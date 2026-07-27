Oktagon 30 years : Faraoni-Stoica III, la sfida clou del trentennale

Sul ring saliranno due tra i più forti fighter europei: il romano Mattia Faraoni , 34 anni, due volte campione del mondo ISKA nelle categorie Super Cruiserweight e Super Cruiserweight e il 35enne rumeno Bogdan Stoica autentico veterano dei circuiti internazionali (ha combattuto in SuperKombat, Glory, ADCC, DFS e nel circuito giapponese K-1), con più di 16 anni di attività agonistica in carriera. In totale i due fighter europei hanno 115 match disputati sui ring di mezzo mondo. Il confronto Faraoni vs. Stoica rappresenta il terzo capitolo di una rivalità spettacolare e ancora tutta da decidere. Il primo atto risale al 18 novembre 2023, quando a Torino (sul ring del PalaRuffini) Faraoni si impose per TKO (il fighter di Bucarest fu costretto ad abbandonare dopo aver subito i calci girati di Faraoni). La rivincita, disputata lo scorso 8 febbraio 2026 in Giappone, durante il prestigioso torneo a otto del K-1 World Grand Prix (categoria fino a 90 kg), ha visto invece Stoica prendersi la rivincita con un KO prima del limite, riportando il bilancio in perfetta parità. Il match di Ostia del prossimo dicembre decreterà dunque il vincitore della trilogia, in quello che si preannuncia come uno degli incontri più attesi dell'anno nel panorama mondiale della kickboxing con gli occhi dei giapponesi del K1 World GP 2027 ben aperti.

- Sarà una sfida destinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia della kickboxing internazionale a illuminare il main event di “Oktagon 30 years”, il più importante e longevo galà italiano dedicato agli sport da combattimento, che celebrerà il proprio Trentennale sabato 5 dicembre 2026 al PalaPellicone di Ostia, sede del Centro Tecnico della FIJLKAM.

Carlo Di Blasi, promoter e fondatore di Oktagon ha dichiarato: "Per celebrare il trentennale di Oktagon volevamo un main event che fosse all'altezza della storia di questa manifestazione. Faraoni e Stoica rappresentano l'eccellenza della kickboxing europea e la loro trilogia è il match che tutti gli appassionati aspettavano. È una sfida dal grande valore tecnico e agonistico, tra due atleti che hanno dimostrato di poter vincere contro i migliori al mondo. Siamo orgogliosi di portare questo confronto sul ring del PalaPellicone, la casa degli sport da combattimento italiani, e siamo certi che il pubblico assisterà a una serata destinata a rimanere nella storia di Oktagon".

Mattia Faraoni arriverà all'appuntamento con un record di 32 vittorie, di cui 14 prima del limite, e appena 6 sconfitte. L'azzurro ha scelto di concentrare tutta la preparazione verso Oktagon 30 years dopo il successo ottenuto lo scorso fine settimana a Rosolini (Siracusa), nella XV edizione di Evolution Fight, dove ha superato ai punti, con verdetto unanime, il gabonese-francese Jean Ralph Mambongo.

Bogdan Stoica (conosciuto con il soprannome di “Bucharest Bad Boy”) si presenterà invece forte di un curriculum di 61 vittorie, ben 42 conquistate per KO, a fronte di 16 sconfitte. E’ uno degli specialisti del KO più famosi al mondo. Il rumeno è reduce dall'importante affermazione ottenuta ad aprile al Dynamite Fighting Show 30, dove ha battuto ai punti, per decisione unanime, il togolese-tedesco Gerardo Atti. Prima della sfida con Faraoni sarà inoltre impegnato il 12 settembre, a Tokyo, al National Yoyogi Stadium Second Gymnasium, in un evento del circuito K-1 contro l'imbattuto e temibile fighter russo Maxim Beklanov.

Con Faraoni-Stoica III, Oktagon celebra trent'anni di storia (la prima edizione fu organizzata al PalaTrussardi di Milano il 20 aprile 1996) proponendo un main event dal respiro internazionale, capace di riunire sul ring due protagonisti assoluti della kickboxing mondiale in una sfida che promette spettacolo, intensità ed emozioni. Un appuntamento destinato a diventare uno dei momenti simbolo dell'edizione del Trentennale e a confermare ancora una volta Oktagon come il punto di riferimento degli sport da combattimento in Italia.