Petrosyanmania, a Milano il torneo per la qualificazione al "K-1 World GP" 2027

- La card di “PetrosyanMania-Gold edition”, in programma sabato 7 novembre all’Allianz Cloud di Milano, si arricchisce di una importante novità: l’annuncio ufficiale di un torneo di qualificazione al prestigioso K-1 World GP 2027 (organizzato in esclusiva per mercato italiano). Otto atleti della categoria -90 kg (cruiserweight division) combatteranno per un posto nello storico galà internazionale di matrice asiatica. Saranno chiamati, in una sola notte, a contendersi, attraverso la formula a eliminazione diretta, un posto per la finale di Tokyo (in programma nel 2027). In questo contesto si inserisce la collaborazione con “K-1”, organizzazione di riferimento della kickboxing internazionale. Il vincitore del torneo milanese otterrà l’accesso diretto alla competizione del prossimo anno in Giappone.



L’edizione del 7 novembre segna, pertanto, una nuova fase per la manifestazione, dopo il ritiro dall’attività agonistica di Giorgio Petrosyan (coadiuvato, nella gestione organizzativa, dal fratello Armen), pluricampione mondiale e leggenda della kickboxing (in carriera ha vinto 111 match su 114). L’obiettivo futuro è sviluppare una piattaforma di alto livello in grado di offrire, ad atleti italiani e europei, nuove opportunità di confronto e di accesso ai principali circuiti mondiali di kickboxing.

PetrosyanMania conferma così la propria vocazione internazionale e il ruolo di Milano come sede di riferimento per gli sport da combattimento. La manifestazione lombarda del 7 novembre sarà inoltre l’occasione per assegnare i nuovi titoli europei e mondiali legati al circuito dei fratelli Petrosyan. La card completa, con gli abbinamenti del torneo e gli altri incontri in programma, verrà comunicata prossimamente sui social media dell’organizzazione a firma Petrosyan.



Giorgio Petrosyan, presidente della omonima promotion di sport da combattimento, ha dichiarato: «Il torneo dei -90 kg è un'importante novità per PetrosyanMania e, soprattutto, offre agli atleti, italiani e stranieri (tra i top del ranking di riferimento), un'opportunità concreta di entrare nel percorso del K-1 World GP 2027. Dopo il mio ritiro ho scelto di concentrare le energie sulla promozione e sulla crescita del movimento. Vogliamo costruire eventi competitivi, dare spazio ai migliori fighter e creare un collegamento sempre più diretto tra il panorama italiano e quello internazionale. Il 7 novembre, all’Allianz Cloud, avremo quindi una card con titoli europei e mondiali e un torneo che mette in palio un obiettivo di grande prestigio. È la direzione che vogliamo dare alla promotion per i prossimi anni. Per PetrosyanMania si tratta di un’evoluzione del proprio ruolo: non solo evento di alto livello, ma anche piattaforma per individuare e valorizzare fighter destinati ai grandi circuiti mondiali.».



La novità del torneo di qualificazione al K-1 World GP 2027, inserito nella card di PetrosyanMania, si lega direttamente al nuovo scenario internazionale da diversi mesi in forte evoluzione. L’organizzazione internazionale WAKO-PRO (World Association of Kickboxing Organizations è la Federazione sportiva internazionale che promuove e organizza lo sport del kickboxing) ha infatti annunciato l’accordo con un private investment fund destinato a finanziare e sponsorizzare eventi professionistici di K-1 Kickboxing, M1 Muaythai e MMA a livello mondiale.

L’operazione, ufficializzata lo scorso 11 agosto dai dirigenti Carlos Ramjanali, membro del board WAKO, e da Donato Milano (vice-presidente mondiale), punta a rafforzare la dimensione internazionale dei circuiti professionistici e a sviluppare nuovi eventi e format. È in questo contesto che si inserisce il torneo dei -90 kg di PetrosyanMania, in esclusiva per il mercato Italia e in partnership strategica con WAKO Pro, con la possibilità, per otto atleti, di conquistare, un posto nel percorso ufficiale verso il K-1 World GP 2027.