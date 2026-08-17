Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il 22 e 23 agosto le gare di taekwondo con otto azzurri in gara

Il taekwondo è pronto a salire sul campo di gara ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il 22 e 23 agosto, al Palazzetto Giovanni Paolo II di Massafra, l’Italia sarà in gara in tutte le categorie olimpiche, maschili e femminili, con una squadra composta da otto atleti: quattro uomini e quattro donne, chiamati a misurarsi con i migliori interpreti del bacino del Mediterraneo.



La selezione italiana unisce esperienza e gioventù. A guidare il gruppo è Dennis Baretta (-68 kg), reduce dalla medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Europei 2026 di Monaco di Baviera, dove ha conquistato la prima medaglia azzurra della rassegna continentale. Accanto a lui, tra i profili più interessanti c’è Lucrezia Maloberti (-49 kg), classe 2009: all’esordio con la nazionale senior ha centrato il quinto posto agli Europei, superando la testa di serie numero uno del tabellone, per poi guadagnarsi la convocazione al Grand Prix di Roma. Un percorso di crescita che sta consentendo alla giovanissima azzurra di maturare una significativa esperienza internazionale.



Ad aprire il programma di gare, sabato 22 agosto, saranno Gaetano Cirivello (-58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), Lucrezia Maloberti (-49 kg) e Anna Cuorvo (-57 kg). Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Angelo Mangione (-80 kg), Mattia Molin (+80 kg), Anna Gertrud Gruber (-67 kg) e Ana Ciuchitu (+67 kg), che completeranno la rappresentanza azzurra nella seconda e conclusiva giornata di competizioni.



“La nostra Nazionale schiera atleti giovani, in piena crescita, che gareggeranno per dare il massimo e onorare la maglia azzurra. Non posso prevedere i risultati, ma conosco la voglia, il cuore e l’impegno che metteranno. Sappiamo che il livello sarà altissimo: l’area del Mediterraneo, nel taekwondo, esprime alcune delle nazioni più forti al mondo, a livello mondiale e olimpico. Sarà una grande occasione di confronto tra Paesi leader” dichiara il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito.



I Giochi del Mediterraneo rappresentano una delle principali manifestazioni sportive multidisciplinari riservate ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Disputati per la prima volta ad Alessandria d’Egitto nel 1951 e riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1952, arrivano quest’anno alla loro XX edizione: settantacinque anni di storia e migliaia di atleti protagonisti, in un appuntamento che unisce competizione sportiva e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. L’edizione 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, riunisce numerose discipline, tra cui il taekwondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Altri Sport