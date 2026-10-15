Dazn presenta i Freezone Days: dieci giorni di grande sport disponibile in app in modalità gratuita

Il grande calcio, nazionale e internazionale, sarà il cuore dei FreeZone Days. Gli appassionati potranno seguire gratuitamente due appuntamenti della Serie BKT , con Verona-Catanzaro (16 ottobre) ed Empoli-Vicenza (23 ottobre), e, per la prima volta, un’intera giornata di LaLiga EA SPORTS . Attesi nella 9° giornata del principale campionato di calcio spagnolo anche big match come Real Betis-Barcellona (sabato 17 alle 18:30), con i blaugrana ospiti in casa del mister Manuel Pellegrini, e Atletico Madrid - Espanyol (sabato 17 alle 14:00). Attesa anche per la sfida del Santiago Bernabéu tra Real Madrid e Siviglia , ultimo impegno di campionato dei blancos prima del Clasico contro il Barcellona (domenica 18 alle 21:00). Doppietta in free su Dazn per la squadra del Cholo: disponibile gratuitamente anche la gara contro il Deportivo (sabato 24 alle 21:00).

e tanto altro ancora. Un'occasione unica per scoprire tutta la varietà dell'offerta DAZN e vivere gratuitamente alcuni degli appuntamenti sportivi più attesi del mese.

Ampio spazio anche al volley, con ben nove partite di Serie A1 Fineco disponibili in modalità gratuita. Si parte con le tre sfide del 18 ottobre, con i riflettori puntati sulla CDA Volley Talmassons FVG che alle 17.30 scenderà in campo contro le capoliste della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Altri tre incontri saranno trasmessi gratuitamente il 21 ottobre per continuare con le attesissime sfide del 24 tra cui figura la gara tra Numia Vero Volley Milano e Laica Cioccolato UYBA che andrà in scena alle 16 e il big match tra CDA Volley Talmassons FVG e Reale Mutua Fenera Chieri '76 previsto per le 20.45 dello stesso giorno. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti con la Kings Cup, che vede il kick off della seconda edizione del torneo il 19 ottobre. A chiudere il programma calcistico dei FreeZone Days sarà uno degli appuntamenti più attesi: la cerimonia della 70esima edizione del Pallone d'Oro 2026. Per scoprire chi entrerà nell'albo d'oro, appuntamento in app il 26 ottobre dalle ore 19:00.

I FreeZone Days vedono anche una selezione di appuntamenti dell’hockey con l’ICE Hockey League e tanti altri incontri sportivi. Spazio anche ai live show e contenuti on-demand tra cui Fantacalcio Night, il programma che, tra analisi dettagliate e consigli mirati, porta i tifosi nel mondo del Fantasy Football, e BordoCam, il contenuto esclusivo prodotto da Dazn che porta gli spettatori a bordocampo per mostrare tutto ciò che le normali telecamere della diretta non riescono a cogliere, svelando retroscena inediti.