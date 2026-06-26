C Kite Festival, il mare di Mauritius ospita la quinta edizione

Il conto alla rovescia è finito. Da domani il mare di Mauritius ospiterà la quinta edizione del C Kite Festival, uno degli appuntamenti più importanti del panorama internazionale del kitesurf. L'evento, organizzato da C Resorts al C Mauritius Palmar, è stato presentato oggi nel corso della conferenza stampa inaugurale, che ha riunito organizzatori, atleti e media alla vigilia del via ufficiale della manifestazione. Ad aprire l'incontro è stato Antoine Auriol, ideatore del festival e tra le figure più rappresentative del kitesurf mondiale, che ha ribadito la crescita costante dell'evento nel corso delle ultime edizioni. Nato come iniziativa sportiva, il C Kite Festival è diventato nel tempo uno dei progetti di punta attraverso cui C Resorts promuove Mauritius come destinazione internazionale per gli sport del vento, affiancando alla competizione un'offerta che unisce ospitalità e territorio.

Il campione italiano

Tra gli ospiti più attesi della conferenza c'era Lorenzo Casati, campione del mondo Big Air 2025 e volto di riferimento della nuova generazione del kitesurf internazionale. Il talento italiano sarà uno dei grandi protagonisti della manifestazione e ha ricevuto parole di grande stima proprio da Auriol.

«Lorenzo è una fonte d'ispirazione per le nuove generazioni. Sta cambiando il modo in cui si fa kitesurf e sta dando un tocco unico a questo sport. Siamo molto fortunati ad averlo qui», ha dichiarato il francese, sottolineando il valore tecnico e umano del campione italiano, considerato uno degli atleti più innovativi del circuito.

Casati guiderà un cast di assoluto livello, composto anche dalla campionessa del mondo Big Air 2024 Zara Hoogenraad, dal pioniere del double loop Giel Vlugt, dalla britannica Hannah Whiteley, dal primatista mondiale twintip Clément Huot e da Louka Pitot, cinque volte campione francese e ambassador di C Resorts.

La prima gara

Il programma entrerà nel vivo già domani con la tradizionale Downwind, la lunga traversata lungo la costa orientale che porterà gli atleti dal C Mauritius Palmar fino a Poste Lafayette. Sarà il primo momento in acqua di un calendario che proseguirà con le gare di Best Trick, Big Air e Fun Race, oltre alle sessioni di riding aperte al pubblico.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche il debutto del Kite by Night Show, spettacolo serale con aquiloni illuminati ed effetti LED destinato a rappresentare uno dei momenti più spettacolari della manifestazione.

Cinque edizioni dopo il debutto, il C Kite Festival continua così a crescere insieme alla visione di C Resorts, che ha trasformato un evento sportivo in uno strumento di promozione internazionale per Mauritius. Il vento, da domani, tornerà a essere protagonista. Ma alle spalle c'è un progetto che punta a lasciare il segno ben oltre i tre giorni di gara.