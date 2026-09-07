The Great Ride: alla scoperta del Veneto in bicicletta

Più di una semplice manifestazione sportiva, The Great Ride rappresenta un progetto che unisce sport, sostenibilità, turismo attivo e valorizzazione territoriale. L'evento è aperto a ciclisti maggiorenni con biciclette gravel, mountain bike ed e-bike , confermando una vocazione inclusiva e accessibile che permette a ogni partecipante di affrontare il viaggio secondo il proprio ritmo e le proprie capacità.

“Fondazione Cortina, attraverso The Great Ride, conferma il proprio impegno nella promozione di eventi capaci di generare valore per il territorio e di raccontare il Veneto come destinazione d'eccellenza per il turismo sportivo sostenibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dell'area dolomitica e delle comunità locali, creando un collegamento simbolico e concreto tra alcuni dei luoghi più rappresentativi del Veneto e la conca ampezzana”, ha dichiarato Michele Di Gallo, Direttore Generale di Fondazione Cortina.

La formula rimane quella del bikepacking self-supported: nessuna competizione, nessuna classifica e nessun cronometro. I partecipanti ricevono una traccia GPX ufficiale da seguire in autonomia e secondo i propri tempi, vivendo l'esperienza come un vero viaggio attraverso città, laguna, colline e montagne, lasciando che siano la strada e il territorio a costruire l'avventura.

Per rispondere alle diverse esigenze dei rider, l'edizione 2026 propone due opzioni di partenza. La traccia completa partirà da Verona nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre e condurrà fino a Cortina d'Ampezzo lungo un percorso di circa 510 chilometri e 4.100 metri di dislivello. Sarà inoltre possibile partire da Treviso venerdì 18 e sabato 19 settembre, affrontando un itinerario più compatto ma particolarmente suggestivo e impegnativo, di circa 210 chilometri e 3.000 metri di dislivello, che entra direttamente nel paesaggio dolomitico e ne rappresenta l'essenza più autentica.

Con l’iscrizione a The Great Ride 2026 tutti i partecipanti riceveranno anche il pacchetto ufficiale che include oltre alla traccia GPX, la t-shirt ufficiale dell'evento, una guida digitale, il welcome kit con gadget degli sponsor, degustazioni ed esperienze lungo il percorso, l'aperitivo finale a Cortina, la copertura fotografica dell'evento con photogallery scaricabile, il servizio di live tracking e una polizza assicurativa dedicata.