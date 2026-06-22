Skateboarding World Cup Roma. Spettacolo e Trick a Colle Oppio e Ostia

Non soltanto un evento sportivo tra i più importanti in ambito internazionale, ma anche una Festa dedicata ai giovani, all’inclusione e alla cultura urbana. È la Coppa del Mondo di skateboarding 2026 , andata in scena a Roma, nelle ultime due settimane. Lo show dello skateboarding ha consacrato la Città Eterna come punto di riferimento della disciplina più social tra tutte quelle del programma olimpico. La World Cup 2026 ha aperto ufficialmente, per gli sport individuali, la road to LA28 come prima tappa a livello mondiale di quest'anno per le qualificazioni ai prossimi Giochi olimpici.

Nella finale street trionfano Sora Shirai e Chloe Covell

Grande spettacolo nella finale di ieri sera a Colle Oppio. Nella gara che chiude un’edizione della Coppa del Mondo già da record, trionfo del Giappone, che piazza tre atleti sul podio maschile: oro a Sora Shirai, con il punteggio di 177.92, argento per Kairi Netsuke, bronzo a Toa Sasaki. Tra le donne è l’australiana Chloe Covell a regalare spettacolo e a centrare la medaglia d’oro con 177.01, davanti a Yumeka Oda (Giappone), argento e Cui Chenx (Cina), bronzo.

World Cup 2026 da record

L’evento romano ha fatto registrare numeri record nei giorni delle due competizioni street e park. Prima settimana di gare che ha dato spettacolo al The Spot del Lido di Ostia con la specialità del park, dal 7 al 14 giugno. Seconda parte della manifestazione, dal 15 al 21 giugno, che ha emozionato migliaia di spettatori nello scenario unico e suggestivo dell’impianto di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, con le gare street. Più di 440 gli atleti coinvolti nelle due categorie, maschile e femminile, provenienti da 5 continenti. Oltre 50 i Paesi partecipanti, con un numero di persone presenti, tra team e dirigenti, che supera i 630. Un’edizione 2026 già da record anche sui social, con oltre 40 milioni di views e 4,5 milioni di account raggiunti. Spettacolo ribadito anche dagli altri due eventi internazionali andanti in scena sempre ad Ostia, dal 15 al 20 giugno, con la World Cup di Scootering (monopattino) e con quella di Roller Freestyle.

Festa Urbana dedicata ai Giovani e all’inclusione

Lo skateboarding olimpico con la Coppa del Mondo approda per la sesta volta consecutiva dal 2021 nella Città Eterna, in due degli skatepark più conosciuti e affermati in ambito internazionale. Nelle ultime due settimane la città ha accolto migliaia di appassionati, atleti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, trasformandosi in un punto di incontro per sport, arte e aggregazione. Dallo Skate Village allestito nel Parco di Caracalla fino alle attività organizzate al The Spot di Ostia, passando per Colle Oppio, il programma ha visto protagonisti giovani, famiglie e curiosi con iniziative dedicate allo skateboarding, all’inclusione e alla valorizzazione degli spazi urbani. Mostre, street art, musica, momenti di incontro, attività sportive e culturali hanno accompagnato le gare, contribuendo a creare un’atmosfera unica. Tra storia e cultura contemporanea, Roma si è confermata palcoscenico e capitale mondiale dello skateboarding.

Rigenerazione di spazi della Città grazie allo skateboarding

I due skatepark della Capitale, di Ostia e di Colle Oppio, hanno segnato la rinascita di nuovi spazi, restituiti alle comunità locali. Un processo di rigenerazione, oltre il significato architettonico, che pone le due strutture come centri vitali e di aggregazione, dimostrando come lo sport può trasformare positivamente la vita di giovani e di famiglie, in aree precedentemente trascurate. Da un lato la Città più antica, dall’altro uno tra gli sport più giovani in assoluto, in un dialogo unico. Questa combinazione e quest’anima contemporanea che guarda alla storia, rispecchiano il fenomenale successo dello skateboard. Una cultura urbana autentica, una community giovane, per una grandissima risonanza a livello mediatico!

Marin e Urbinati i migliori degli Azzurri

I migliori degli azzurri sono Guglielmo Marin che centra la sua prima finale in una Coppa del Mondo, nella prima settimana di gare park ad Ostia e Gaia Urbinati che nella seconda parte della World Cup, chiusa ieri e dedicata allo street, riesce a conquistare i quarti di finale. L’Italia può sorridere per i segnali incoraggianti arrivati dall’intero gruppo, protagonista di due settimane di alto livello nella cornice unica di Colle Oppio e nella storica bowl del The Spot del Lido. Ma lo spettacolo non finisce qui. Skateboarding nuovamente protagonista ad agosto, ai prossimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, che vedranno gli sport a rotelle in evidenza anche con la Maratona su pattini in linea. E poi, a fine stagione, nell’evento principale dell’anno, i World Skate Games 2026, in programma in Paraguay a ottobre.