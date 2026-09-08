Oktagon 30 Years - Quattro fighter, un solo vincitore: a Roma torna il torneo K-1 rules con vista sul Giappone

Quattro fighter italiani specialisti della kickboxing, due match nella stessa serata e un solo vincitore. È la formula del torneo a eliminazione diretta di Oktagon 30 Years, che riporta in scena una delle tradizioni più spettacolari dello storico show italiano dedicato agli sport da combattimento. A contendersi il pass per il Giappone saranno Oscar “Battle Beast” Cambiaghi , Adam “Mr. Fantastic” Stroppa , Daniele Scuro e Salvatore “The Rooster” Piacentino .

Oscar “Battle Beast” Cambiaghi - A 19 anni, il portacolori della Lottatori Milano è uno dei favoriti. Il suo record nella categoria è di 15 vittorie, 7 prima del limite, e appena 3 sconfitte. Nello scorso mese di marzo, in concomitanza con l'ultima edizione di The Arena UF, ha battuto nettamente l'ungherese Zombie Nemeth a Campione d'Italia, mentre lo scorso luglio, a Evolution Fight (a Rosolini in provincia di Siracusa), ha superato il campione europeo WKU, Xristos Zoumpoulis. Il prossimo 19 settembre sarà impegnato al Centro Pavesi di Milano per il titolo di categoria, all'interno del format "Pure Ascension", contro Luca Carlini in un match di muay thai.

Adam “Mr. Fantastic” Stroppa - Il 26enne della Fight House Pesaro porta sul ring un record di 12 vittorie, 8 prima del limite, e 4 sconfitte. Spettacolare, creativo e imprevedibile, Stroppa arriva al torneo forte del successo ottenuto il 21 giugno a "Pure Dominion" contro il sette volte campione del mondo tedesco Dennis “Lucky Luke” Haddad, battuto per KO/TKO. Haddad vanta 58 vittorie e 19 sconfitte, con 19 successi per KO.

Daniele Scuro - Atleta di 26 anni, del team SportsLab di Barletta, arriva a Roma da campione mondiale ISKA -59 kg. Il suo record è di 17 vittorie, 1 prima del limite, 2 pareggi e 2 sconfitte. Nel suo palmarès figurano inoltre il titolo europeo ISKA, il mondiale WKU e il titolo italiano di categoria. Combatte abitualmente a -59 kg, ma esperienza e abitudine ai grandi appuntamenti lo rendono uno degli avversari più pericolosi del quadrangolare.

Salvatore “The Rooster” Piacentino - Il 24enne di Erice, atleta dell'Athena Trapani, rappresenta la Sicilia e arriva a Oktagon dopo aver conquistato il titolo italiano ai campionati nazionali. Il suo record è di 8 vittorie e 2 sconfitte. Dopo il titolo nazionale si è confermato a Evolution Fight di Rosolini, dove ha affrontato il campione maltese. Meno esperto dei suoi avversari, Piacentino può, però, essere la sorpresa del torneo.