Taekwondo, il Grand Prix Series fa tappa in Corea del Sud: cinque azzurri in gara verso Los Angeles 2028

Il cammino verso Los Angeles 2028 entra nel vivo con la seconda tappa stagionale del circuito, in programma dal 4 al 7 settembre a Muju, in Corea del Sud. Un appuntamento che mette in palio punti importanti per la qualificazione olimpica e che vedrà l’Italia al via con cinque atleti, impegnati tra ParaTaekwondo e Taekwondo olimpico.
La prima giornata di gare vedrà scendere sul quadrato Antonino Bossolo, unico italiano in gara nel ParaTaekwondo. L’azzurro gareggerà nella categoria M-70 kg K44, dopo aver conquistato l’argento al Grand Prix di Roma lo scorso giugno.
Sabato 5 settembre sarà invece la volta della M-58 kg, con Vito Dell’Aquila e Andrea Conti al via. Dell’Aquila arriva a Muju da vincitore del Grand Prix romano, dove si è imposto al Foro Italico nella stessa categoria, superando in finale il sudcoreano Eunsu Seo. Un successo che gli ha permesso di confermarsi al vertice di entrambe le classifiche dei -58 kg: è infatti attualmente numero uno sia del ranking olimpico sia di quello mondiale. "Sono molto felice di prendere parte al secondo Grand Prix dell’anno – ha dichiarato Vito Dell’Aquila –. Mi sono allenato veramente tanto, non mi sono adagiato sull’oro di Roma e spero di raccogliere i frutti di questo lavoro".
Domenica 6 settembre sarà il turno di Angelo Mangione, impegnato nella categoria M-80 kg, mentre lunedì 7 settembre toccherà a Mattia Molin, che chiuderà il programma degli azzurri nella categoria M+80 kg.
Non prenderà parte alla delegazione azzurra Simone Alessio, che prosegue il percorso di recupero dall’infortunio con l’obiettivo di tornare sul quadrato in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.
La prima giornata di gare vedrà scendere sul quadrato Antonino Bossolo, unico italiano in gara nel ParaTaekwondo. L’azzurro gareggerà nella categoria M-70 kg K44, dopo aver conquistato l’argento al Grand Prix di Roma lo scorso giugno.
Sabato 5 settembre sarà invece la volta della M-58 kg, con Vito Dell’Aquila e Andrea Conti al via. Dell’Aquila arriva a Muju da vincitore del Grand Prix romano, dove si è imposto al Foro Italico nella stessa categoria, superando in finale il sudcoreano Eunsu Seo. Un successo che gli ha permesso di confermarsi al vertice di entrambe le classifiche dei -58 kg: è infatti attualmente numero uno sia del ranking olimpico sia di quello mondiale. "Sono molto felice di prendere parte al secondo Grand Prix dell’anno – ha dichiarato Vito Dell’Aquila –. Mi sono allenato veramente tanto, non mi sono adagiato sull’oro di Roma e spero di raccogliere i frutti di questo lavoro".
Domenica 6 settembre sarà il turno di Angelo Mangione, impegnato nella categoria M-80 kg, mentre lunedì 7 settembre toccherà a Mattia Molin, che chiuderà il programma degli azzurri nella categoria M+80 kg.
Non prenderà parte alla delegazione azzurra Simone Alessio, che prosegue il percorso di recupero dall’infortunio con l’obiettivo di tornare sul quadrato in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.
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