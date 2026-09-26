Eurosport presenta lo Sport&Fun Experience Village a Milano 

SCUOLE E FAMIGLIE PROTAGONISTE AL DISCOVERY PARK

- Sabato 26 e domenica 27 settembre Eurosport presenta la quarta edizione dello, che torna all’Arco della Pace insieme all’Expo per lo Spor. Con la partecipazione tra palco e stand dipattinatrice olimpica di figura, lo Sport&Fun Experience Village è aperto alle attività con il pubblico e aglinelle aree sportive:per lo sci alpino,protagonisti sui rulli dello Sport Cycling,sul campo da tennis tra sfide, partite e lezioni. Anche sulsi svolgeranno lezioni pratiche, mentreunametterà a disposizione una prova di climbing. Le iscrizioni ai(Kombat Burn, Cross Training Burn, Flow e Flat Burn Evolution, Zumba, Strong Nation e Diva) sono aperte e fra le attività in programma anche, un allenamento intensivo tra i gradoni della Piazza e una corsa all’interno del. Novità di questa edizione sarà la presenza di una, dedicata agli amanti dello skate, e non mancheranno glicon le sfide a Sport Resort. sportandfunvillage.it . Patrocinato dal comune di Milano, loè realizzato con Comme j’aime con Mi piace così, Coswell con L’Angelica Waterstick, DR Automobiles con 5 Stilnovo, Fastweb + Vodafone, FitActive, FULFIL, Nintendo, Perfetti Van Melle con Big Babol, San Carlo e Valle d’Aosta con Skyway Monte Bianco e i comprensori di Cervino Ski Paradise, Courmayeur, La Thuile, Monterosa Ski e Pila come main sponsor dell’evento.

Eurosport ed Expo per lo Sport condividono un intento: non limitarsi a raccontare lo sport, ma farlo vivere in prima persona. Per questo si uniscono a Milano, tra Parco Sempione e l’Arco della Pace, dove da venerdì 25 a domenica 27 il Discovery Park ospiterà oltre 20mila metri quadrati di attività sportive. Aperto gratuitamente alle famiglie, sabato 26 e domenica 27 settembre bambini e ragazzi potranno provare direttamente più di 30 discipline, accompagnati da tecnici e istruttori delle società sportive e delle Federazioni coinvolte.