Pattinaggio Artistico: a Rimini al via lo show dei Campionati Italiani

“In un’ottica sempre più urban, Skate Italia ha deciso di assegnare a Rimini i Campionati Italiani di pattinaggio artistico proprio in un periodo in cui la località della riviera romagnola è animata dalla presenza di numerosi turisti italiani e stranieri - spiega la consigliera federale di Skate Italia Maria Cristina Blanzieri - Inoltre l’Emilia-Romagna è storicamente una fucina di talenti: una regione in cui il pattinaggio artistico vanta grandi numeri e che ha saputo lanciare nel panorama internazionale numerosi campioni. L’organizzazione dell’Asd Rinascita Sport Life Rimini è rodata e il territorio ha molto da offrire, siamo sicuri che chi frequenterà Rimini per l’evento nazionale si troverà bene sia dal punto di vista sportivo, sia da quello dell’accoglienza e dell’offerta turistica”.

In pista non solo le categorie dei più giovani, ma anche pluricampioni mondiali come Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, entrambi impegnati nella Solo dance e come tandem nelle Coppie danza. Gioca invece in casa sia la talentuosa Coppia artistico Senior composta da Tommaso Cortini e Micol Mills (campioni mondiali in carica), sia quella formata da José Enrico Inglese e Angelica Polli. Infine Raoul Allegranti che lascia la Solo dance Senior per gareggiare solamente nelle Coppie danza con Caterina Artoni.

Tutte le gare andranno in diretta streaming, a partire dal 28 giugno su Skate Italia Tv . Per i risultati delle gare. Per le foto e i comunicati

«Il Campionato Italiano si conferma ogni anno un banco di prova importante in vista degli appuntamenti internazionali che quest’anno prevedono l’Europeo a settembre a Ponte di Legno e il Mondiale a ottobre in Paraguay, in occasione dei World Skate Games 2026 - sono le parole del CT azzurro Fabio Hollan - Mi aspetto di trovare gli atleti in forma, con programmi definiti. Dando un’occhiata più ad ampio respiro, invece, vedo un’Italia in salute, competitiva in molte categorie».

Grande soddisfazione tra l’organizzazione dell’Asd Rinascita Sport Life, coinvolta anche nell’edizione italiana 2024 dei World Skate Games. “Dopo circa vent’anni i Campionati Italiani tornano a Rimini - sottolinea il responsabile Patrick Venerucci, undici volte campione del mondo e da anni allenatore di pattinaggio - Siamo soddisfatti e orgogliosi di poter ospitare questo evento marchiato Skate Italia, dopo aver contribuito all’ottima riuscita degli Italian Roller Games nel 2021. Siamo certi che Rimini saprà offrire non solo agli atleti, ma anche agli accompagnatori e alle famiglie, un clima ottimale per le gare e per trascorrere anche qualche piacevole giornata nella riviera romagnola».

Esprimono supporto ed entusiasmo nei confronti dell’importante evento nazionale anche la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini. “Per quasi venti giorni Rimini sarà la capitale italiana del pattinaggio artistico, ospitando campioni e giovani talenti di una disciplina che nel nostro territorio vanta una tradizione consolidata e una presenza significativa di praticanti - sottolinea l’assessore allo sport del Comune Michele Lari - Un risultato reso possibile dalla preziosa collaborazione tra la Federazione Skate Italia e Rinascita Sport Life. È proprio la capacità di fare squadra tra istituzioni, federazioni, società sportive e operatori del territorio alla base di un modello vincente che negli anni ha permesso a Rimini di affermarsi come una delle principali destinazioni italiane anche per il turismo sportivo”.