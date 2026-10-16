World Skate Games Paraguay: Grandissima Italia! Azzurri in testa ai Mondiali con 57 medaglie

È un’Italia che non finisce di stupire e di conquistare titoli mondiali ai World Skate Games 2026 di Asunción. Gli azzurri salgono a quota 57 nel medagliere: 20 ori, 22 argenti, 15 bronzi . Primo posto provvisorio, a tre giorni dalla conclusione dei Giochi dedicati a tutti gli 11 sport su rotelle. Colombia seconda con 18 ori e 34 medaglie. L’evento partito lo scorso 2 ottobre andrà avanti fino a domenica prossima 18 ottobre . Una manifestazione straordinaria per numeri e appeal mediatico che coinvolge 11 sport, 40 discipline , oltre 90 paesi e più di 10.000 atleti . Una vera community quella degli sport su rotelle: dalle discipline più tradizionali del pattinaggio, agli urban e action sport più seguiti dai giovanissimi, come lo skateboarding olimpico.

Pattinaggio Corsa: Marsili, Ghisio Erba e Chiumiento sul tetto mondiale

Duccio Marsili, Giorgio Ghisio Erba e Sofia Paola Chiumiento sul tetto del mondo ai World Skate Games di Asunción. Nella 1000 senior pronto riscatto del campione della Mens Sana, Duccio Marsili che dopo la sfortuna e le cadute delle gare precedenti riesce a imporsi da vero fuoriclasse nella 1000 metri senior, in uno degli arrivi più emozionanti e incerti della giornata. Sono diversi i cambi di posizione nel corso della gara. Tra gli atleti nelle prime posizioni c'è anche Marsili, insieme all'indiano Anandkumar Welkumar. Si arriva così all'ultimo giro. Duccio aspetta il momento giusto e poi parte con uno scatto potentissimo. All'arrivo è praticamente testa a testa con l’indiano, fino a giocarsi tutto in spaccata, che premia l’azzurro di un centesimo. Una gioia enorme per il senese, che conquista così il sesto titolo mondiale della sua carriera. Giorgio Ghisio Erba si impone in Paraguay con due ori pesantissimi nelle due prove junior dei 10.000 metri ad eliminazione e dei 1000 sprint, rispondendo in entrambe le gare agli avversari colombiani con due grandi azioni e conquistando 2 ori preziosissimi per L’Italia. Ma è anche l’altra junior azzurra a regalare spettacolo sulla pista del Comitato Olimpico Paraguaiano. Sofia Paola Chiumiento che centra 2 ori e un argento, rispettivamente nella 200 metri contrapposti, nella 1000 sprint e nella 500 metri, al cospetto delle tostissime avversarie colombiane. La senese della Mens Sana arriva così a 9 titoli mondiali di categoria. Nella gara ad eliminazione dei 10.000 metri senior insieme a Daniel Niero torna in pista anche il veterano Giuseppe Bramante. Una prova combattuta fin dalle prime battute, con oltre 50 atleti al via e tutti determinati a conquistare le prime posizioni per evitare cadute. il nostro Daniel Niero conquista uno splendido argento, lottando fino agli ultimi metri, mentre Miguel Bravo completa il podio con la medaglia di bronzo. Una vera battaglia quella dei 500 metri Junior Uomini che regala un'altra medaglia agli azzurri, l’argento di Edoardo Abis.

Hockey Inline: Junior Campioni del Mondo!

La Nazionale Junior Maschile di Hockey Inline è campione del mondo. In finale ai World Skate Games di Asunción gli azzurri battono la Francia per 7 a 5 e si prendono un oro storico, al termine di un percorso mondiale da imbattuti. Una finale al cardiopalma, aperta fino all’ultimo secondo. Riccardo Quartuccio, 20 reti personali in questo Mondiale, è il miglior giocatore della manifestazione. “Medaglia d’oro storica - ha commentato il CT Luca Rigoni - Battere in finale la Francia è stata una soddisfazione enorme, di continuità al lavoro che stiamo facendo con questi giovani”.

Pattinaggio Artistico: Italia, quante medaglie!

