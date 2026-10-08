Bronson Reed sfida Oba Femi: "Ho battuto Roman Reigns, posso farlo ancora"

Una trasformazione fisica, una nuova consapevolezza e soprattutto una certezza: se è riuscito a battere Roman Reigns, può essere lui a fermare anche l'ascesa apparentemente inarrestabile di Oba Femi. Bronson Reed si avvicina così a Money in the Bank , il Premium Live Event WWE in programma sabato 10 ottobre allo Smoothie King Center di New Orleans. Una delle sfide più interessanti della serata vedrà proprio l'australiano affrontare Oba Femi, reduce da settimane di scontri con Reed e i suoi alleati. Alla vigilia dell'evento abbiamo intervistato in esclusiva Bronson, che ha raccontato il momento della sua carriera, la trasformazione dopo l'infortunio e le ambizioni che lo accompagnano verso il futuro.

"Oba sembra imbattibile, ma dicevano la stessa cosa di Roman Reigns"

Il precedente al quale Reed guarda è uno dei più prestigiosi della sua carriera: la vittoria ottenuta contro Roman Reigns, peraltro davanti al pubblico della sua Australia. Un successo diventato, come ammette lui stesso, parte integrante della sua storia in WWE.

"È stato molto importante. Ormai è quasi uno dei momenti simbolo della mia carriera, perché ho battuto Roman Reigns in un match uno contro uno e l'ho fatto in Australia, nel mio Paese. Anche se sono grosso e cattivo, quando affronti qualcuno come Roman vieni comunque considerato lo sfavorito. La gente semplicemente non crede che tu possa batterlo".

Ed è proprio qui che Reed vede un parallelismo con quanto lo attende a Money in the Bank. Oba Femi rappresenta uno dei nomi in maggiore ascesa della WWE e l'impressione di invincibilità che lo accompagna ricorda all'australiano quella costruita negli anni dal Tribal Chief.

"Credo che questo weekend ci sia quasi la stessa situazione tra me e Oba. La gente lo vede allo stesso modo: è in ascesa, sembra impossibile batterlo. Ma sarò io a farlo, perché ci sono già riuscito in passato".

Venti chili in meno e un Bronson Reed ancora tutto da scoprire

Money in the Bank rappresenterà anche un altro banco di prova per la nuova versione di Bronson Reed. Durante il periodo trascorso lontano dal ring per infortunio, il wrestler australiano ha perso circa 20 chili, modificando sensibilmente il proprio fisico. Una scelta che non riguarda soltanto l'aspetto estetico, ma che potrebbe permettergli di mostrare qualcosa di diverso anche sul quadrato.

"Quando ero infortunato volevo tornare ed essere la versione migliore possibile di me stesso, volevo diventare innegabile. Una parte di questo percorso è stata perdere peso e cambiare il mio fisico. Credo abbia permesso alla gente di guardare Bronson Reed in maniera differente e questo rappresenta un'altra evoluzione del personaggio".

Il cambiamento potrebbe soprattutto riportare nel suo repertorio alcune caratteristiche che il pubblico WWE non ha ancora avuto realmente occasione di conoscere.

"C'è tutto un lato di me come wrestler che penso non abbiate ancora visto. Ci sono cose che facevo in Giappone e che adesso potrete vedere proprio grazie a questa trasformazione".

È l'ultimo passaggio di un percorso iniziato in WWE nel 2019 e tutt'altro che lineare. Reed non nasconde quanto sia cambiato da allora, soprattutto sul piano della fiducia personale. E paradossalmente indica nel suo licenziamento uno dei momenti decisivi della propria crescita.

"È come il giorno e la notte. Quando guardo la persona che ero nel 2019 e quella che sono oggi, vedo quasi due uomini completamente diversi. Ero pronto per la WWE, ma non avevo fiducia in me stesso e durante il periodo a NXT continuavo a mettermi in discussione. Per quanto possa sembrare assurdo, essere licenziato mi ha aiutato davvero. Sono tornato in Giappone, ho ritrovato le mie radici e me stesso. Quando sono rientrato avevo qualcosa da dimostrare. Ho avuto tanti ostacoli nella mia carriera, compresi gli infortuni, ma sono proprio quelle esperienze ad avermi reso il performer che sono oggi".

WrestleMania nel mirino: "Voglio uno dei campioni"

Il prossimo obiettivo è Money in the Bank, ma nella testa di Reed c'è inevitabilmente anche WrestleMania 43, appuntamento che assume un significato particolare dopo che gli infortuni gli hanno impedito in passato di vivere pienamente il più importante evento WWE dell'anno. Alla domanda su chi sceglierebbe come avversario potendo sfidare qualsiasi Superstar del roster, Reed non cerca incontri di contorno: vuole arrivare direttamente al vertice.

"Sarebbe stupido non scegliere uno dei campioni. Direi Roman Reigns, perché penso che probabilmente sarà ancora campione quando arriverà WrestleMania, oppure Sami Zayn, che in questo momento è dall'altra parte a SmackDown. Se fai questo mestiere vuoi sempre essere il numero uno, quindi sceglierei uno di loro".

Tra gli avversari più duri incontrati nel corso della carriera, invece, Reed inserisce Gunther, del quale sottolinea l'intensità e la potenza dei chop, ma sorprende soprattutto il terzo nome: Rey Mysterio.

"Magari non penseresti a lui come uno dei wrestler che colpiscono più forte, ma lo è. Considerando quanto è piccolo e il modo in cui si muove, ti sorprende perché tira ogni pugno con tutta la forza possibile. A un certo punto pensi: 'Mio Dio, questo piccoletto mi sta massacrando'".

La Tsunami dei sogni? "Contro Stone Cold Steve Austin"

C'è infine spazio per un piccolo viaggio nella storia della WWE. Reed ha costruito una parte fondamentale del proprio personaggio attorno alla Tsunami, la spettacolare manovra con cui travolge gli avversari dall'alto. Ma se potesse eseguirla contro qualsiasi Superstar del passato o del presente, la scelta ricadrebbe su uno dei simboli assoluti dell'Attitude Era.

"Direi Stone Cold Steve Austin. È sempre stato il mio preferito e poter eseguire una Tsunami su di lui nel pieno dell'Attitude Era sarebbe stato incredibile. Immagino il pubblico, l'atmosfera, tutto quanto. Penso che Steve Austin al massimo della forma e io al massimo della mia avremmo potuto fare davvero grandi cose insieme".

Prima dei sogni, però, c'è il presente. E quel presente si chiama Oba Femi. A New Orleans Bronson Reed avrà l'occasione di dimostrare che la trasformazione degli ultimi mesi non è stata soltanto fisica e che l'uomo capace di sorprendere Roman Reigns può diventare anche quello in grado di fermare uno dei fenomeni emergenti della WWE. Money in the Bank sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix dalla mezzanotte italiana, con il commento di Luca Franchini e Michele Posa.