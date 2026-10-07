Sport da combattimento: al via la 6ª edizione degli Europei Wmo di Muay Thai
La sigla “WMO” identifica una realtà internazionale, punto di riferimento del settore, all’interno della quale convivono diversi livelli di competizione: dalla categoria Amateur al Pro-Am, fino al professionismo. Gli eventi Pro-Am e Pro saranno sotto l’egida della sigla internazionale WMO, i match Amateur Muay Boran sotto la WMBF ((World Muay Boran Federation). Quest’ultima è l'organizzazione mondiale fondata dal Grand Master Chinawut Sirisompan per tutelare, insegnare e promuovere il “Muay Boran”, l'antica arte marziale thailandese considerata l'antenata del moderno sport conosciuto con la denominazione Muay Thai.
L’evento capitolino, coordinato è gestito dalla WMO Italia, il cui referente tricolore e direttore organizzativo è Mauro Magliocchetti (supportato dalla presidente della ASD WMO Italia, Valeria Grandi), vede il patrocinio dell’Ente di promozione sportiva Libertas e dell’APS FE.NA.L.C. La kermesse infine può contare sul supporto strategico di “Amazing Thailand”, brand ufficiale di promozione turistica della Thailandia, creato dalla Tourism Authority of Thailand (TAT) per promuovere il Paese asiatico, a livello internazionale, come destinazione turistica.
“Questo galà degli sport da combattimento vuole essere molto più di una competizione – ha dichiarato Mauro Magliocchetti, referente italiano WMO e direttore organizzativo dell’evento –Vogliamo costruire un appuntamento capace di riunire, atleti, sigle nazionali/internazionali, tecnici e pubblico, creando un vero punto di incontro tra il settore dilettantistico, il Pro-Am e il professionismo. La presenza di circa 300 atleti, e di delegazioni provenienti da Europa e Paesi extraeuropei, conferma la dimensione internazionale che vogliamo dare al progetto, grazie al supporto strategico della World MuayThai Organization, di cui siamo referenti diretti sul territorio nazionale”.
Accanto alla Muay Thai troverà spazio anche una disciplina spettacolare profondamente legata alla tradizione marziale thailandese: il Krabi Krabong, arte marziale che utilizza armi, come spade e bastoni, e che arricchirà il programma della manifestazione con una componente storica e culturale. Il gran galà The R.O.M.A. presenta cinque titoli (tra muay thai e kickboxing) tutti al femminile Sabato sera 10 ottobre il gran galà “THE R.O.M.A.” con cinque titoli in palio tutti al femminile.
Il culmine agonistico della manifestazione capitolina (preceduto, dalle 16 alle 20, dal Pro-Am Championships in tutte le categorie di peso, uomini e donne) sarà l’assegnazione di cinque titoli (di cui quattro in ambito internazionale) in programma nella serata del 10 ottobre. Il primo confronto assegnerà il “WMO European Title – Muay Thai” nella categoria 105 lbs, Mini Flyweight (-47,627 kg). A contenderselo saranno la 18enne campana Valentina Cancello, opposta all’esperta 33enne cipriota Sveta Pozidou. Una sfida internazionale che vedrà una delle più giovani protagoniste italiane misurarsi, per una cintura europea WMO, davanti al pubblico di casa. Il secondo titolo internazionale sarà ancora “WMO Muay Thai”, nella categoria Super Flyweight, pari a 115 libbre (-52,163 kg.). Sul ring salirà la 24enne torinese Giada Lo Verso (score record di 27 successi, 8 sconfitte e 1 pari), opposta alla 41enne tedesca, originaria di Berlino, Angelique “Noi” Haase (in carriera ha disputato 17 match vincendone 11). Terza cintura europea WMO in palio nella categoria Featherweight (-57,153 kg) pari a 126 libbre. Protagonista italiana la 19enne capitolina Rachele Malatesta, che affronterà la 32enne ucraina, originaria di Avdiivka, città industriale dell'oblast' di Donetsk, nel Donbass ucraino (attualmente vive e si allena ad Atene), Jennifer “Jenny Vettom” Paul. Il quarto titolo porterà invece il K-1 al centro della scena: in palio ci sarà il titolo Italiano WKA (World Kickboxing Association), nella categoria femminile Featherweight fino a 52 kg (pari a 114,6 libbre). A contendersi la cintura due atlete italiane: la romana Martina “The Diamond” Goio e la toscana Sofia Chiarini. Il quinto ed ultimo titolo è un Internazionale WMO (Muay Thai) nella divisione femminile mini flyweight (cat. -47.627 kg.). La fighter maltese Garenne Ahweafa Morgane Lysphael affronterà la britannica Sybilla Ulfig.
Previsti, sempre nella stessa serata, altri tre match di elevato spessore tecnico, per un totale di otto incontri (il tutto all’interno del gran galà The R.O.M.A.): Gaye Mamadou (SEN) vs. Andrea Pietrosanto (ITA) - K-1 3x2 -81 kg . Valerio Pernaselci (ITA) vs. Nikola Preci (GRE) - Muay Thai 3x3 -75 kg . Mamadou Yero Bah (Guinea) vs. Filippo Meoni (ITA) - Muay Thai 3x3 -65kg.
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