Ad Asunción l’Italia dell’artistico brilla nel Libero individuale, nelle Coppie Danza e Artistico e nella Solo Dance. Tra i senior trionfo della coppia d’oro Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, che centrano il titolo delle coppie danza. Gara che porta un altro argento quello di Raoul Allegranti e Caterina Artoni. Prova delle Coppie artistico senior che vede un podio tutto tricolore: Oro per José Enrico Inglese e Angelica Polli, argento a Tommaso Corini e Micol Mills, bronzo per Alessandro Bozzini e Gloria Di Bella. Tra gli junior spiccano l’oro nelle coppie danza di Luca Buonincontro e Ludovica Ambrosino e l’oro nelle coppie artistico di Leonardo Malloggi e Maelle Milzi. Altre due medaglie d’argento che chiudono la giornata trionfale per l’Italia, sono quelli di Alessandro Grossi e Carlotta Bruzzi nelle coppie danza Junior e di Riccardo Nale e Martina Nale, nelle coppie artistico junior. La giornata di sabato 10 ottobre aveva regalato alla Nazionale azzurra un oro, un argento e un bronzo, confermando la competitività del pattinaggio artistico italiano sulla scena internazionale. A salire sul gradino più alto del podio è Victoria Baldo, nuova campionessa mondiale Junior con il suo programma ispirato a “Il Gattopardo”. Completa la festa italiana Costanza Biondi con un coinvolgente “This is Africa”, medaglia di bronzo con 177.29 punti. Nel maschile arriva un altro risultato di prestigio grazie ad Alessandro Costagliola, che ottiene la medaglia d’argento con 239.93 punti e il suo “Schiaccianoci”. Ma è nuovamente Roberta Sasso a prendersi la scena nella giornata della Solo Dance senior, con l’oro mondiale nella gara femminile, grazie al punteggio di 161.23. Solo Dance maschile che vede l’altro senior azzurro, Yuri Allegranti salire sul terzo gradino del podio con il bronzo. Ancora Junior, e ancora altre medaglie: L’argento di Ludovica Ambrosino e il bronzo di Mariaclaudia Parziale, nella Solo Dance Donne e l’argento di Luca Buonincontro nella Solo Dance Uomini.

Brivio e Savi oro nel Free Jump

Doppietta azzurra nel Free Jump dell’Inline Freestyle. Francesca Brivio e Gianmarco Savi conquistano il titolo iridato Senior e regalano all’Italia due medaglie d’oro di grande prestigio. Azzurri protagonisti di due prestazioni straordinarie. Francesca Brivio non tradisce le attese e ribadisce la propria leadership nel Free Jump Senior femminile. Già campionessa del mondo nel 2025 a Singapore e medaglia d’argento ai World Skate Games 2024 di Roma, l’azzurra conquista un nuovo titolo iridato superando l’asticella a 135 centimetri. La giornata azzurra si completa con l’impresa di Gianmarco Savi, che conquista il titolo mondiale nel Free Jump Senior maschile con un salto da 165 centimetri. Dopo l’argento ai World Skate Games 2024 e il bronzo iridato conquistato a Singapore nel 2025, l’azzurro compie il definitivo salto di qualità e sale sul gradino più alto del podio. Una vittoria dal peso specifico ancora maggiore, considerando l’altissimo livello della competizione: per la prima volta, quattro atleti sono riusciti a superare la misura dei 165 centimetri. Bottino alla voce medaglie che per l’Italia aumenta, grazie al bronzo conquistato da Lorenzo Demuru, protagonista di una prestazione eccellente. Nella battle slalom senior uomini, l’italiano sale sul terzo gradino del podio. Oro per il russo Pavel Matveev, argento per l’atleta della Cina Taipei, Chen Chien Ting.

