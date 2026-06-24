Nel regno dell’adrenalina. Il grande Offshore in Italia

L'adrenalina incontra l'intensità. La Motonautica italiana ha vissuto un altro weekend da circoletto rosso sul calendario. Tutto merito dell'esordio stagionale dell'Offshore che dal 18 al 21 giugno ha trasformato Rodi Garganico, in provincia di Foggia, nella capitale tricolore della velocità sull'acqua anche grazie alla preziosa organizzazione dell'Associazione Motonautica Gargano e di Marino Masiero in particolare. Due le prove che sono andate in scena nella suggestiva cornice pugliese: la prima tappa del Campionato Mondiale UIM Offshore 3D Class e la prima tappa dei Campionati Italiani Offshore 5000 e della neonata One Green Class. Tre giorni che si sono trasformati in un successo tanto organizzativo quanto sportivo. Ben due equipaggi tricolore (su un totale di cinque partecipanti) sono infatti riusciti a salire sul podio, con la coppia formata da Fabio Magnani e Lorenzo Prosperi che ha conquistato il secondo posto, mentre Giampaolo Montavoci e Francis Notschaele sono saliti sul gradino più basso del podio. Primo posto, invece, parla italo-francese grazie alla vittoria di Saul Bubacco , Francois Pinelli e Davide Ficotto . Proprio quest'ultimo equipaggio si è reso protagonista con un ricco bottino, perché è arrivato il trionfo anche nella prima tappa dell'Offshore 5000. A completare il podio Fabio Magnani e Lorenzo Prosperi al secondo posto, Andrea Bacchi e Giovanni Carpitella in terza posizione.

One green class

Esordio assoluto, invece, per la One Green Class, con catamarani dotati ciascuno di un singolo motore con un impatto ambientale sostenibile, 150 cavalli e 6 cilindri. Sono tre gli equipaggi che si sono sfidati nelle acque dell'Adriatico pugliese. Una nuova classe per questa disciplina motonautica che guarda al futuro e alla sostenibilità, e che ha visto un forte coinvolgimento di giovani piloti italiani: tra questi, i giovanissimi Arianna Urlo e Daniele Ascione, protagonisti fin da subito di questa innovativa categoria green insieme a Massimo Ottavio Petroni, Gian Mattia Petroni ed Edoardo Chiesa. A trionfare è stato proprio l'equipaggio composto da Arianna Urlo, Daniele Ascione e Fabio Bertolacci. Il divertimento, tuttavia, è appena iniziato. Perché sono tante le tappe delle sfide di Offshore che affolleranno il calendario. Per i piloti azzurri il Campionato Mondiale riprenderà ad Arendal (Norvegia) dal 30 luglio al 2 agosto con il secondo dei quattro appuntamenti. Per l'Offshore 5000 rotta verso Thani dal 10 settembre al 13 settembre per il secondo capitolo, mentre Cervia ospiterà la seconda gara della One Green Class dal 4 settembre al 6 settembre.

A Brindisi

Da venerdì a domenica, poi, il Circuito arriva a Brindisi dove sfrecceranno le imbarcazioni del Mondiale di Formula 2 e quella del Campionato Italiano GT30. Sabato e domenica il Mar Ionio diventa invece lo scenario della prima tappa del Campionato Italiano Motosurf PRO.

Radiocomandata

Domenica 21 giugno, a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, si è conclusa, invece, la seconda tappa del Campionato Italiano open FIM di Radiocomandata sezione M (scafi elettrici), categorie Mono 1, Mono 2, Mini Mono, Hydro e Mini Hydro. Si è trattato di una giornata davvero straordinaria soprattutto per tre grandi protagonisti: Jeric Mitja (che ha vinto sia la gara della Hydro 1 sia quella della Mini Hydro), per Gianluca Conselvan (che ha dominato nella Mini Mono) e Davide Tiengo (che si è imposto nella Mono 1 e nella Mono 2).