WWE Unreal Stagione 3: su Netflix arriva il dietro le quinte sul ritiro di John Cena (e non solo)

La complessa e affascinante macchina organizzativa della federazione di Stamford si prepara a mostrarsi nuovamente senza filtri. È stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di WWE Unreal , l'apprezzata docuserie incentrata interamente sul "dietro le quinte" degli show americani. Realizzata in collaborazione da importanti firme della produzione come Omaha Productions, NFL Films, Skydance Sports e la stessa WWE, la nuova stagione sarà composta da 5 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. Il progetto, guidato dai registi e showrunner Chris Weaver e Erik Powers, farà il suo debutto ufficiale in esclusiva su Netflix il prossimo 21 luglio .

Il passo d'addio di una leggenda e i volti del futuro

Il focus di questo nuovo capitolo racconterà la marcia di avvicinamento a WrestleMania 42, una delle edizioni più cruciali di sempre per la compagnia. Gli episodi approfondiranno in particolar modo un momento storico ed emotivamente d'impatto: il ritiro dalle scene di John Cena. Oltre a celebrare l'ultima passerella del leggendario campione, la serie punterà i riflettori sulla nuova generazione di Superstar pronte a raccogliere il testimone dei veterani. Davanti alle telecamere sfileranno i volti di punta del ring moderno, tra cui spiccano Cody Rhodes, Liv Morgan, CM Punk, AJ Lee, Bron Breakker, Seth Rollins e Becky Lynch.

Tra imprevisti e decisioni creative: la realtà oltre il ring

WWE Unreal si propone di scardinare la barriera tra lo spettacolo televisivo e la realtà quotidiana degli atleti. Gli spettatori avranno l'opportunità inedita di sedersi idealmente al tavolo degli autori, scoprendo come nascono le storie e come vengono gestiti i frequenti infortuni sul ring. La docuserie metterà in luce la forte pressione psicologica e fisica a cui sono sottoposti i wrestler, costretti ad affrontare cambi di programma dell'ultimo minuto e scelte drastiche capaci di ridefinire intere carriere nel giro di pochissimi istanti.

L'offerta completa della WWE nel catalogo Netflix

L'arrivo della terza stagione di questa produzione originale si inserisce nel quadro del maxi-accordo che ha reso Netflix il punto di riferimento assoluto per il wrestling in Italia. Sulla piattaforma streaming sono infatti disponibili, inclusi nell'abbonamento e senza costi aggiuntivi, tutti gli appuntamenti settimanali in diretta (RAW, SmackDown e NXT) e i Premium Live Event più importanti dell'anno. Per i veri nostalgici della disciplina, il servizio offre inoltre una ricca sezione library per rivivere i match storici e gli eventi che hanno segnato le passate edizioni di WrestleMania, SummerSlam e Royal Rumble.