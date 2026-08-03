WWE SummerSlam night 2: il grande ritorno di Kevin Owens, show nel main event tra Reigns e Rollins

La seconda notte di SummerSlam 2026 ha regalato emozioni fin dai primi istanti. L'evento si è aperto con il clamoroso e inaspettato ritorno di Kevin Owens , assente da ben 17 mesi a causa di un grave infortunio al collo. Reintegrato nel match d'apertura dal General Manager Nick Aldis, KO ha superato Sami Zayn, Finn Balor e Gunther in un Fatal 4-Way spettacolare, conquistando lo status di primo sfidante al titolo massimo di CM Punk. La puntata e l'intero Premium Live Event, trasmessi in diretta esclusiva su Netflix, hanno visto anche la consacrazione di Chad Gable , che a 40 anni ha conquistato il primo titolo singolo della sua carriera in WWE sconfiggendo Penta per l'Intercontinental Championship nella sua Minneapolis. Serata da incorniciare anche per Baron Corbin, nuovo campione USA dopo aver battuto Trick Williams, e per Chelsea Green, emersa vincitrice dal convulso Ladder Match valevole per l'Interim Women's World Championship.

Divertimento e vendette: Danhausen beffa Dominik Mysterio

Spazio anche alla commedia e alle rivalità personali. Nel surreale "Human Monies on a Pole Match", Danhausen è riuscito a riprendersi i 100.000 dollari sottratti al Judgment Day staccando la borsa dal paletto, grazie all'aiuto fondamentale dei "Minihausens" e di Joe Hendry che hanno neutralizzato le interferenze di JD McDonagh e Dominik Mysterio. Un segmento leggero che ha fatto da perfetto contraltare all'intensità drammatica degli incontri titolati della serata.

La pace dello Shield: Roman Reigns supera Seth Rollins e chiude un'era

Il Main Event per il World Heavyweight Championship tra il campione Roman Reigns e lo sfidante Seth Rollins ha rappresentato un capolavoro di storytelling sul quadrato. In un match costellato di continui ribaltamenti di fronte, Pedigree, Stomp e Spear, il momento chiave si è verificato quando l'arbitro è finito KO. Rollins ha introdotto una sedia in acciaio per riproporre il celebre tradimento del 2014 che distrusse lo Shield. Reigns è riuscito a impossessarsi della sedia ma, invece di restituire il colpo per vendetta, l'ha gettata via, dimostrando di aver finalmente superato il passato. Dopo aver connesso con tre Spear decisive per mantenere la cintura, Reigns ha invitato Rollins al centro del ring per il classico "fist bump" dello Shield, siglando una pace storica 12 anni dopo la loro separazione.

Riepilogo dei match e risultati