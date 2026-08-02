WWE SummerSlam night 1: Cody Rhodes spodesta CM Punk ma spunta Orton, Femi abbatte Lesnar

La prima attesissima notte di SummerSlam 2026 ha regalato uno scontro epico per l'Undisputed WWE Championship tra il campione CM Punk e lo sfidante Cody Rhodes . In un incontro scandito da una straordinaria psicologia sul quadrato, con Punk concentrato sulle spalle di Rhodes e l'American Nightmare pronto a colpire le ginocchia acciaccate del campione, la svolta drammatica è arrivata nei momenti conclusivi. Dopo che Rhodes ha involontariamente travolto l'arbitro Charles Robinson ed eseguito la "Cross Rhodes", dal nulla è apparso Randy Orton . Assente da WrestleMania 42, "The Viper" è strisciato sul ring e ha abbattuto il suo ex pupillo con una devastante RKO. A Punk è bastato poi connettere con la sua Go To Sleep per ottenere il conteggio di tre e conservare la cintura. La grandiosa serata di wrestling, trasmessa in diretta esclusiva su Netflix, ha così ridefinito gli equilibri ai vertici della federazione.

La consacrazione di Oba Femi: Brock Lesnar gli cede il passo nell'Hell in a Cell

Il vero e proprio match simbolo di Night 1 è stata la spaventosa battaglia nell'Hell in a Cell tra Oba Femi e Brock Lesnar, che ha visto il vincitore del King of the Ring prendersi definitivamente lo scettro di "Next Big Thing". Femi ha resistito a tre F-5 e persino a una Tombstone Piledriver eseguita da Lesnar sul legno scoperto del ring. Mostrando una forza disumana e una resistenza d'acciaio, Femi ha schivato una sediata disperata di "The Beast" prima di chiudere la contesa con la sua devastante "Fall From Grace". A fine gara, un commosso Lesnar ha abbracciato il ventottenne Femi incoronandolo ufficialmente di fronte al pubblico di Minneapolis come il "futuro della WWE", lasciando intendere un suo possibile addio definitivo alle scene.

Sorprese nel resto della card: Trionfi per Gunther e le Fatal Influence

La Night 1 di SummerSlam ha offerto grandi emozioni anche negli altri incontri in programma. Il General Manager di SmackDown, Nick Aldis, ha impressionato al suo ritorno sul ring dopo tre anni di inattività, mettendo a dura prova Gunther prima di cedere alla "Sleeper Hold" dell'austriaco. Nel Six-Man Tag Team Match, l'alleanza tra LA Knight, Royce Keys e Solo Sikoa ha avuto la meglio sulla Bloodline (Jacob Fatu e gli Usos) grazie allo schienamento vincente di Knight su Jey Uso. Nella divisione femminile, Liv Morgan ha difeso con successo il Women's World Championship contro Iyo Sky nonostante le interferenze del Judgment Day, mentre le Fatal Influence hanno battuto le Bella Twins e Paige, scatenando nel post-match il clamoroso turn heel di Nikki Bella ai danni di Paige.

Riepilogo dei match e risultati