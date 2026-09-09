Italiani imprendibili sulle acque di casa

Un weekend all’insegna della velocità a pelo d’acqua. Sì, perché nello scorso fine settimana si è concluso a Cervia-Milano Marittima il Grand Prix Offshore 2026. Un appuntamento adrenalinico che ha ospitato la tappa finale del Campionato Mondiale UIM Endurance, il Campionato Italiano Offshore One Green Class e il Campionato Italiano Diporto Touring Cup. A prendersi la scena è stato il trionfo azzurro nel Mondiale Endurance HOCR F1 Gruppo A, dove l’equipaggio formato da Claudio Gullo, Diego Testa e Gianmaria Di Meglio si è laureato campione del Mondo. Nel Campionato Italiano Offshore One Green Class, invece, la formazione composta da Fabio Bertolacci, Arianna Urlo e Daniele Ascione, già protagonista all’esordio stagionale di Rodi Garganico, si è confermata ancora vincente. Grande partecipazione anche per il Campionato Italiano Diporto Touring Cup, che ha visto assegnati i successi di tappa nelle diverse categorie: Claudio e Alessandro Aiello nella Super Touring, Simone Cesati e Nicholas Parati nella Performance, Mohamed Amin Zawali nella 3:1, Andrea e Umberto Nordio nella 4:1, Marco Gallet e Francesco Cecchetto nella 5:1, Giacomo Negri e Laura Manfredini nella 6:1 e Tommaso Soncin nella Honda Offshore. Ora l’attenzione si sposta tutta su Corigliano-Rossano, dove tra il 25 e il 27 settembre andrà in scena la terza tappa del Campionato Italiano Diporto Touring Cup e il terzo appuntamento per il Campionato Italiano Offshore One Green Class.
In sella
Italia protagonista anche nell’Europeo Aquabike UIM, che si è concluso domenica scorsa a Vichy, in Francia. Nel Freestyle l’oro e l’argento parlano italiano con Roberto Mariani che si laurea campione d’Europa, mentre Massimo Accumulo si piazza secondo. Oro iridato anche per Francesco Mariani, che trionfa nella categoria Ski Junior GP4. Bronzi invece per Manuel Reggiani nella Runabout GP2 e per Ilaria Vanni nella Runabout GP4 Ladies.