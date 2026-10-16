Sport e media, cambia tutta la filiera: il confronto al MAF 2026

MILANO – Dalla produzione delle immagini alla distribuzione sulle piattaforme, dall’utilizzo dei dati alla relazione con i tifosi: la trasformazione dei media coinvolge tutta la filiera dello sport e modifica il lavoro di chi organizza, produce e racconta le competizioni. È uno dei temi centrali del Multimedia Audiovisual Forum 2026, che il 15 ottobre ha riunito a Milano broadcaster, piattaforme, aziende tecnologiche, istituzioni e professionisti. Negli spazi di Kready, la quarta edizione del MAF ha messo in relazione contenuti, esperienza del pubblico e infrastrutture, affrontando un cambiamento che richiede competenze e modelli organizzativi nuovi anche alle realtà sportive.

Una partita raggiunge oggi gli spettatori attraverso dirette, sintesi, approfondimenti, contenuti social e dati. Ogni formato comporta scelte editoriali, produttive e distributive differenti, mentre club, leghe e federazioni sono chiamati a costruire una relazione con pubblici che hanno abitudini e aspettative diverse.

Su questo terreno si è sviluppato il confronto “Sport, contenuti e valore del brand”, con Consuelo Mangifesta, responsabile comunicazione della Lega Volley Femminile, e Federico Zurleni, Chief Business Officer della CEV.

La prospettiva della pallavolo ha portato al centro del Forum il rapporto tra racconto della competizione, identità e coinvolgimento delle community. Per una lega, la comunicazione accompagna l’intero campionato: mette in relazione squadre, protagoniste e territori, rende riconoscibile il prodotto sportivo e dà continuità al rapporto con i tifosi.

Il valore dei contenuti si estende così oltre il singolo appuntamento. Le storie delle atlete, i percorsi delle società e i diversi linguaggi digitali offrono occasioni per approfondire la conoscenza della disciplina e avvicinare nuovi spettatori. Una relazione che contribuisce anche alle opportunità di collaborazione con i partner. Il contributo della CEV ha allargato il confronto alla dimensione europea, collegando contenuti, audience e valorizzazione della pallavolo in un mercato sempre più articolato.

Il cambiamento delle abitudini di fruizione è stato affrontato anche nella sessione “Platforms & New Audiences”, con Twitch, Google e YouTube. Al centro, i linguaggi e le piattaforme che stanno ridefinendo il consumo dei contenuti e che interrogano direttamente il mondo dello sport.

Spazio inoltre ai dati come strumento di lettura del gioco, con Enrico Turcato, responsabile editoriale di Opta Italia, intervenuto nel keynote “Beyond the Score – Quando i dati diventano racconto”.

L’ampliamento dello sguardo all’intera filiera trova espressione anche nella nuova fase dell’Associazione promotrice. A vent’anni dalla nascita, HD Forum Italia diventa Media Innovation Forum Italia: nuovo nome, nuova identità visiva e un perimetro associativo più ampio, per rappresentare l’innovazione nelle sue dimensioni tecnologiche, industriali, produttive e culturali.