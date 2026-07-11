Lenergy Pisa, la prima storica Coppa Under 20 Q8 arriva all’extra time: Napoli battuto 2-1

Praia a Mare (Cs), 10 Luglio 2026 – “L’essenziale non è aver vinto, ma essersi battuti bene”, recita il Credo Olimpico. Ed è proprio questo lo spirito che ha attraversato la finale della Coppa Italia Under 20 Q8 Beach Soccer disputata sulla sabbia della Puntocuore Arena di Praia a Mare: una sola squadra ha sollevato la Coppa, ma entrambe hanno contribuito a rendere grande la partita. Le due finaliste si sono affrontate con coraggio, lealtà e determinazione, giocando ogni pallone fino all’ultimo istante. Alla fine sono rimasti la gioia dei vincitori, l’amarezza degli sconfitti e un’immagine capace di andare oltre il risultato: quella di due squadre che si sono contese il trofeo da avversarie, riconoscendosi al fischio finale nei valori condivisi dello sport. I giovani sono così, danno tutto in campo e sulla sabbia, alla fine si stringono la mano. La Coppa Italia Under 20 Q8 non poteva che decidersi all’extra time con un gol fenomenale di Francesco Mogavero che ha fissato il risultato finale sul 2-1 per Lenergy Pisa sul Napoli. I toscani si rifanno della finale persa la scorsa stagione e alzano il loro primo storico trofeo. I partenopei sono andati vicini al secondo titolo dopo lo Scudetto del 2025. Pisa ha effettuato un sortilegio sul Napoli che ha perso tutti e tre gli scontri diretti, il primo nel 2021, il secondo in questo Campionato. Mogavero ha scelto il momento migliore per segnare il suo primo gol in Coppa. Al Napoli non è bastata l’ennesima prova superba di Alessandro Andriani che aveva portato in vantaggio i suoi ad inizio gara con il suo ottavo gol che lo consacra capocannoniere della Coppa Italia. Baldacci ha segnato la rete del pareggio a metà terzo tempo. Una sfida che ha offerto spettacolo ed emozioni fino all’ultimo istante. Le due finaliste si sono affrontate senza calcoli, rispondendo colpo su colpo con determinazione, coraggio e qualità tecnica.