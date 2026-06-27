C Kite Festival: il Downride con Casati super protagonista

Il mare di Mauritius si è trasformato in una lunga scia di aquiloni colorati, sospinti dal vento lungo una delle coste più spettacolari dell'isola. Il Downwind Ride è stato uno dei momenti simbolo della quinta edizione del C Kite Festival, l'evento ospitato dal C Mauritius Palmar e organizzato da C Resorts, sister brand di Constance Hotels & Resorts, che da cinque anni promuove un'idea di ospitalità fondata su esperienze autentiche, sport e condivisione.

La discesa dal C Mauritius Palmar fino a Poste Lafayette ha regalato uno spettacolo unico. Professionisti e semplici appassionati hanno navigato insieme, condividendo lo stesso tratto di mare e costeggiando spiagge di sabbia bianca, lagune turchesi e scorci che raccontano tutta la bellezza naturale di Mauritius. Un'esperienza immersiva, perfettamente in linea con la filosofia del festival: abbattere le distanze tra i grandi campioni e chi vive il kitesurf per passione.

Tra i rider più applauditi c'è stato Lorenzo Casati, campione del mondo Big Air 2025, protagonista di una prova di altissimo livello. Ma il Downwind Ride ha visto brillare tutti gli ospiti internazionali che hanno impreziosito questa quinta edizione: Zara Hoogenraad, campionessa del mondo Big Air 2024, Giel Vlugt, pioniere del double loop, Hannah Whiteley, tre volte campionessa britannica di kitesurf, Clément Huot, detentore del record mondiale twintip 2026, e Louka Pitot, cinque volte campione francese e ambassador di C Resorts.

Più che una semplice uscita in mare, il Downwind Ride ha rappresentato l'essenza del C Kite Festival: trasformare uno dei luoghi più iconici dell'Oceano Indiano in un punto d'incontro tra culture, e talenti. Spesso di generazioni diverse. Neanche la pioggia del mattino ha fermato questi super atleti.