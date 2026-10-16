Mma, l’Airtox Dominance Fc 8.0 arriva su Pluto Tv  

, la piattaforma di streaming gratuita di Skydance. La promotion di arti marziali miste (MMA) daràper il confronto tra, già protagonista in UFC, e il brasiliano

Con sede in Danimarca, l’organizzazione fondata dal danese Mark O. Madsen, medaglia d’argento olimpica nella lotta greco-romana a Rio 2016 ed ex atleta UFC, punta a consolidare la propria presenza nel panorama europeo delle MMA e vanta tra i protagonisti il danese Mads Burnell e lo statunitense Westin Wilson, oltre al peso massimo danese Kasper Hansen e il francese Clement Euillet.