Inline Slalom: dominio Italia

Non potevano chiudersi meglio i World Skate Games 2026 per l'Italia di Inline Slalom. 10 medaglie arrivate dalle gare in programma a Cerro Lambarè. Ancora dominante Lorenza Cesaris: dopo la vittoria della Coppa del Mondo, è prima ai Mondiali di Slalom gigante femminili. Costruisce il suo oro già nella prima run, ma nella seconda fa ancora. Alla somma dei tempi delle due run, Lorenza è avanti di due secondi e mezzo sulla Borsig e sulla croata Tomsic. Nello slalom gigante maschile l'oro va allo spagnolo Menendez, ma truppa italiana che occupa le posizioni dalla seconda alla quinta. Mattia Pe è il migliore degli azzurri; Argento per soli 3 centesimi (53'27") rispetto a David Fiorot, che è Bronzo (53'30"). Mattia Pe, dopo l'argento nel Gigante, centra anche il bronzo nello Slalom e porta a casa un’altra medaglia per il team Italia nell'Inline Slalom. La gara va al tedesco Sing, davanti allo spagnolo Menendez. Due ori, un argento e un bronzo nella terza giornata di gare: la Nazionale guidata dalla CT Rossana Castelli firma un’altra straordinaria impresa. Nella combinata arrivano nuovi, travolgenti successi: Lorenza Cesaris è ancora d’oro! Nella categoria Senior femminile, l’azzurra conquista il titolo mondiale e aggiunge un altro trionfo al suo splendido percorso in Paraguay. Nella Senior maschile, il risultato è da incorniciare: oro per Cristian Rondi e argento per Mattia Pe. Una doppietta azzurra! A completare la giornata di festa arriva il bronzo di Giulia Gamba nella categoria Juniores. Una medaglia preziosa che rende ancora più bello il bilancio della combinata. L’ultima giornata di gare dedicata al Team Event con lo Slalom e il Gigante. Arrivano altre due medaglie azzurre: l’argento nel gigante con Cesaris, Gamba, Rondi e Pe, con il tempo di 3'34".11 e l’argento nello slalom grazie a Negrinelli, Cesaris, Rondi, Pe con un 3'41".12.

Artistico Inline: Un oro e tre argenti per gli Azzurri

È iniziata con la specialità dell’Inline l’avventura iridata del pattinaggio artistico ai World Skate Games 2026. Un esordio che, dopo gli short di mercoledì 7 ottobre, ha aggiunto quattro importanti medaglie al bottino dell’Italia: una d’oro e tre d’argento. Con la sua “Carmen”, Giorgia Panebianco conquista la prima medaglia della giornata nella prova junior: un argento con 116,27 punti. È poi la volta della Senior femminile, dove Sofia Ciacia centra il titolo di campionessa mondiale, dopo il terzo posto ottenuto lo scorso anno a Pechino. Nonostante qualche sbavatura, l’azzurra vola sul primo gradino del podio con “Spirit of Mexico”, totalizzando 127,92 punti. Mantiene invece il secondo posto anche dopo lo short l’altra atleta della Nazionale italiana, Clara Barattoni, con 119,64 punti e il programma “The Violin”. Bronzo per l’Argentina con Giuliana Scamarda (111,07). La giornata di gare si chiude con la quarta medaglia per l’Italia: questa volta è Elvis Martinello, con il suo programma sull’Intelligenza Artificiale, a piazzarsi al secondo posto con 160 punti, alle spalle di Yi-Fan Chen (183,28) di Chinese Taipei e davanti al russo Egor Tomilin (104,64).

Bronzo Hockey Pista: 30 anni dopo l’Italia femminile torna sul podio

L'Italia si mette al collo la medaglia di bronzo nel Campionato Mondiale Femminile dopo 30 anni. Era il 1996 e le Azzurre vincevano la medaglia d'argento. Ora le 10 ragazze di Valerio Antezza centrano un altro traguardo storico, importantissimo per tutto il movimento femminile, dopo sei bronzi europei e quattro mondiali chiusi nella top four. Strepitosa partita delle Azzurre che battono di nuovo l'eterno rivale del Portogallo per 3 a 2. C'è il segno di due generazioni di hockeyste nel risultato: Bertinato classe 2007, Ghirardello classe 2009 e Tamiozzo, 1998. Una partita di sacrificio soprattutto in difesa, proteggendo un clamoroso bronzo mondiale.

Argento mondiale nello scootering

Nazionale italiana che chiude il Mondiale di Street Scootering (Monopattino) con risultati importanti, mostrando un movimento in crescita sulla scena internazionale. Spicca la medaglia d’argento dello junior Stefano Marzella, che conferma la seconda piazza conquistata nel 2025 a Sakai, in Giappone e ribadisce il proprio valore tra i giovani talenti della disciplina.