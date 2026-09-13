Tennis & Friends, Torino da record: 32 mila screening in tre giorni al Parco del Valentino

Si chiude con oltre 75 mila visitatori e 32 mila screening gratuiti, visite specialistiche e counseling la sesta edizione torinese di Tennis & Friends – Salute e Sport, Official Charity delle Nitto ATP Finals, realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che dall’11 al 13 settembre ha animato il Parco del Valentino e Villa Glicini.

Tre giornate dedicate alla prevenzione, allo sport e ai corretti stili di vita che hanno portato cittadini di tutte le età a incontrare medici, professionisti sanitari, sportivi e Ambassador della manifestazione.

Al centro dell’evento, ancora una volta, il Villaggio della Salute, coordinato dalla Regione Piemonte, ASL Città di Torino e Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, dove sono state allestite circa 100 postazioni sanitarie, che hanno effettuato gratuitamente visite, screening e consulti in 30 specialistiche. Tra le prestazioni più richieste figurano ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia e dietologia.

Prevenzione in primo piano

Numerose le eccellenze della sanità torinese presenti, tra cui Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale, Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Amplifon, Humanitas – con Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca, Clinica Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care –, Ospedale Koelliker, INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, GVM – Santa Caterina da Siena, GVM – Maria Pia Hospital e Chiron Salute. Per la sanità militare e le Forze dell’Ordine presenti Guardia di Finanza, il Villaggio del Ministero della Difesa l’IGESAN (Ispettorato Generale della Sanità Militare) e la Polizia di Stato. All’interno del Villaggio è stato possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.

Tra le società scientifiche e le associazioni hanno partecipato AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, SIU – Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus. Nello specifico, con AIOM, durante la tappa romana dell’8 e 9 maggio scorsi, è stato siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, contribuendo a ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia, e di sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca.

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, sportivo e delle Forze Armate e dell’Ordine. Tra questi Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive, Internazionalizzazione e attrazione investimenti della Regione Piemonte; Domenico Carretta, Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi del Comune di Torino; Massimo Gambino, Questore della Provincia di Torino, Dirigente Generale di P.S.; Giovanni Brafa Musicoro, Comandante della Scuola Ufficiali dell’Esercito Italiano; Alberto Nastasia, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Torino; Stefano Fabio Mossino, Presidente del CONI – Comitato Regionale Piemonte; Giuseppe Fontana, Vice Presidente Vicario della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel; Massimo Di Maio per AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica e Roberto Sampiero, Dirigente del Servizio Comunicazione, Attività internazionale, Studi e Ricerche del Dipartimento per le politiche giovanili e lo sport, in rappresentanza della European Week of Sport (EWOS)

Accanto alla prevenzione, ampio spazio è stato dedicato allo sport e all’intrattenimento, con la partecipazione di ambassador, campioni e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. Alcuni di loro si sono anche sfidati sui campi di Villa Glicini, insieme al personale sanitario delle diverse strutture, per contendersi il trofeo “Una volée per la salute”. Tra i protagonisti delle giornate Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità su ghiaccio; Pino Maddaloni, campione olimpico di judo; la campionessa di nuoto Alessia Filippi; Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista; Cristina Chiabotto, Ambassador e Madrina della Fondazione Allegra Agnelli; Benedetta Rinaldi, conduttrice Rai ed ex tennista; l’attore Roberto Ciufoli; Stefano Sorrentino, dirigente sportivo e opinionista; e Myriam Fecchi, Ambassador.

Grande partecipazione anche al Villaggio della Solidarietà, che ha riunito le associazioni del territorio, valorizzando il ruolo del Terzo Settore nella promozione della salute, nella prevenzione e nel sostegno alle persone.

Sport e prevenzione, un unico messaggio

La manifestazione si è aperta venerdì con una giornata dedicata alle nuove generazioni, grazie anche alla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, all’insegna del tema “La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita”, con ragazze e ragazzi coinvolti nelle attività sportive e formative insieme all’Istituto Superiore di Formazione «Roberto Lombardi» della FITP. Spazio anche all’inclusione con il raduno “Wheelchair”, progetto dedicato alle persone con disabilità motoria, e al confronto sui temi della prevenzione, della sostenibilità e della salute attraverso “Tennis & Friends INCONTRA”. Durante la tappa torinese è tornato inoltre il progetto “Tennis & Friends in CORSIA”, con i maestri della FITP impegnati all’Ospedale Oncologico Pediatrico Regina Margherita di Torino, per portare ai pazienti più giovani il valore dello sport come momento di sollievo, condivisione e resilienza. A completare il programma, il Villaggio Interforze ha proposto attività ludico-educative rivolte ai giovani e alle loro famiglie, con il coinvolgimento delle Forze Armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Da Torino il lancio di #beactive – settimana europea dello sport

Nel corso della manifestazione è stata lanciata ufficialmente la Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, coordinata dal Dipartimento per lo Sport, con Sport e Salute che ne cura l'attuazione operativa su tutto il territorio nazionale, e che dal 2015 viene annualmente realizzata per diffondere la cultura dello sport, della vita attiva e del benessere psicofisico tra i cittadini.

