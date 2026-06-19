UBL | The Italian Championship: a Napoli sport e prevenzione uniti per dare forza al futuro dei giovani

TORINO - L’attesa è quasi finita. Dal 3 al 5 luglio 2026 la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà UBL | The Italian Championship, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale del functional fitness. Per tre giorni il capoluogo campano diventerà il punto di riferimento mondiale della disciplina, accogliendo oltre 1.000 atleti provenienti da 59 Stati di tutto il mondo, pronti a confrontarsi in una competizione che metterà alla prova forza, resistenza, tecnica, strategia e preparazione mentale.
Ma UBL | The Italian Championship non rappresenta soltanto una gara di altissimo livello. È un evento che promuove valori fondamentali come disciplina, rispetto, inclusione, sacrificio e crescita personale. Valori che trovano piena sintonia con l’impegno di Narconon Piemonte e Mondo Libero dalla Droga, partner dell’iniziativa in un progetto che unisce sport e prevenzione per offrire ai giovani esempi positivi e opportunità concrete di crescita. La collaborazione nasce dalla convinzione che lo sport rappresenti uno dei più efficaci strumenti di prevenzione. Attraverso l’attività sportiva, i ragazzi imparano a credere nelle proprie capacità, a rispettare le regole, a lavorare per obiettivi e a sviluppare quella determinazione che diventa fondamentale anche nelle scelte quotidiane. Narconon Piemonte opera da anni nel campo della prevenzione delle dipendenze e del recupero delle persone che desiderano ricostruire la propria vita lontano dalla droga e dall’alcol. Al suo fianco, Mondo Libero dalla Droga Italia porta avanti un’importante attività internazionale di informazione e sensibilizzazione, fornendo ai giovani e agli adulti dati e informazioni basati sui fatti affinché possano prendere decisioni consapevoli e scegliere una vita libera dalle droghe.
L’importanza di questo impegno è confermata dai risultati raggiunti nel corso del 2026. Durante il periodo olimpico, 147 atleti olimpici provenienti da 37 diversi Paesi hanno firmato l’Impegno per una Vita Libera dalla Droga, entrando a far parte dell’Albo d’Onore dell’iniziativa e contribuendo a diffondere un messaggio positivo rivolto alle nuove generazioni. Nello stesso periodo, dal 1° gennaio al 15 marzo 2026, durante Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati distribuiti 2.017.473 opuscoli informativi. Inoltre, oltre 12.130 negozi in tutta Italia hanno ospitato espositori della campagna educativa, mentre i volontari hanno dedicato complessivamente più di 7.605.000 ore di attività alla sensibilizzazione e alla prevenzione. Numeri che dimostrano come educazione, informazione e sport possano lavorare insieme per costruire una cultura della responsabilità e del benessere.
UBL | The Italian Championship 2026
L’edizione 2026 di UBL | The Italian Championship offrirà inoltre un programma ancora più ricco e spettacolare. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare prove innovative, workout in notturna e competizioni progettate per esaltare ogni aspetto della preparazione fisica e mentale. L’evento potrà contare su strutture e partner tecnici di assoluto livello, tra cui la pavimentazione sportiva Gommafit e le attrezzature Gladius Europe, garanzia di qualità e sicurezza per tutti i partecipanti. Grande protagonista sarà anche il Fitness Expo, con oltre 40 stand dedicati al mondo dello sport, della performance, dell’innovazione e del benessere. All’interno della più ampia cornice di UBL | FitTech – Performance Tech Expo, il pubblico e gli atleti potranno partecipare gratuitamente a oltre 30 workshop e seminari tenuti da coach, preparatori, professionisti del settore e atleti di livello internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi spicca inoltre la finale del Campionato Europeo IF3 Euros, promossa dalla Federazione Internazionale di Functional Fitness in collaborazione con AFFI – Associazione Functional Fitness Italia, che porterà a Napoli alcuni dei migliori atleti europei della disciplina. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà la presenza di grandi nomi del functional fitness nazionale e internazionale, tra cui Elisa Fuliano, considerata una delle atlete italiane più rappresentative della disciplina e tra le più competitive a livello mondiale. Nella giornata conclusiva del 5 luglio sarà inoltre presente il campione di boxe Ivan Zucco, che incontrerà il pubblico per condividere la propria esperienza di sportivo e testimoniare come disciplina, costanza e sacrificio possano trasformare ambizioni e sogni in risultati concreti. UBL | The Italian Championship si prepara così a essere molto più di una competizione internazionale. Sarà una grande celebrazione dello sport come strumento di crescita, inclusione e prevenzione. Un evento capace di unire atleti, famiglie, associazioni e giovani attorno a un messaggio semplice ma fondamentale: credere in sé stessi, scegliere uno stile di vita sano e costruire il proprio futuro attraverso l’impegno e la determinazione. Perché la vittoria più importante non è soltanto quella conquistata sul campo gara, ma quella che permette a ogni giovane di diventare protagonista della propria vita.