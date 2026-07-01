Il grande ciclismo e il grande basket su Dazn nell'estate sempre più calda

Dal 2 al 5 luglio tornano le Qualificazioni europee alla Fiba Basketball World Cup 2027 : alcune tra le principali nazionali del continente saranno protagoniste di una nuova finestra decisiva nel percorso verso la Coppa del Mondo. Grande attenzione per l’Italbasket , attesa da due impegni fondamentali: gli Azzurri apriranno la finestra giovedì 2 luglio sul campo dell’Islanda alle 21:45 , con telecronaca affidata a Matteo Gandini e Simone Pianigiani . Il secondo appuntamento sarà domenica 5 luglio alle 20:00 contro la Lituania , ancora con la coppia Gandini-Pianigiani a raccontare la sfida. L’Italia prosegue così il proprio cammino in un girone ancora apertissimo, nel quale ogni partita può rivelarsi determinante nella corsa alla qualificazione mondiale. È big match anche tra Lituania e Gran Bretagna , con la telecronaca di Roberto Rubiu , impegnato, inoltre, nel racconto di Georgia-Spagna , una delle sfide di cartello della finestra internazionale: da una parte Tornike Shengelia , leader della nazionale georgiana ed ex Virtus Bologna, dall'altra la Spagna del CT Sergio Scariolo , in cerca di riscatto dopo la stagione al Real Madrid. Chiude il programma Gran Bretagna-Islanda , il 5 luglio , con la telecronaca di Sandro Pugliese .

Il Tour de France 2026

L’estate del grande ciclismo passa dal Tour de France. Dal 4 luglio Barcellona darà il via alla 113ª edizione della Grande Boucle, che dopo 21 tappe e tre settimane di corsa si concluderà il 26 luglio sul traguardo degli Champs-Élysées di Parigi. Un percorso che alterna frazioni in linea e due crono, una prova a squadre e una individuale, destinato a ridisegnare la classifica generale giorno dopo giorno. C’è grande attesa per il duello simbolo di quest’epoca sulle due ruote: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, protagonisti assoluti delle ultime stagioni e divisi da un bilancio che negli ultimi sei Tour vede 4 successi per lo sloveno e 2 per il danese. Alle loro spalle, Remco Evenepoel, reduce dal terzo posto al Tour 2024 e sempre più vicino ai due dominatori, e Florian Lipowitz, protagonista lo scorso anno con un piazzamento sul podio che ha confermato la sua crescita nelle grandi corse a tappe. Tra gli assenti più pesanti spicca Jonathan Milan, maglia verde dell’ultima edizione e riferimento delle volate, la cui mancanza contribuisce a rendere ancora più aperta la lotta tra i velocisti. Proprio negli sprint, il campo dei protagonisti si presenta ampio e senza un vero dominatore annunciato. Jasper Philipsen resta uno dei punti di riferimento della velocità, ma dovrà vedersela con una concorrenza folta e agguerrita: Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie e Biniam Girmay completano un gruppo di contendenti pronti a giocarsi le tappe dedicate alle ruote veloci.

Tutte le tappe del Tour de France saranno trasmesse in diretta su Dazn attraverso i canali Eurosport. Gli abbonati ai piani Dazn Family, Full e Sports hanno accesso ai canali Eurosport 1 e 2. Chi è abbonato a Dazn Family può seguire anche i canali Eurosport 3, 4, 5 e 6 già inclusi nell’abbonamento, mentre gli abbonati ai piani Full e Sports possono sbloccarli attivando l'opzione Eurosport Extra. Per chi ha sottoscritto pacchetti Dazn Goal e MyClub Pass, invece, può attivare Eurosport Pass, che include l'intera offerta Eurosport.