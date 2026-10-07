- Presentata stamattina, a Roma, presso la Sala Tevere del Consiglio Regionale del Lazio, la sesta edizione dei Campionati Europei di Muay Thai (“WMO Muay Thai European Championships”) in programma al PalaPellicone di Ostia (centro tecnico della FIJLKAM) dal 9 all'11 ottobre. Attesi 300 atleti provenienti da 20 Paesi, tra Muay Thai, combattimenti Amateur, Pro-Am, Professionisti e “Krabi Krabong”. Hanno già aderito delegazioni di Spagna, Francia, Germania, Cipro, Galles, Inghilterra, Svizzera, Scozia, Portogallo, Irlanda, Ucraina, Ungheria, Slovenia, Grecia, Romania e Belgio, oltre a Israele, Tunisia e all’Etiopia. Sabato sera 10 ottobre il gran galà “THE R.O.M.A.” (l'acronimo sta per The Ring of Martial Arts) con cinque titoli in palio tutti al femminile. Un evento di profilo internazionale dedicato a diverse discipline da ring (Muay Thai, Muay Boran e Krabi Krabong). La manifestazione è sostenuta dalla WMO – World MuayThai Organization, organismo internazionale, che opera nel mondo della Muay Thai, e che riconosce titoli e competizioni a livello nazionale, continentale e mondiale.

La sigla “WMO” identifica una realtà internazionale, punto di riferimento del settore, all’interno della quale convivono diversi livelli di competizione: dalla categoria Amateur al Pro-Am, fino al professionismo. Gli eventi Pro-Am e Pro saranno sotto l’egida della sigla internazionale WMO, i match Amateur Muay Boran sotto la WMBF ((World Muay Boran Federation). Quest’ultima è l'organizzazione mondiale fondata dal Grand Master Chinawut Sirisompan per tutelare, insegnare e promuovere il “Muay Boran”, l'antica arte marziale thailandese considerata l'antenata del moderno sport conosciuto con la denominazione Muay Thai.