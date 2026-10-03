Volley, Cozzoli al Palazzetto dello Sport per Roma Volley-Messina

Prima uscita da neopresidente della Lega Volley Femminile per Vito Cozzoli, che oggi ha assistito al Palazzetto dello Sport di Roma alla sfida tra Ferraro SMI Roma Volley e Cosedil Akademia Messina, valida per la Serie A2 femminile e finita 3-1 per le padrone di casa.

Cozzoli ha seguito la partita in compagnia dei presidenti delle due società e del past president della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris.

Eletto presidente della Lega lo scorso martedì a Venezia, con una netta vittoria, Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato e già presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, continuerà nelle prossime settimane a essere presente nei palazzetti, per mantenere un rapporto diretto con le società e seguire da vicino l’attività dei campionati della Lega Volley Femminile.