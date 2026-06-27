Lorenzo Casati: "Il mio sogno? Far conoscere il kite a sempre più persone"

Guarda sempre il mare, Lorenzo Casati. E i suoi occhi si perdono, perché in acqua i kite vanno leggeri e lui, quando è fuori dal suo mondo, desidera ritornarvi quanto prima. Ha vent'anni, è nato e cresciuto a Como ma è stato già ovunque. Si divide tra Spagna - il clima è perfetto, spiega -, Italia e resto di festival, tornei, mondiali, campionato. Lo allena suo papà e n'è felicissimo. Suo fratello, 17 anni, ha appena vinto il suo Mondiale, e n'è sbalordito. Tutto il resto, negli ultimi giorni, l'han fatto oceano e vento, le acque cristalline di Mauritius e questa settimana dedicata agli sport acquatici e alla sostenibilità. È questo il contesto del C Kite Festival Mauritius, l'evento organizzato da C Resorts che ogni anno richiama alcuni dei migliori interpreti internazionali del kitesurf e trasforma l'isola in un punto di riferimento per gli appassionati della disciplina. Lorenzo è la stella tra tanti ragazzi che sognano di volare, e poi ci riescono.

Ha vent'anni e gira il mondo grazie al kite. Se ci pensa oggi, che effetto Le fa?

«È la mia realtà. Girare il mondo a un'età così giovane e avere la possibilità di visitare posti come Mauritius, il Sudafrica e tanti altri è qualcosa che mi rende davvero felice. È sempre stato il mio sogno conoscere il mondo e il kite mi ha dato questa opportunità: conoscere persone, scoprire posti e vivere una vita bellissima. Sono davvero molto contento di tutto questo».

Dietro alle immagini spettacolari c'è tantissimo lavoro. Come si svolge una sua giornata tipo?

«Quando sono in preparazione per una gara mi sveglio abbastanza presto, tra le otto e le nove. Inizio con un riscaldamento muscolare, faccio colazione e poi la prima sessione di allenamento, di circa due ore. Se c'è vento sono in acqua praticamente tutti i giorni, anche quattro o cinque ore complessive. Quando invece il vento manca lavoro in palestra con esercizi di rinforzo muscolare o allenamenti specifici per il kite. Dopo pranzo mi riposo un po' e nel pomeriggio svolgo una seconda sessione di circa due ore. La sera faccio mobilità e stretching. In totale sono circa sei ore di attività, alle quali si aggiungono lo studio tecnico, delle manovre e delle strategie di gara».

Ha la sensazione che in Italia il kite sia ancora poco conosciuto?

«Credo di sì. È ancora uno sport relativamente piccolo, che molte persone non conoscono. Rispetto a discipline come calcio o tennis riceve meno attenzione e intorno ci sono meno investimenti. Però è uno sport in crescita. All'interno del mondo del kitesurf il mio nome è molto conosciuto, così come quello di altri atleti italiani che gareggiano a livello internazionale. Bisognerebbe però promuoverlo anche fuori dall'ambiente del kite, magari attraverso la televisione o campagne dedicate. È uno sport bellissimo, che permette di stare in acqua, a contatto con la natura e con il vento. Uno dei miei sogni è proprio quello di farlo conoscere a sempre più persone».

L'Italia avrebbe le caratteristiche per ospitare più eventi internazionali?

«Sì. Oltre alla gara internazionale di Porto Pollo, in Sardegna, ci sono tante competizioni nazionali sul lago di Garda, allo Stagnone in Sicilia, in Toscana e in altri luoghi. Per la disciplina che pratico io, il Big Air, servono condizioni di vento particolari, che soprattutto in inverno si trovano in Sardegna, in Toscana e anche in Sicilia. Le condizioni ci sono, servirebbe soltanto qualcuno con la visione e la volontà di investire per promuovere l'Italia come sede di eventi internazionali».

Pensa che possa accadere nei prossimi anni?

«Secondo me sì. Bisogna trovare le persone giuste e dialogare con il circuito internazionale. Mi risulta che ci sia già qualcosa in movimento per il futuro. Sarebbe davvero bello avere altre gare internazionali anche in Italia».

Come è nato il suo amore per questo sport?

«Lo devo a mio padre. È stato uno dei pionieri del kite in Italia, il primo a praticarlo sul lago di Como. Ha sempre avuto questa passione e mi portava con lui in Sardegna e a Capo Verde. Quando ero piccolo iniziavo facendo volare un aquilone da allenamento sulla spiaggia. Crescendo mi ha trasmesso questa passione e ho iniziato ad andare in acqua sempre di più, fino a farla diventare il mio lavoro».

