Finn Bálor verso SummerSlam: "Voglio il titolo mondiale. Zayn? La mia vendetta parte da qui"

Il weekend di SummerSlam è finalmente arrivato. Nelle notti di sabato 1 e domenica 2 agosto (in diretta streaming esclusiva su Netflix a partire dalla mezzanotte italiana), il grande evento estivo della WWE si prepara a infiammare gli appassionati di tutto il mondo. Tra le sfide più incisive e cariche di tensione della card spicca la resa dei conti tra Finn Bálor e Sami Zayn, un match chiave che metterà in palio il ruolo di primo sfidante all'Undisputed WWE Championship.

Abbiamo incontrato il fuoriclasse irlandese alla vigilia dello scontro per farci raccontare le sue sensazioni, a dieci anni di distanza da quel tragico SummerSlam 2016 in cui conquistò il Titolo Universale per poi doverlo rendere vacante sole 22 ore dopo causa infortunio.

"Sami pretende giustizia? Io me la prendo con le mie mani"

Bálor non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione. Il risentimento verso le lamentele del suo avversario è il motore che alimenta la sua carica in vista del match.

"Per me questa sfida rappresenta tutto. SummerSlam è una vetrina enorme che non ha bisogno di presentazioni, ma la posta in palio per me è vitale. Nel 2016 conquistai la cintura e dopo 22 ore dovetti rinunciarci per via dell'infortunio alla spalla. Oggi sento Sami Zayn parlare di 'Giustizia per Sami' per aver perso il titolo dopo nove giorni. Beh, lui l'ha perso lottando, io l'ho dovuto restituire senza combattere. Se c'è qualcuno che deve avere giustizia, quello sono io. Ma non mi metterò a chiederla: me la prendo da solo sul ring. In questo decennio ho lottato con le unghie per risalire la china e ora che sono di nuovo a un passo dalla vetta non voglio fermarmi."

Maturazione e consapevolezza: il decennio del 'Principe'

Dall'esordio nei grandi palcoscenici al ruolo di leader navigato, il percorso del lottatore di Bray lo ha trasformato nel profondo sia come atleta che come uomo.

"Nel 2016 ero spinto dall'entusiasmo della novità, ero un debuttante senza troppa malizia né la sicurezza che ho oggi. In questi dieci anni sono cresciuto tantissimo: ho affrontato i migliori al mondo, ho superato momenti difficili e ne ho tratto lezioni preziose. Mi sento nettamente superiore, sia nella preparazione fisica che nella tenuta mentale. Ho più disciplina, più convinzione e sono pronto a fare nuovamente il campione del mondo."

Rhodes o CM Punk: "Conta solo la cintura"

Il vincitore della sfida tra Bálor e Zayn incrocerà le armi con il detentore del massimo alloro WWE, conteso tra Cody Rhodes e CM Punk. Il suo pensiero, tuttavia, va dritto all'obiettivo primario.

"Hanno entrambi punti di forza e debolezze, ma la mia attenzione non è rivolta all'avversario: mi interessa soltanto chi si presenterà con il titolo alla vita. Che si tratti di Cody o di Punk, contro cui ho alle spalle una lunga storia di scontri sul ring, so perfettamente di avere tutte le carte in regola per batterli."

Dal pallone al ring: il passato in mezzo al campo e la passione Spurs

In pochi ricordano che, prima di dedicarsi a tempo pieno al wrestling, il giovane Finn cercava fortuna sui campi da calcio, muovendosi al centro del gioco.

"Quando ero piccolissimo giocavo come centravanti, da numero nove. Poi crescendo mi hanno spostato a centrocampo e con il passare degli anni mi hanno arretrato ancora di qualche metro. La costante della mia carriera da calciatore è stata la zona centrale del campo: non mi hanno mai mandato a correre sulle fasce!"

Un legame con il calcio che dura tuttora, alimentato dal tifo viscerale per il Tottenham e da una vecchia simpatia per la Lazio.

"L'amore per il Tottenham non si è mai spento. Da ragazzo stravedevo per Paul Gascoigne e Gary Lineker. Guardando alla nuova stagione sono davvero entusiasta: la società ha fatto grandi investimenti e l'arrivo di Tonali mi carica molto. Mantengo un cauto ottimismo, perché da tifoso Spurs ho imparato a gestire le delusioni! E proprio per via dell'adorazione che avevo per 'Gazza', in Italia ho sempre guardato con affetto alla Lazio."

Spettacolo e stadi vuoti: "L'energia del pubblico è la nostra benzina"

Commentando il tema delle proteste della tifoseria biancoceleste e l'effetto di giocare senza sostenitori sulle tribune, Bálor ha richiamato alla memoria il periodo delle esibizioni a porte chiuse durante la pandemia.

"Non sono informato sulle vicende della Lazio, ma posso spiegare cosa si prova nel nostro settore: quando durante il Covid abbiamo lottato nei palazzetti vuoti, è cambiato tutto. Noi viviamo dell'adrenalina trasmessa dalla folla. Senza tifosi devi consumare il doppio delle energie mentali per accenderti da solo. Immagino valga lo stesso per i calciatori: il boato dei tifosi ti dà la carica. Se viene a mancare, devi andare a scavare a fondo dentro te stesso, ma parliamo di atleti professionisti pronti a performare in qualsiasi condizione."