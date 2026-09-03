Taekwondo, il Grand Prix Series fa tappa in Corea del Sud: cinque azzurri in gara verso Los Angeles 2028

Il cammino verso Los Angeles 2028 entra nel vivo con la seconda tappa stagionale del circuito, in programma dal 4 al 7 settembre a Muju, in Corea del Sud. Un appuntamento che mette in palio punti importanti per la qualificazione olimpica e che vedrà l’Italia al via con cinque atleti, impegnati tra ParaTaekwondo e Taekwondo olimpico.



La prima giornata di gare vedrà scendere sul quadrato Antonino Bossolo, unico italiano in gara nel ParaTaekwondo. L’azzurro gareggerà nella categoria M-70 kg K44, dopo aver conquistato l’argento al Grand Prix di Roma lo scorso giugno.



Sabato 5 settembre sarà invece la volta della M-58 kg, con Vito Dell’Aquila e Andrea Conti al via. Dell’Aquila arriva a Muju da vincitore del Grand Prix romano, dove si è imposto al Foro Italico nella stessa categoria, superando in finale il sudcoreano Eunsu Seo. Un successo che gli ha permesso di confermarsi al vertice di entrambe le classifiche dei -58 kg: è infatti attualmente numero uno sia del ranking olimpico sia di quello mondiale. "Sono molto felice di prendere parte al secondo Grand Prix dell’anno – ha dichiarato Vito Dell’Aquila –. Mi sono allenato veramente tanto, non mi sono adagiato sull’oro di Roma e spero di raccogliere i frutti di questo lavoro".



Domenica 6 settembre sarà il turno di Angelo Mangione, impegnato nella categoria M-80 kg, mentre lunedì 7 settembre toccherà a Mattia Molin, che chiuderà il programma degli azzurri nella categoria M+80 kg.



Non prenderà parte alla delegazione azzurra Simone Alessio, che prosegue il percorso di recupero dall’infortunio con l’obiettivo di tornare sul quadrato in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Altri Sport