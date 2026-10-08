World Skate Games Asunción. Partenza sprint dell’Italia con 12 medaglie

L’ Italia parte alla grande ai World Skate Games 2026 di Asunción. Nelle prime giornate del Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle arrivano medaglie e bellissime prove degli azzurri. Team Italia che sale a quota 12 nel medagliere provvisorio dei Giochi, con 2 ori, 4 argenti e 6 bronzi. La manifestazione iridata sbarcata in Paraguay lo scorso 2 ottobre andrà avanti fino a domenica 18. Numeri eccezionali per i WSG ASU26 : 11 sport, 40 discipline, oltre 90 paesi coinvolti e più di 10.000 atleti partecipanti. La Squadra Azzurra della Federazione Skate Italia è arrivata ad Asunción con la delegazione al completo. 540 gli atleti italiani che affrontano il Mondiale paraguaiano e 100 le persone al seguito, tra staff tecnico e medico.

Skate Cross. Subito due ori azzurri

Team femminile dello Skate Cross che parte col botto, grazie al magico trio Arosio-Delfino-Rimondi. Bottino delle medaglie alla voce oro che si fa più ricco grazie alla nostra senior Ludovica Rimondi, che conquista anche la gara individuale. Ma negli impianti del Comitato Olimpico Paraguaiano gli azzurri regalano altre soddisfazioni alla Nazionale italiana: il bronzo del Team Cross maschile, grazie alla bella prova di Borromeo-Paoletta, con dedica speciale di Luca Borromeo a fine gara: “Questa medaglia è per mia mamma, che da giugno non c’è più”; il bronzo di Matilde Arosio nella gara senior femminile; Il bronzo di Antonio Paoletta nella Junior Maschile.

Nei quarti di finale femminile il team composto da Ludovica Rimondi e dalla compagna di squadra Alice Delfino supera il duo cileno e in semifinale prevale poi sulla Francia rappresentata da Celeste Grenon-Granger e Noelie Gontier. Una bella vittoria proietta le nostre in finale contro le francesi Ornella Faria e Mayrin Burasovitch. E qui arriva il primo oro azzurro di questi WSG26 grazie alla immensa portabandiera azzurra Matilde Arosio in coppia con Ludovica Rimondi. Completa il podio il team francese. Lotta tutta azzurra nella finale per il terzo posto della gara del Team maschile, tra Borromeo-Paoletta e Barbi-Vignoni. Hanno la meglio i primi che mettono al collo un’importante medaglia di bronzo marchiata Asuncion 2026.

Tra le Senior donne Ludovica Rimondi ci crede fino alla fine e va a vincere l’oro “usando la testa, come insegna mio papà”, racconta. L’argento finisce al collo della francese Maria Lecomte, mentre chiude il podio l’altra azzurra, la nostra Matilde Arosio, con il bronzo. Nelle Junior non gareggia, a causa della brutta caduta nelle qualifiche, la nostra Serena Davito Moci, mentre tra i colleghi del maschile Antonio Paoletta, dimostrando grande carattere, si piazza terzo alle spalle dei due francesi Adonis Vicq e Mohamed-Amine Lellouchi. “Siamo estremamente contenti dei risultati - sottolinea il commissario tecnico Andrea Ronco -. Il team cross femminile ci aveva già regalato una medaglia d’oro a Roma due anni fa, ma questa volta Matilde Arosio ha gareggiato insieme a Ludovica Rimondi e Alice Delfino, con le quali non aveva condiviso quell’esperienza. Sono riuscite comunque a conquistare l’oro in un contesto molto diverso”.

Inline Downhill: Italia d’argento

La prima medaglia azzurra ai World Skate Games ASU26 di Asunción è quella dell’Inline Downhill. Sul tracciato di Cerro Lambaré, Daniele Vecchi conquista l’argento nel Time Trial, chiudendo la finale con il tempo di 1:06.240. A soli 17 anni, il più giovane della squadra azzurra di Inline Downhill, sale sul podio mondiale. L’azzurro termina a soli 229 millesimi dallo spagnolo Pablo Soler Cabañero, oro con 1:06.011. Sul terzo gradino del podio il colombiano Juan Agudelo Sánchez con 1:06.311.

L’altro argento azzurro arriva nella gara femminile ed è quello di Sabrina Vitarelli. La 21enne piemontese di Condove, in Val di Susa, conquista il secondo posto nella Mass Race femminile di Inline Downhill. Vitarelli chiude la finale alle spalle della colombiana Alef Torres, che conquista il titolo mondiale. Medaglia di bronzo per la cilena Danae Gomez Huerta. “Il percorso è molto tecnico, molto difficile, ma super divertente: pazzesco, bellissimo - racconta Sabrina a caldo -”. Un confronto con avversarie che aveva già incontrato ai Mondiali di Tortoreto nel 2024, affrontato con una maggiore consapevolezza “Sono migliorata soprattutto nella testa, nella mentalità. Mi sono allenata duramente durante l’estate”. La dedica della medaglia va ai suoi genitori.

Bronzo nel Time Trial di Skateboard Downhill

Medaglia di bronzo per Giulia Bottazzin. Sul tracciato di Cerro Lambaré, l’azzurra conquista il terzo posto nel Time Trial femminile di Skateboard Downhill, portando l’Italia sul podio mondiale nella prova a cronometro. Bottazzin chiude con il tempo di 1’11”365, subito dietro alle due svizzere Selina Theiler, prima in 1’09”854, e Livia Waldburger, seconda in 1’11”198. Soltanto 167 millesimi separano l’azzurra dalla medaglia d’argento. “Una prova di nervi saldi, tecnica e tenacia per Giulia - commenta CT Matteo Dell’Orto - che per la prima volta sale sul podio ai World Skate Games dopo tre partecipazioni. Una medaglia in cui ha creduto tutto il team”.

Inline Freestyle: Partenza sprint e quattro medaglie

Quattro medaglie e una squadra azzurra capace di mandare un segnale forte alla concorrenza asiatica. È l’Italia dell’Inline Freestyle. Una giornata da ricordare quella vissuta dagli azzurri ai World Skate Games di Asunción. Bellissime le prove dei nostri sia nello Speed Slalom che nel Team Speed, al termine di una competizione di altissimo livello che ci ha visto protagonisti, contro una super potenza come la Cina Taipei.

Una giornata che resterà a lungo negli occhi degli atleti e del commissario tecnico Andrea Ronco, soddisfatto per la prestazione complessiva della squadra. Due le medaglie nella Junior maschile. A firmarle sono i romani Manuel Moretti, argento e Daniele Salzillo, bronzo. L’oro è andato alla Cina Taipei. Nella massima categoria maschile il podio è stato nuovamente monopolizzato dagli asiatici. A completare il bottino azzurro ci ha pensato però Matilde Arosio, capace di conquistare il bronzo nella categoria Senior femminile e di mettere così al collo la quarta medaglia personale di questi World Skate Games, considerando anche quella ottenuta nello Skate Cross. “Pista bellissima, vediamo cosa succederà nel Free Jump - ha detto Matilde -. I miei avversari più forti in gara sono stati sicuramente gli atleti di Chinese Taipei e Sveva Romano, mia compagna di squadra, con la quale mi sono battuta per il terzo posto”.

L'ultima medaglia di giornata è arrivata grazie al lavoro di squadra del Team Speed che ci ha permesso di guadagnare un altro argento scintillante. Risultati che lasciano ben sperare. L’Italia torna a guardare il medagliere con fiducia e prepara già le prossime gare di questi incredibili World Skate Games 2026 del Paraguay! La caccia alle medaglie azzurre è appena cominciata.