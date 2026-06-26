Dallo sci al rafting: l’insolito “slalom” dei campioni azzurri

Mancano ancora quattro mesi all'inizio della prossima stagione di sci alpino ma gli atleti della Nazionale italiana sono già al lavoro. E, anche in assenza di neve, riescono a trovare modi utili e originali per prepararsi e tenere alto il livello di adrenalina. Giovanni Franzoni (argento olimpico nella discesa libera ai Giochi di Milano Cortina 2026), Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Filippo Della Vite, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Simon Talacci ed Edoardo Saracco hanno affrontato le rapide del torrente Noce per un allenamento di rafting: dotati di casco, giubbotto salvagente e pagaia, si sono divertiti a scendere lungo uno dei corsi d’acqua più rinomati d’Europa per la pratica degli sport fluviali.

L'occasione è stata offerta dalla Coppa del Mondo di Canoa Discesa e Rafting, in programma fino a domenica allo stadio fluviale di Mezzana. Il gruppo degli sciatori si è così cimentato in un'esperienza fuori dall'ordinario sotto gli occhi degli allenatori Davide Marchetti, Marco Gullino e Andrea Borgato.

In questo contesto si è svolto l'incontro tra la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e la FISI – settore discipline tecniche – al centro Ursus Adventures di Ossana (Trento). Per la FICK erano presenti il presidente federale Antonio Rossi, tre volte campione olimpico e pluricampione mondiale ed europeo nella canoa velocità (K1 e K2), e il commissario tecnico della Nazionale italiana di canoa discesa, Vladi Panato, vincitore di nove titoli mondiali, undici Coppe del Mondo e cinque Campionati Europei nella specialità C1, accompagnati da alcuni volontari della Coppa del Mondo di Canoa Discesa Val di Sole.

Al termine della sessione di allenamento, gli sciatori azzurri hanno posato per la tradizionale foto di gruppo insieme a Rossi, Panato e ai rappresentanti delle due Federazioni, suggellando l'incontro tra due eccellenze dello sport italiano.