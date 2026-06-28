Boom per il C Kite Festival, Auriol: "Ora facciamolo in Italia!"

Si è chiusa tra spettacolo e grande partecipazione la quinta edizione del C Kite Festival Mauritius , l'evento organizzato da C Resorts al C Mauritius Palmar : ancora una volta, ha trasformato la costa orientale dell'isola in uno dei punti di riferimento mondiali per il kitesurf . Tre giorni di sport, intrattenimento e condivisione hanno confermato la crescita di un festival che, anno dopo anno, richiama alcuni dei migliori rider del panorama internazionale e centinaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

L'ultima giornata è stata la sintesi perfetta dello spirito della manifestazione. Prima le Best Trick Demonstrations, durante le quali i grandi campioni hanno regalato al pubblico evoluzioni mozzafiato tra salti e rotazioni eseguiti sopra le acque della laguna di Palmar. Poi spazio ai giovani talenti locali con la Big Air Competition riservata alla kite school di Mauritius, un momento fortemente voluto dagli organizzatori per valorizzare la nuova generazione di rider dell'isola e creare un ponte tra il professionismo e chi sogna di arrivarci un giorno.

Parla Antoine Auriol

Una filosofia che rappresenta perfettamente l'identità di C Resorts, sister brand di Constance Hotels & Resorts, che attraverso il festival continua a proporre un'idea di ospitalità basata sulle esperienze e sulla condivisione con il territorio. Il C Mauritius Palmar non è stato soltanto la sede dell'evento, ma la base di un weekend perfetto. Che ha saputo unire.

A raccontare la nascita del progetto è stato Antoine Auriol, ex campione del mondo e organizzatore del festival. «L'obiettivo era mettere i riflettori su Palmar Beach. Tutti conoscono Le Morne quando si parla di kitesurf a Mauritius, ma volevamo dimostrare che anche questa parte dell'isola può diventare una destinazione internazionale per questo sport. Attraverso il festival vogliamo mettere in contatto i rider professionisti con chi pratica il kite per passione, creando un'energia speciale da condividere insieme».

L'idea è nata quasi per caso durante la pandemia. «Quando sono arrivato qui per la prima volta il resort era appena stato inaugurato. Sono venuto con un amico, un pilota di droni, per capire se questo spot potesse ospitare un festival. Appena ho visto la laguna ho pensato che fosse il posto perfetto. Da lì abbiamo iniziato a costruire qualcosa di diverso: non solo gare, ma chef, musica dal vivo, dj, ballerini, creator, influencer e grandi campioni insieme nello stesso luogo».

Il kitesurf in Italia

Per Auriol, Mauritius continua ad avere tutte le caratteristiche per diventare una delle capitali mondiali del kite. «Lo spot è incredibile, il vento soffia praticamente ogni giorno e il resort è straordinario. Il team di C Resorts lavora con grande professionalità e ha sviluppato un brand lifestyle che fa sentire gli ospiti come a casa, con servizi di qualità e un'atmosfera unica. Dopo cinque anni continuiamo a crescere e credo che il futuro del festival sia ancora tutto da scrivere».

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 c'è stato anche Lorenzo Casati, campione del mondo Big Air 2025, che ha impressionato il pubblico con il suo talento. Per Auriol, però, il valore del giovane italiano va oltre i risultati: «Lorenzo porta credibilità al festival. È uno dei migliori rider del mondo, ma soprattutto è una persona umile, educata e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Oggi rappresenta il kite come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi rappresentano il calcio. Averlo qui significa ispirare tantissimi ragazzi e sono sicuro che il suo futuro sarà straordinario».

E proprio parlando dell'Italia, Auriol non nasconde un desiderio: «Mi piacerebbe tantissimo organizzare un festival anche lì. Amo l'Italia, potrebbe essere la Sardegna, la Sicilia o la Toscana. Lorenzo ha l'energia giusta per renderlo possibile e spero davvero che un giorno accada».