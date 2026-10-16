Mma, l’Airtox Dominance Fc 8.0 arriva su Pluto Tv
Disponibile gratuitamente l’incontro tra Oliveira e Askhabov
Con sede in Danimarca, l’organizzazione fondata dal danese Mark O. Madsen, medaglia d’argento olimpica nella lotta greco-romana a Rio 2016 ed ex atleta UFC, punta a consolidare la propria presenza nel panorama europeo delle MMA e vanta tra i protagonisti il danese Mads Burnell e lo statunitense Westin Wilson, oltre al peso massimo danese Kasper Hansen e il francese Clement Euillet.
Fan, appassionati e curiosi potranno seguire l’incontro tra Askhabov e Oliveira attraverso il canale Dominance FC TV, disponibile gratuitamente su Pluto TV. Per accedere basterà scaricare l’app Pluto TV o accedere alla piattaforma da browser al sito www.pluto.tv.
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