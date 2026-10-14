Centomiglia del Lario, la 77esima edizione regala spettacolo a Como

Un evento che si è confermato un successo. Sia sotto il profilo sportivo che del richiamo internazionale. Si è conclusa nello scorso fine settimana, infatti, la 77ª edizione della Centomiglia del Lario , una delle competizioni più iconiche e prestigiose della Motonautica mondiale. Sulle acque del Lario si sono dati appuntamento circa cinquanta imbarcazioni, confermando l’appuntamento come uno dei più ambiti del calendario internazionale. La storica gara comasca, organizzata dallo Yacht Club Como MILA - CVC , è stata vinta da Serafino Barlesi e Joakim Kumlin , al termine di una prova adrenalinica e spettacolare. «Questo evento non è soltanto un patrimonio storico della nostra disciplina, ma è anche una competizione che ogni pilota sogna di disputare almeno una volta nella propria carriera», ha commentato il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione.

Doppio successo a Como

Le acque del lago più glamour d’Europa, però, hanno fatto da palcoscenico anche alle grandi sfide internazionali dell’Offshore 3D Class. E qui è andato in scena la superiorità dell’equipaggio formato dal francese Francois Pinelli e dall’azzurro Saul Bubacco, che ha imposto il proprio ritmo conquistando il Campionato Europeo (che si è disputato in tappa unica) e il Campionato del Mondo. Sul podio finale iridato sono saliti anche gli svedesi Groth Fyro-Eriksson e il team Blu Banca di Serafino Barlesi e Joakim Kumlin, terzi assoluti. Grandi emozioni anche nei campionati italiani Offshore. Nella One Green Class la vittoria di tappa è andata a Ernesto ed Edoardo Chiesa, mentre il primo posto è attualmente nelle mani di Arianna Urlo, Fabio Bertolacci e Daniele Ascione. Nell’Offshore 5000 è arrivata invece una nuova dimostrazione di forza di Saul Bubacco e Francois Pinelli, vincitori sia della Race 1 sia della Race 2. La classifica del campionato vede proprio Bubacco, Pinelli e Davide Ficotto al comando della classifica generale, davanti a Giampaolo Montavoci e Francis Notschaele.

Le due competizioni sul Po

Ma lo scorso fine settimana ha visto la grande Motonautica solcare le acque del Po, a Boretto, dove si sono disputati il Campionato Italiano F.125 e la penultima tappa del Campionato Italiano Formula Junior Élite. Il protagonista assoluto della F.125 è stato Andrea Ongari, che si è laureato Campione Italiano 2026 al termine della tappa unica valida per l’assegnazione del titolo tricolore. Grande spettacolo anche nella Formula Junior Élite, dove la giovane Gaia Genova ha confermato il suo eccellente stato di forma imponendosi nella seconda prova stagionale consolidando così la propria leadership nella classifica provvisoria di campionato.

Motonautica, i prossimi appuntamenti da non perdere

Ma non finisce qui. Il weekend che va dal 16 al 18 ottobre sarà infatti molto importante tanto per la Motonautica Italiana quanto per quella Internazionale. In Sardegna, a Olbia, andrà in scena la seconda e ultima tappa del Mondiale Aquabike UIM. Dopo la prima tappa a Shanghai, i piloti azzurri (Runabout GP1, Ski GP1, Freestyle, Ski Ladies GP1) proveranno a concludere al meglio la competizione. Campionato Mondiale che si svolgerà in tappa unica invece per le categorie Ski GP2, Ski GP3, Ski GP4, Runabout GP2 e GP4 e Runabout GP4 Ladies.