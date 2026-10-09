Tragedia sul ring: arbitro perde la vita dopo una mossa scorretta, il wrestler rischia il carcere

Ha del clamoroso quant'è accaduto in Messico: l'arbitro di wrestling Gerardo German Pineda è deceduto all'età di 75 anni a causa di una mossa proibita inflittagli dal wrestler messicano Hijo De Fishman , il quale dopo aver perso l'incontro ha spostato immediatamente la sua attenzione sull'arbitro. Stando a quanto riportato da una spettatrice, De Fishman avrebbe avuto un battibecco con Pineda al termine dell'incontro di lucha libre contro Mascara Sagrada NG . Ad ogni modo, quest'ultimo è sfociato poi in tragedia, con la mossa attuata dal wrestler messicano rivelatasi fatale ai danni dell'arbitro 75enne. Il tutto sembrava parte integrante dello spettacolo, ma Pineda è rimasto inerme sul ring senza muoversi, con l'arrivo dei paramedici risultato purtroppo inutile . De Fishman, accusato di omicidio colposo , dovrà affrontare un'udienza per capire se la sentenza verrà confermata o se verrà rilasciato.

Il comunicato de El Patron

Gli organizzatori de "El Patron" hanno rilasciato un comunicato attraverso il quale cercano di fare chiarezza in merito all'accaduto, mostrando vicinanza alla famiglia di Pineda: “La nostra azienda sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione e ha predisposto accompagnamento e assistenza legale per Hijo de Fishman, affinché il relativo procedimento si svolga nel rispetto della legge e dinanzi alle autorità competenti. L'avvocato e il rappresentante legale della società mantengono i contatti con la famiglia del signor Gerardo Germán Pineda, detto "El Búho", e con i suoi rappresentanti legali, per gestire il caso nel modo migliore e garantire il rispetto di tutte le parti coinvolte. Il procedimento legale è ancora in corso, pertanto, per rispetto delle autorità e del giusto processo, questa società si asterrà dal rilasciare ulteriori informazioni che potrebbero interferire con i fatti o pregiudicarli." Il comunicato poi conclude: "Chiediamo ai tifosi, ai media e ai membri della gilda di agire con prudenza, discrezione e rispetto, ed evitare la diffusione di voci o informazioni non confermate, in modo da non ostacolare le indagini e per rispetto di tutte le parti coinvolte e delle loro famiglie. Ci rammarichiamo profondamente per la perdita di una vita ed esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia, agli amici e ai colleghi del mondo del wrestling.”