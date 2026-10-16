Mma, l’Airtox Dominance Fc 8.0 arriva su Pluto Tv  

Disponibile gratuitamente l’incontro tra Oliveira e Askhabov

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Pubblicato il 16.10.2026, 15:33

1 min

mma pluto tv
TORINOL'Airtox Dominance FC 8.0 arriva su Pluto TV, la piattaforma di streaming gratuita di Skydance. La promotion di arti marziali miste (MMA) darà appuntamento ai fan alle 22.00 sul canale Dominance FC TV per il confronto tra Khusein Askhabov, già protagonista in UFC, e il brasiliano Reinaldo Ekson Oliveira.

Con sede in Danimarca, l’organizzazione fondata dal danese Mark O. Madsen, medaglia d’argento olimpica nella lotta greco-romana a Rio 2016 ed ex atleta UFC, punta a consolidare la propria presenza nel panorama europeo delle MMA e vanta tra i protagonisti il danese Mads Burnell e lo statunitense Westin Wilson, oltre al peso massimo danese Kasper Hansen e il francese Clement Euillet

Fan, appassionati e curiosi potranno seguire l’incontro tra Askhabov e Oliveira attraverso il canale Dominance FC TV, disponibile gratuitamente su Pluto TV. Per accedere basterà scaricare l’app Pluto TV o accedere alla piattaforma da browser al sito www.pluto.tv.

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