L'edizione 2026, come hanno spiegato i testimonial Pino Maddaloni, Francesca Lollobrigida e Alessia Filippi, ha come claim "#BeActive Your Way: No pressure, no judgement". Una campagna che invita ciascuno a muoversi secondo il proprio passo, senza distinzioni di età, condizione fisica, abilità o livello di allenamento, per restituire al movimento il suo significato più autentico: un gesto libero, spontaneo, alla portata di tutti.

«Chiudiamo questa edizione torinese di Tennis & Friends con la consapevolezza di aver portato ancora una volta la prevenzione tra le persone, rendendola concreta, accessibile e vicina alla quotidianità. È questo il risultato più importante che possiamo portare con noi.I numeri ci dicono che la cultura del movimento sta crescendo: nel 2025 la sedentarietà è scesa al 30,8%, dal 33,1% dell’anno precedente, mentre nel 2024 oltre 21 milioni e mezzo di italiani hanno dichiarato di praticare sport. Ma restano circa 17 milioni e 700 mila persone che non praticano né sport né attività fisica nel tempo libero. È un dato che ci ricorda quanto sia ancora necessario lavorare per rendere l’attività fisica accessibile a tutti, a ogni età. Lo sport non è infatti soltanto agonismo o performance. È uno strumento di prevenzione, di autonomia, di socialità e di qualità della vita. Dobbiamo continuare a promuoverlo soprattutto tra le persone più anziane, creando le condizioni perché possano mantenersi attive e autonome il più a lungo possibile. La stessa attenzione deve restare alta sul fronte oncologico. Nel 2025 in Italia sono state stimate circa 390 mila nuove diagnosi di tumore. Numeri che ci ricordano quanto sia importante intervenire prima che la malattia si manifesti, attraverso corretti stili di vita, attività fisica, screening e controlli regolari. Il nostro obiettivo resta quello di fare in modo che, una volta tornati a casa, ciascuno porti con sé non soltanto il ricordo di queste giornate, ma una scelta concreta: muoversi di più, adottare uno stile di vita più sano, aderire agli screening e non rimandare un controllo. Perché la prevenzione non deve essere un appuntamento occasionale: deve diventare parte della nostra vita.» ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri.

“La terza tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport conferma il valore sociale dello sport e la sua capacità di essere un potente generatore di benessere psicofisico, un efficace strumento di prevenzione, un indispensabile fattore di promozione di inclusione e coesione. Il lancio di #BeActive – Settimana Europea dello Sport all’interno di questa manifestazione rafforza un messaggio che dobbiamo continuare a promuovere: fare attività fisica significa prendersi cura della propria salute e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità. Lo sport deve essere sempre più accessibile e diventare una presenza naturale nella quotidianità, a tutte le età e in ogni luogo. Per questo è importante creare occasioni che mettano insieme sport, salute, istituzioni e cittadini, trasformando la prevenzione da principio condiviso in una pratica concreta e diffusa. “Tennis & Friends” interpreta bene questa responsabilità, offrendo allo stesso tempo opportunità di informazione, controlli e pratica sportiva. È attraverso iniziative come questa che possiamo contribuire a contrastare la sedentarietà e a costruire, soprattutto tra i più giovani, una maggiore consapevolezza del valore del movimento e dei corretti stili di vita che rappresentano una frontiera grazie alla quale saranno sempre più evidenti e consistenti i benefici per generare prioritariamente economie della sofferenza e risparmi significativi anche nella spesa sanitaria”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Giunto alla sua sesta edizione, “Tennis and friends- salute e sport” riconferma anche nel 2026 la propria vocazione di appuntamento classico alla ripresa delle attività nel mese di settembre. Un binomio, quello tra salute e sport, che per la Regione è un elemento cardine delle politiche di prevenzione e di sostegno alla pratica sportiva. Accogliamo dunque con favore il consolidarsi di questa iniziativa sul nostro territorio, in un contesto storico che vede il tennis come disciplina di grande successo e seguito popolare. Per il Piemonte e Torino, che dal 2021 ospita le Nitto Atp Finals, è un’ulteriore dimostrazione di come il tennis sia uno straordinario motore di sviluppo per manifestazioni ed eventi collaterali, e al tempo stesso un modello positivo per tutte le generazioni", dichiarano il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e gli assessori alla Sanità Federico Riboldi e allo Sport Paolo Bongioanni.

