Verdetti

A festeggiare i successi di tappa sono stati Pierpaolo Terreo (Runabout F1), Stefano Castronovo (Runabout F2), Francesco Bassenghi (Runabout F4), Cristian Esposito (Runabout F4 Novice) e Nicole Casadei (Runabout F4 Femminile). E ancora: Ezio Lucchese si è portato a casa la vittoria nella F1 Endurance Veteran, Davide Di Maio ha trionfato nella tappa della F1 Endurance Runabout, Arianna Urlo nella F2 Endurance Runabout, mentre Massimo Accumulo ha festeggiato la vittoria di tappa nel Freestyle. Per quanto riguarda i giovani, poi, Tommaso Lamusta ha centrato il successo nella Ski Giovanile 12-14, Massimo Pietro Cannizzo nella Ski Giovanile 15- 18, con Paolo Tartarini che si è aggiudicato la Spark Giovanile 12-14 e Francesco Grottaglie la Spark Giovanile 15-18. Daniela Piscaglia è stato poi il vincitore della tappa della Ski F1, mentre Alessio Ascione si è imposto nella Ski F2, con Andrea Bergamo che ha vinto nella Ski F4 e nella Ski Superjet. Gianfranco Oliveri, infine, ha ottenuto il successo nella Ski F1 Veterans.

Ospite speciale

A impreziosire ulteriormente la tappa di Fiumicino ci ha pensato la presenza del Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che si è anche cimentato nella prova di una moto d’acqua. «Consiglio ai giovani di provare – ha detto il vertice del movimento sportivo italiano – se ne innamoreranno». Ma Buonfiglio ha voluto spendere parole importanti anche per il lavoro della Federazione. «Considero attualmente la Federazione Italiana Motonautica una delle federazioni sportive più vivaci per quanta riguarda l’organizzazione costante di attività – ha assicurato - Ha la fortuna di avere un Presidente che è un vulcano di energia, passione e determinazione. Quello che è riuscito a fare in questi due anni vale come cinquanta anni della storia della Motonautica, ed è solo l’inizio».

Calabria protagonista

Sono tante, però, le sorprese in arrivo nei prossimi giorni. Tra sabato e domenica, infatti, nell’area urbana di Corigliano Calabro si terrà Mare in Movimento, un evento con in programma la tappa del Campionato Italiano Diporto Touring Cup e del Campionato Italiano Offshore One Green Class. Nelle stesse ore a Rossano Calabro si terrà Mare in Movimento 2, con il Campionato Italiano Hydrofly in tappa unica e il Campionato Italiano Moto d’Acqua Endurance in modalità Offshore F1 e F2. Ma i due appuntamenti vanno oltre l’agonismo. Mare in movimento, offrirà a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo degli sport acquatici e provare gratuitamente moto d’acqua, gommoni e tavole da Motosurf sotto la guida degli istruttori federali. L’appuntamento è fissato per venerdì dalle 9 alle 13 a Corigliano e per oggi e domani a Rossano. «Mare in Movimento e Mare in Movimento 2 non saranno soltanto occasioni di grande sport e spettacolo, ma anche momenti di promozione del territorio, inclusione e avvicinamento dei giovani alle discipline acquatiche - ha detto il presidente di FIM Giorgio Viscione - Abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare anche all’attività promozionale, perché crediamo che il futuro della Motonautica passi dalla possibilità di far vivere queste emozioni direttamente alle persone».

A Ravenna una prova di livello

È calato il sipario domenica scorsa sulla Gara Interazionale Imbra (International Model Boat Racing Association) di Motonautica Radiocomandata sul lago Pineta di Fosso Ghiaia, a Ravenna. La manifestazione ha visto trionfare Salvatore Marrazzo nella H27 (che ha superato Ivano della Noce e Gabriele Belletti). Nella O27 successo del francese Samuel Caillet (davanti a Romano Guerrini e Luca Zilio). Nella H 26 Stock, poi, vittoria di Alessandro Battaglini che ha lasciato il secondo e terzo gradino del podio ravennate ai connazionali Gian Luigi Dall’Oro e Renzo Belletti. Stefan Engel ha trionfato nella O 26 Stock; precedendo Renzo Belletti e Bruno Iaccarino. Infine, nella O35 successo per Ivano della Noce, che ha sconfitto Salvatore.