Quando ha capito che sarebbe diventata la sua professione?

«Quando sono arrivati i primi risultati internazionali. Avevo quindici o sedici anni e ho iniziato subito a ottenere buoni piazzamenti. A sedici anni ho vinto il Red Bull King of the Air e quello è stato il momento in cui ho capito che questa sarebbe stata la mia carriera».

Da quel momento anche la sua famiglia ha cambiato vita?

«In realtà era successo già prima. Ci siamo trasferiti alle Isole Canarie quando eravamo ancora bambini, proprio per allenarci nelle condizioni migliori. Mio padre ci seguiva già allora. Dopo la vittoria ha intensificato ancora di più il suo lavoro con noi. Oggi è il nostro allenatore e manager e segue anche mio fratello, che quest'anno è diventato campione del mondo».

Che rapporto avete tra fratelli quando gareggiate?

«Molto bello. Nell'ultima gara l'ho aiutato perché, per diventare campione del mondo, aveva bisogno di arrivare davanti. Io non avevo più i punti necessari per conquistare il titolo e quindi ho dato una mano a lui. Abbiamo tenuto il titolo in famiglia. Credo davvero che abbia tantissimo potenziale e penso che nei prossimi anni ci regalerà grandi soddisfazioni».

Quando l'ha visto diventare campione del mondo, che cosa ha provato?

«Ero felicissimo per lui. So quanto si è allenato e, sinceramente, era una cosa che mi aspettavo già da uno o due anni. Ha iniziato molto presto, è sempre cresciuto nei migliori spot del mondo e ha avuto la possibilità di osservare da vicino il mio percorso. Negli ultimi anni il nostro sport è cambiato tantissimo e molte delle manovre che oggi si vedono le abbiamo sviluppate noi atleti. Lui ha potuto impararle fin da subito. Si è allenato tantissimo e meritava questo risultato».

Adesso il prossimo obiettivo è tornare davanti a lui?

«Certamente. Nell'ultima gara sono arrivato davanti a lui, ma lui aveva accumulato più punti durante la stagione e quindi ha conquistato il titolo mondiale. Sarà sempre una sfida molto equilibrata».

Che cosa le ha insegnato il kite, anche lontano dall'acqua?

«Soprattutto la disciplina. Quella che applico negli allenamenti mi accompagna anche nella vita di tutti i giorni, nelle scelte e nel modo di affrontare ogni situazione. Credo sia l'insegnamento più importante che questo sport mi abbia dato.»

Lei è anche un appassionato di calcio?

«Sì, seguo il calcio. Tifo Como e Inter. Prima che il Como tornasse in Serie A mio padre tifava Inter e questa passione è rimasta. Mi piace seguirlo, non è che sia proprio sfegatato...».

Ha avuto anche contatti con il Como?

«Sì, stiamo parlando. Sarebbe una collaborazione perfetta perché il club è sul lago, in un territorio strettamente legato al kite. Vedremo se riusciremo a fare qualcosa».

Oggi la comunicazione passa molto dai social. Quanto contano per uno sport come il suo?

«Tantissimo. Ho un canale YouTube, utilizzo Instagram e TikTok e vedo continuamente persone che scoprono il kite grazie ai video. Molti mi scrivono chiedendomi come si chiami questo sport, dove si possa imparare e come iniziare. Tantissima gente non l'aveva mai visto prima. I social hanno un potere enorme nel far conoscere il kite a persone che probabilmente non lo avrebbero mai scoperto».

Tra dieci anni come si immagina? Sempre con un aquilone in mano?

«Sì. Ho già pensato al futuro e vorrei rimanere nel kite per tutta la vita. A livello agonistico credo di poter gareggiare ancora una decina d'anni. Nella disciplina che pratico io, il Big Air, dopo i trenta anni diventa più difficile restare al vertice perché serve molta esplosività e i ragazzi più giovani alzano continuamente il livello. Però, finita la carriera competitiva, voglio continuare a insegnare. Già oggi organizzo coaching per chi vuole migliorare il proprio livello e ho uno shop con una scuola a Tarifa, in Spagna. Sto costruendo qualcosa anche per il futuro. Mi vedo sempre in viaggio, a creare contenuti e a promuovere il kite, magari in luoghi dove questo sport non è ancora arrivato, raccontando posti incredibili, vento e onde spettacolari. Mi piacerebbe lasciare qualcosa che rimanga nel tempo e che possa far appassionare sempre più persone a questo sport».