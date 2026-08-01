WWE SummerSlam 2026, due serate da non perdere tra grandi rivalità e match per i titoli

La WWE è pronta a inaugurare il weekend più importante dell'estate con una nuova edizione di SummerSlam , ancora una volta articolata su due serate consecutive. Sabato 1 e domenica 2 agosto il Target Center di Minneapolis ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'anno, trasmesso in esclusiva su Netflix dalla mezzanotte italiana. Dodici incontri già annunciati, numerose cinture in palio e alcune delle rivalità più accese del momento renderanno l'evento il punto di svolta della stagione.

Dalle grandi sfide per i titoli alle rivalità che hanno fatto la storia

La prima notte sarà guidata dalla sfida per l'Undisputed WWE Championship tra Cody Rhodes e CM Punk, due protagonisti assoluti del panorama mondiale che torneranno ad affrontarsi in un match singolo a distanza di quasi diciotto anni. A rubare la scena sarà anche l'attesissimo Hell in a Cell Match tra Oba Femi e Brock Lesnar, chiamati a mettere definitivamente fine a una rivalità esplosa negli ultimi mesi.

Non mancheranno gli incontri validi per altri titoli importanti, come quello tra Liv Morgan e IYO SKY per il Women's World Championship, mentre il pubblico assisterà anche al confronto tra Gunther e Nick Aldis, al Six-Man Tag Team Match che coinvolgerà gli Usos, Jacob Fatu, LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys e al ritorno sul ring delle Bella Twins, affiancate da Paige.

Roman Reigns-Rollins e una scala verso il titolo

La seconda notte sarà invece costruita attorno a uno dei confronti più iconici dell'ultimo decennio. Roman Reignsdifenderà il World Heavyweight Championship contro Seth Rollins, riproponendo una sfida che affonda le radici nell'epoca dello Shield e che promette un nuovo capitolo ricco di tensione.

Grande curiosità anche per il Ladder Match che assegnerà il WWE Women's Championship ad interim, reso vacante dall'infortunio di Rhea Ripley. A contendersi la cintura saranno Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Jade Cargill, Chelsea Green e una quinta partecipante ancora da annunciare. Completeranno la card gli incontri tra Penta e Chad Gable per l'Intercontinental Championship, Trick Williams e Baron Corbin per lo United States Championship, Sami Zayn e Finn Bálor, che si giocheranno una futura opportunità per il titolo massimo, e l'inedita sfida tra Danhausen e Dominik Mysterio.

SummerSlam guarda al futuro della WWE

Oltre ai grandi nomi che hanno segnato gli ultimi vent'anni della compagnia, SummerSlam rappresenta anche un banco di prova per la nuova generazione di Superstar. Atleti come Oba Femi, Tiffany Stratton e Jade Cargill sono chiamati a confermare di poter raccogliere l'eredità di campioni affermati come Roman Reigns, Seth Rollins, Brock Lesnar e CM Punk, in una fase di transizione destinata a caratterizzare i prossimi anni della WWE.

Ad accompagnare il weekend ci sarà inoltre la terza stagione di "WWE: La storia dietro le quinte", già disponibile su Netflix. La serie documenta il lavoro creativo della compagnia mostrando ciò che accade lontano dalle telecamere, tra decisioni dell'ultimo minuto, infortuni e retroscena che hanno accompagnato il cammino verso WrestleMania 42. Un contenuto che permette ai fan di scoprire il lato meno conosciuto della WWE proprio mentre prende il via uno degli eventi più importanti dell'intero calendario.