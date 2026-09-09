Italiani imprendibili sulle acque di casa

Un weekend all’insegna della velocità a pelo d’acqua. Sì, perché nello scorso fine settimana si è concluso a Cervia-Milano Marittima il Grand Prix Offshore 2026. Un appuntamento adrenalinico che ha ospitato la tappa finale del Campionato Mondiale UIM Endurance, il Campionato Italiano Offshore One Green Class e il Campionato Italiano Diporto Touring Cup. A prendersi la scena è stato il trionfo azzurro nel Mondiale Endurance HOCR F1 Gruppo A, dove l’equipaggio formato da Claudio Gullo, Diego Testa e Gianmaria Di Meglio si è laureato campione del Mondo. Nel Campionato Italiano Offshore One Green Class, invece, la formazione composta da Fabio Bertolacci, Arianna Urlo e Daniele Ascione, già protagonista all’esordio stagionale di Rodi Garganico, si è confermata ancora vincente. Grande partecipazione anche per il Campionato Italiano Diporto Touring Cup, che ha visto assegnati i successi di tappa nelle diverse categorie: Claudio e Alessandro Aiello nella Super Touring, Simone Cesati e Nicholas Parati nella Performance, Mohamed Amin Zawali nella 3:1, Andrea e Umberto Nordio nella 4:1, Marco Gallet e Francesco Cecchetto nella 5:1, Giacomo Negri e Laura Manfredini nella 6:1 e Tommaso Soncin nella Honda Offshore. Ora l’attenzione si sposta tutta su Corigliano-Rossano, dove tra il 25 e il 27 settembre andrà in scena la terza tappa del Campionato Italiano Diporto Touring Cup e il terzo appuntamento per il Campionato Italiano Offshore One Green Class.