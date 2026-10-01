Suzuki World Triathlon Cup Roma, all’EUR il grande triathlon internazionale

Oltre 30mila praticanti, circa 500 gare organizzate ogni anno e un impatto economico complessivo stimato in 91,5 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri che descrivono la crescita del triathlon in Italia, emersi dalle analisi realizzate dall'Ufficio Gare della Federazione Italiana Triathlon, sotto il coordinamento del Segretario Generale FITRI Valerio Toniolo, sulla pratica sportiva e sulle ricadute economiche e turistiche delle competizioni. Un percorso che comprende anche Triathlon Experience, il progetto nato per valorizzare il legame tra sport, turismo e territori.

Numeri che trovano una concreta rappresentazione a Roma, dove il 3 e 4 ottobre torna la Suzuki World Triathlon Cup, giunta alla quarta edizione. Sarà ancora l’Eur a ospitare il grande triathlon internazionale, in uno degli scenari più riconoscibili della Capitale: il nuoto nel Laghetto dell’Eur, il percorso ciclistico tra i grandi viali del quartiere e alcuni dei suoi edifici simbolo, la corsa nel parco che costeggia lo specchio d’acqua. Un circuito compatto e spettacolare, nato per il triathlon e capace di portare la gara dentro il paesaggio urbano dell’Eur.

"La Coppa del Mondo di Triathlon torna a Roma e conferma la Capitale come uno dei grandi palcoscenici internazionali dello sport. La cornice dell’EUR, affascinante luogo di fondazione, con il suo straordinario patrimonio architettonico, culturale e urbanistico, offre ancora una volta uno scenario unico per una competizione di livello mondiale, capace di unire sport e spettacolo, valorizzazione del territorio e coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio. Il triathlon, con la sua combinazione di nuoto, ciclismo e corsa, esprime tutti i valori sportivi richiamati dalla Costituzione. Ringrazio la Federazione Italiana Triathlon, il Comitato Organizzatore, le istituzioni e tutti i volontari per il loro impegno. Roma, grazie al contributo del Governo, continua ad accogliere i grandi protagonisti dello sport mondiale e a mostrare la capacità dell’Italia di organizzare e valorizzare eventi internazionali, nel percorso verso Los Angeles 2028" ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Siamo molto felici di accogliere ancora una volta a Roma la World Triathlon Cup, in un luogo straordinario come l’Eur, dove il triathlon riesce a trasformare un intero pezzo di città in un grande impianto sportivo a cielo aperto: il Laghetto per il nuoto, le biciclette lungo i grandi viali e tra le architetture monumentali, la corsa nel verde del parco”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Qui non è semplicemente Roma a fare da sfondo allo sport: è la città stessa che diventa parte della competizione. Siamo orgogliosi di accompagnare la crescita del triathlon in Italia e di costruire a Roma un rapporto sempre più forte con questo sport, che vogliamo estendere sempre di più anche al grande mondo dei non professionisti e degli appassionati. È questa la nostra idea di capitale dello sport: ospitare i grandi campioni e i grandi eventi internazionali, ma fare in modo che la loro forza diventi un volano per la partecipazione, per lo sport di base e per una pratica sportiva sempre più diffusa e accessibile. Perché un grande evento lascia davvero un segno quando fa nascere nuove passioni, rafforza una comunità e porta sempre più persone a fare sport”.

“Roma è Caput Mundi e lo è anche per il triathlon. Quest’anno ospitiamo una World Triathlon Cup con i migliori atleti del mondo e il prossimo anno avremo qui i Campionati del Mondo Sprint e Mixed Relay, un appuntamento tra i più importanti del nostro sport. La Mixed Relay, inoltre, metterà in palio un’opportunità concreta per Los Angeles 2028, con due quote maschili e due femminili per il Comitato Olimpico Nazionale della squadra campione del mondo. Ma quello che mi piace di Roma è che riesce a mettere insieme tutto il triathlon. Da una parte gli atleti Elite che si contendono la Coppa del Mondo, dall’altra gli Age Group della Coppa delle Regioni Senior e Master che vivono lo stesso percorso e la stessa atmosfera. È esattamente quello che vogliamo fare come Federazione: far vivere il triathlon a 360 gradi”, ha dichiarato il Presidente FITRI Riccardo Giubilei.

