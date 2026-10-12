Muay Thai, Ostia capitale d’Europa: 215 atleti e un'edizione da record. Italia terza con 43 medaglie

TORINO - Ostia ha ospitato, dal 9 all’11 ottobre, la sesta edizione dei Campionati europei di Muay Thai WMO (World Muay Thai Organization). Il PalaPellicone è stato il palcoscenico di tre giornate di sport. I numeri raccontano la portata di un evento che ha riunito 215 atleti (circa 300 persone considerando maestri e staff) provenienti da ben 18 nazioni. Sono state 95 le categorie in gara, per un totale di 207 incontri disputati. A coordinare l’organizzazione sono stati Mauro Magliocchetti, direttore organizzativo dell’evento a marchio WMO, e Valeria Grandi, presidente di ASD WMO Italia.

L’Italia si è presentata con oltre 80 atleti, la delegazione più numerosa tra tutte le nazioni europee partecipanti. Sul piano sportivo, il primo posto assoluto nel medagliere dell’edizione 2026 è andato a Cipro, protagonista assoluta con 18 ori e 4 argenti, per un totale di 22 medaglie. Seconda l’Inghilterra, che ha chiuso con 30 medaglie: 10 ori, 14 argenti e 6 bronzi. Terzo gradino del podio per l’Italia, capace di conquistare un bottino complessivo di 43 medaglie. Il bilancio azzurro si chiude con 9 ori, 21 argenti e 13 bronzi. Un risultato di rilievo, impreziosito dal primato europeo per numero di medaglie d’argento conquistate e finali raggiunte. Ottime prestazioni anche per Francia e Svizzera, entrambe capaci di conquistare 8 medaglie d’oro. Complessivamente, sono state 15 le nazioni a salire sul gradino più alto del podio almeno una volta. Tra queste Portogallo, Israele, Ucraina, Ungheria e Malta, a testimonianza della diffusione della Muay Thai nel panorama europeo. La Romania ha completato il medagliere WMO di questi European Championships con una medaglia di bronzo. La manifestazione ha confermato il valore di un appuntamento capace di unire atleti, tecnici e delegazioni in un contesto internazionale di alto livello.

«Siamo soddisfatti della riuscita di questa sesta edizione e della risposta che abbiamo ricevuto dalle nazionali europee, che hanno scelto di essere presenti a Ostia per condividere tre giornate di grande sport. La partecipazione di 18 selezioni nazionali e 215 atleti (AM/Pro-Am) conferma il valore internazionale della manifestazione e la fiducia nel lavoro svolto (grazie al supporto strategico della World Muay Thai Organization, a partire dalla figura del GM Chinawut Sirisompan e della vicepresidente Jade Marisa Sirisompan)», ha dichiarato Mauro Magliocchetti.