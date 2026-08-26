San Marino show a Taranto: Perilli bronzo nel tiro a volo

TARANTO - San Marino sale ancora sul podio. Stavolta la Repubblica più antica e piccola del mondo lo fa nel tiro a volo, dove conferma la grandissima tradizione che ha portato i sammarinesi a vincere le prime medaglie olimpiche della sua storia a Tokyo nel 2021. Ai XX Giochi del Mediterraneo, in corso a Taranto, ha conquistato il bronzo Alessandra Perilli nell’individuale femminile. La Regina del Titano, che in Giappone aveva vinto un bronzo nel singolo e un argento nel mixed team con Gian Marco Berti , oggi (mercoledì 26 agosto) all’impianto di Torricella è stata protagonista di un crescendo. L’hanno festeggiata, presenti, i Capi di Stato, i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva , e il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri , con il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini , e il segretario generale, Eros Bologna , insieme al commissario tecnico Luca Di Mari e al capo missione Anna Lisa Ciavatta .

Oro alla turca Temidzemir

La tiratrice sammarinese ha compiuto un percorso a ostacoli nelle qualifiche, fino a mantenere le speranze di riuscire a entrare nella finale a otto attraverso lo shoot off. Con la precisione aumentata visibilmente è cambiato completamente lo scenario perché l’olimpionica di Tokyo è entrata da sesta e ha saputo mantenere la posizione per entrare sul podio, senza sbagliare un colpo. La sua corsa si è fermata a quota 22 piattelli, precedendo l’iberica Mar Molne Magrina, quarta con 14 davanti all’altra tiratrice italiana Silvana Maria Stanco, che non è andata oltre il quinto posto con 11. Sesta la portoghese Maria Ines Coehlho De Barros (9) seguita dalla marocchina Yasmine Marirhi (6) e dall’egiziana Maggy Moustafa Mohamed Abdelmonem, ottava con 4. Al primo posto la turca Safiye Temizdemir, già leader delle qualificazioni con 118 piattelli, e al secondo l'italiana Erica Sessa. Per San Marino è la quarta medaglia a Taranto 2026, dopo due ori e un bronzo nelle bocce, e per la Perilli nel ricco palmarès si tratta della terza medaglia ai Giochi del Mediterraneo dopo il terzo posto a Pescara nel 2009 e l’oro a Tarragona nel 2018.