“Siamo felici di essere a Roma, una città unica nel mondo” ha detto Antonio Arimany, presidente di World triathlon che, parlando delle gare di questo weekend e del Mondiale 2027 ha aggiunto: “Credo che l’Italia e Roma meritino di avere un evento di questa dimensione. Per noi, collaborare con federazione e città è una grande opportunità. Il Turismo sportivo è diverso: rispetta la città e la utilizza per fare sport. E l’impatto economico è molto alto”.

“La Suzuki World Triathlon Cup Roma 2026 è una grande opportunità per la nostra Regione e un’importante occasione di promozione del territorio, capace di richiamare appassionati da ogni parte del mondo e di offrire al pubblico la possibilità di ammirare i grandi campioni in una cornice unica. Eventi di questo livello contribuiscono a diffondere la cultura dello sport e a valorizzare Roma e il Lazio attraverso una manifestazione internazionale che unisce competizione, partecipazione e promozione del territorio”. Così Mario Luciano Crea, Presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio.

A nome di EUR S.p.a. è intervenuto l’amministratore delegato Claudio Carserà: “Siamo orgogliosi di confermare il sostegno e la collaborazione a favore dei grandi eventi dello sport internazionale, che trovano nel nostro territorio una cornice unica e di assoluto prestigio. L’EUR è un palcoscenico ideale per manifestazioni atletiche di altissimo livello come le gare del Triathlon. Il nostro impegno per valorizzare quest'area è concreto e orientato al futuro: è attualmente in corso un importante progetto di sanificazione delle acque del Laghetto, pensato proprio per restituire un ecosistema sempre più sano, sicuro e sostenibile”.

Le gare

Sono 130 gli atleti iscritti alle prove individuali. Tra gli uomini ci sarà il nuovo Campione del Mondo Vasco Vilaça, reduce dalla Finale di Pontevedra, insieme al campione olimpico Alex Yee. Al via anche gli azzurri Nicola Azzano, Euan De Nigro e Miguel Espuna Larramona. Nella gara femminile, tra le protagoniste internazionali, Taylor Spivey, Tilda Månsson, Laura Lindemann, Jolien Vermeylen e Kate Waugh, mentre per l’Italia saranno al via Bianca Seregni, Beatrice Mallozzi, Verena Steinhauser, Angelica Prestia, Carlotta Missaglia, Asia Mercatelli e Paola Sacchi.

La gara individuale si disputerà sulla distanza Sprint, con 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. Le donne partiranno alle 9, gli uomini alle 11 di sabato 3 ottobre. Domenica 4 ottobre, alle ore 8:30, sarà invece il momento della Mixed Relay, la staffetta mista con due uomini e due donne per squadra.

Al termine delle gare Elite, alle ore 13, tornerà infatti la Coppa delle Regioni Senior e Master, giunta alla seconda edizione e riservata alle categorie Senior e Master, con esclusione degli Elite. La competizione si svolgerà sullo stesso circuito della Suzuki World Triathlon Cup, confermando la volontà della FITRI di far convivere nello stesso fine settimana il vertice internazionale e il mondo Age Group.

Il fine settimana romano guarda già al prossimo anno. Il 5 e 6 giugno 2027 l’Eur ospiterà infatti i Campionati del Mondo T50, individuale e Mixed Relay, riportando nella Capitale il massimo appuntamento iridato del triathlon Sprint. La Mixed Relay mondiale avrà inoltre un ruolo nel percorso di qualificazione a Los Angeles 2028, con due quote maschili e due femminili assegnate al Comitato Olimpico Nazionale della squadra campione del mondo.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta Rai: le prove individuali di sabato su Rai Sport e la Mixed Relay di domenica su RaiPlay.