"Siamo orgogliosi di accogliere per la sesta volta Tennis & Friends, un evento straordinario che coniuga perfettamente i valori dell'attività sportiva con il tema fondamentale della prevenzione e della tutela della salute – dichiara l’assessore allo Sport della Città di Torino, Mimmo Carretta –. Quest'anno la manifestazione assume un valore ancora più speciale: è approdata nella splendida cornice del Parco del Valentino e di Villa Glicini, restituendo ai cittadini uno spazio iconico, ampliato e riqualificato. Un ringraziamento va a tutti i professionisti sanitari, ai volontari e agli organizzatori che hanno reso possibile avere queste tre giornate di sport, prevenzione e solidarietà per la nostra comunità".

“La chiusura di questa edizione torinese di Tennis & Friends rappresenta per noi un momento importante per ribadire quanto la prevenzione sia un valore che deve essere condiviso e portato sempre più vicino alle persone. Eventi come questo ci permettono di incontrare i Cittadini in un ambiente aperto e informale, al di fuori dei consueti contesti sanitari, offrendo occasioni concrete di informazione, sensibilizzazione e accesso ai servizi sanitari. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organizzatori di Tennis & Friends per aver scelto ancora una volta Torino e per il prezioso lavoro svolto nel promuovere la cultura della prevenzione e della salute attraverso lo sport. Un ringraziamento particolare va a tutti i professionisti sanitari, tecnici e amministrativi dell’ASL Città di Torino che, con professionalità, competenza e disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, mettendo a disposizione dei Cittadini il proprio tempo e le proprie conoscenze.

Il successo di queste giornate è anche il risultato di una rete di collaborazione che coinvolge numerose associazioni e realtà del territorio che quotidianamente affiancano l’ASL nel costruire percorsi di salute sempre più vicini ai bisogni della Comunità. A tutte loro va la nostra gratitudine. La prevenzione è infatti un lavoro di squadra: istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e Cittadini devono sentirsi parte di una responsabilità comune. Il nostro impegno, come ASL, è continuare a costruire occasioni e strumenti affinché la prevenzione non rimanga un concetto astratto, ma diventi una scelta concreta e consapevole nella vita di ogni persona. Tennis & Friends ci lascia dunque un messaggio importante: prendersi cura della propria salute significa anche conoscersi, controllarsi, adottare stili di vita corretti e non rimandare. È su questa consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare, insieme, ogni giorno” dichiara il dott Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino

“Quella di Torino è ormai una tappa storica di Tennis & Friends e siamo particolarmente felici che, anche quest’anno, il tennis possa essere al centro di un appuntamento che ha costruito negli anni un legame forte con la città e con il suo territorio. Sport e prevenzione hanno un punto in comune fondamentale: entrambi ci insegnano a prenderci cura di noi stessi e a guardare avanti. La FITP è orgogliosa di accompagnare questo percorso, mettendo a disposizione il tennis, i suoi protagonisti e i suoi valori. In una città che per noi rappresenta da anni un punto di riferimento internazionale grazie alle Nitto ATP Finals, Tennis & Friends ci ricorda che lo sport non è soltanto spettacolo e competizione, ma può essere anche uno straordinario strumento di educazione, di prevenzione e di benessere, capace di raggiungere le persone e incidere concretamente sulla loro qualità di vita”, ha commentato il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi

Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Meneschincheri, Tennis & Friends ha superato nel 2026 la soglia delle 400 mila visite e check-up gratuiti offerti in quindici anni di attività, con oltre un milione di presenze complessive agli eventi. Nel 2025 il progetto ha inoltre ricevuto un encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

II tour 2026 prosegue a Roma

Dopo le tappe di Roma, Napoli e Torino, il Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport proseguirà dal 2 al 4 ottobre al Foro Italico di Roma con la Main Edition. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends tornerà poi a Torino e farà tappa a Bologna nel mese di novembre, proseguendo il percorso nazionale dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione attraverso lo sport.

L’evento si è svolto in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero per lo Sport e i Giovani, la Federazione Italiana Tennis e Padel, la Regione Piemonte, la Città di Torino e la ASL Città di Torino.

Il progetto “Tennis & Friends – Salute e Sport” ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo, Commissione Europea, Ministero della Difesa, Ministero del Turismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Stato Maggiore della Difesa, Ordine di Malta, Nitto ATP Finals, INPS, Sport e Salute, CONI, AIOM e Croce Rossa Italiana. Supportano inoltre il progetto ASI, FOFI, ICSC, FIASO, UNICEF, ANIA, LILT e FEDER SANITÁ.