Motonautica, successi tricolori: ora le grandi emozioni parlano italiano

Un mare di emozioni. Nel vero senso della parola. Sì, perché nello scorso weekend l’acqua cristallina della Puglia ha fatto da cornice alla grande Motonautica . E il risultato è stato all’insegna dell’adrenalina. Ma, soprattutto, dei grandi successi azzurri. Due gli eventi che hanno calamitato l’attenzione degli appassionati. Brindisi ha ospitato infatti la seconda tappa del Campionato Mondiale UIM di Formula 2 , mentre a Taranto si è svolta la prima tappa del Campionato Italiano di Motosurf . E non finisce qui. Perché i piloti azzurri sono stati protagonisti anche a Chodziez , in Polonia, dove dal Mondiale UIM Hydro GP sono arrivati i primi due verdetti, con l’incoronazione tutta italiana di due campioni del mondo del circuito. Nella F125 , dopo un testa a testa combattuto, Andrea Ongari ha conquistato il primo titolo mondiale della sua carriera. Il pilota nato a Cremona, protagonista di un percorso incredibile, guida un podio tutto tinto di azzurro. Al secondo posto si è posizionato Gabriele Rossi , il quale ha provato in quest’ultima tappa a superare il rivale al titolo. Terzo posto per Luca Finotti . Nella F250 si conferma ancora una volta Campione del Mondo il piacentino Massimiliano Cremona , che ha dimostrato di poter dominare ancora la categoria con la vittoria del suo quinto titolo consecutivo. All’asso emiliano è bastato salire sul secondo gradino del podio di giornata per chiudere la stagione iridata nel migliore dei modi. Ma a Chodziez si è disputata anche la 4a tappa del Mondiale F500 . Qui il 1° posto di giornata è andato al polacco Marcin Zielinski , leader di classifica provvisoria, nonché campione iridato in carica. A completare il podio ci pensano l’estone Erko Aabrams, secondo, mentre Giuseppe Rossi, campione piacentino del Circolo Nautico Chiavenna, ha chiuso terzo . Un risultato straordinario quello dell’azzurro che, non essendosi potuto qualificare a causa di un problema tecnico del motore del suo scafo, è stato ammesso in gara partendo dall’ultimo posto in griglia e ha ottenuto punti preziosissimi nella classifica provvisoria del Mondiale F500, in vista dell’ultimo appuntamento stagionale che si terrà a Ruse in Bulgaria dal prossimo 22-23 agosto.

In Puglia

Per quanto riguarda gli appuntamenti pugliesi, invece, Brindisi ha ospitato le gare del Campionato Mondiale UIM di Formula 2 (un evento imperdibile frutto dell’organizzazione dell’A.S.D. Circolo Nautico Porta D’Oriente con il supporto della Federazione Italiana Motonautica, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale e l’Amministrazione Comunale di Brindisi). In questa seconda tappa, che segue la prima che si è disputata in Lituania a inizio giugno, è stato il lituano Edgaras Riabko a conquistare il primo posto davanti al francese Peter Morin e a Hilmer Wiberg. Il Campionato Mondiale farà tappa ancora in Italia. Dal 28 al 30 agosto la Formula 2 svolgerà il suo terzo appuntamento a San Nazzaro (PC).

Grande partenza

Taranto, invece, è ufficialmente iniziato anche il Campionato Italiano di Motosurf. Velocità, tecnica e spettacolo per uno sport in forte crescita, che grazie alla sua attrattività ha animato la costa ionica. In questa primissima tappa stagionale, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il giovane Lorenzo Tanda, pilota diciottenne proveniente da Monza e campione in carica. A completare il podio il secondo posto di Oleg Mihulka, mentre al terzo posto si è classificato Yevgen Lafazan. Prossimo appuntamento dal 4 al 6 settembre 2026 a Rieti al Lago del Salto.