagna educativa, mentre i volontari hanno dedicato complessivamente più di 7.605.000 ore di attività alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Numeri che dimostrano come educazione, informazione e sport possano lavorare insieme per costruire una cultura della responsabilità e del benessere.

UBL | The Italian Championship 2026

L’edizione 2026 di UBL | The Italian Championship offrirà inoltre un programma ancora più ricco e spettacolare. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare prove innovative, workout in notturna e competizioni progettate per esaltare ogni aspetto della preparazione fisica e mentale. L’evento potrà contare su strutture e partner tecnici di assoluto livello, tra cui la pavimentazione sportiva Gommafit e le attrezzature Gladius Europe, garanzia di qualità e sicurezza per tutti i partecipanti. Grande protagonista sarà anche il Fitness Expo, con oltre 40 stand dedicati al mondo dello sport, della performance, dell’innovazione e del benessere. All’interno della più ampia cornice di UBL | FitTech – Performance Tech Expo, il pubblico e gli atleti potranno partecipare gratuitamente a oltre 30 workshop e seminari tenuti da coach, preparatori, professionisti del settore e atleti di livello internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi spicca inoltre la finale del Campionato Europeo IF3 Euros, promossa dalla Federazione Internazionale di Functional Fitness in collaborazione con AFFI – Associazione Functional Fitness Italia, che porterà a Napoli alcuni dei migliori atleti europei della disciplina. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di grandi nomi del functional fitness nazionale e internazionale, tra cui Elisa Fuliano, considerata una delle atlete italiane più rappresentative della disciplina e tra le più competitive a livello mondiale. Nella giornata conclusiva del 5 luglio sarà inoltre presente il campione di boxe Ivan Zucco, che incontrerà il pubblico per condividere la propria esperienza di sportivo e testimoniare come disciplina, costanza e sacrificio possano trasformare ambizioni e sogni in risultati concreti. UBL | The Italian Championship si prepara così a essere molto più di una competizione internazionale. Sarà una grande celebrazione dello sport come strumento di crescita, inclusione e prevenzione. Un evento capace di unire atleti, famiglie, associazioni e giovani attorno a un messaggio semplice ma fondamentale: credere in sé stessi, scegliere uno stile di vita sano e costruire il proprio futuro attraverso l’impegno e la determinazione. Perché la vittoria più importante non è soltanto quella conquistata sul campo gara, ma quella che permette a ogni giovane di diventare protagonista della propria vita.