Eurosport presenta lo Sport&Fun Experience Village a Milano 

TORINO
- Sabato 26 e domenica 27 settembre Eurosport presenta la quarta edizione dello Sport&Fun Experience Village
, che torna all’Arco della Pace insieme all’Expo per lo Spor. Con la partecipazione tra palco e stand di Valentina Marchei
pattinatrice olimpica di figura, lo Sport&Fun Experience Village è aperto alle attività con il pubblico e agli incontri coi talent di Eurosport
nelle aree sportive: Francesca Marsaglia
per lo sci alpino, Riccardo Magrini, Moreno Moser
e Luca Gregorio
protagonisti sui rulli dello Sport Cycling, Paolo Cané
e Jacopo Lo Monaco
sul campo da tennis
tra sfide, partite e lezioni. Anche sul campo di volley
si svolgeranno lezioni pratiche, mentre
una parete d’arrampicata
metterà a disposizione una prova di climbing. Le iscrizioni ai corsi di fitness dal palco
(Kombat Burn, Cross Training Burn, Flow e Flat Burn Evolution, Zumba, Strong Nation e Diva) sono aperte e fra le attività in programma anche XTRAINING
, un allenamento intensivo tra i gradoni della Piazza e una corsa all’interno del Parco Sempione
. Novità di questa edizione sarà la presenza di una rampa Halfpipe
, dedicata agli amanti dello skate, e non mancheranno gli E-Sports
con le sfide a Sport Resort. Tutte le informazioni per il pubblico - programma dell’evento, attività e iscrizioni - sono sul sito sportandfunvillage.it
. Patrocinato dal comune di Milano, lo Sport&Fun Experience Village
è realizzato con Comme j’aime con Mi piace così, Coswell con L’Angelica Waterstick, DR Automobiles con 5 Stilnovo, Fastweb + Vodafone, FitActive, FULFIL, Nintendo, Perfetti Van Melle con Big Babol, San Carlo e Valle d’Aosta con Skyway Monte Bianco e i comprensori di Cervino Ski Paradise, Courmayeur, La Thuile, Monterosa Ski e Pila come main sponsor dell’evento.
SCUOLE E FAMIGLIE PROTAGONISTE AL DISCOVERY PARK
Eurosport ed Expo per lo Sport condividono un intento: non limitarsi a raccontare lo sport, ma farlo vivere in prima persona. Per questo si uniscono a Milano, tra Parco Sempione e l’Arco della Pace, dove da venerdì 25 a domenica 27 il Discovery Park ospiterà oltre 20mila metri quadrati di attività sportive. Aperto gratuitamente alle famiglie, sabato 26 e domenica 27 settembre bambini e ragazzi potranno provare direttamente più di 30 discipline, accompagnati da tecnici e istruttori delle società sportive e delle Federazioni coinvolte.